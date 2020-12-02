Умер знаток Кыргызстана политолог Сергей Масаулов

12:28 03.12.2020

"Он любил Кыргызстан" - умер политолог Сергей Масауло

Александр Натрускин



Большую часть жизни Масаулов прожил в Кыргызстане. В 2017 году уехал жить в Москву, но следил за событиями в КР.



БИШКЕК, 3 дек - Sputnik. Умер эксперт-аналитик, политолог Сергей Масаулов, сообщил руководитель представительства "Российской газеты" в Кыргызстане Дмитрий Евлашков.



По его словам, Масаулов скончался в больнице в результате последствий заболевания коронавирусом.



"Ушел Сергей Иванович Масаулов. Ученый, философ, учитель. Друг. Не верится", - написал Евлашков в Facebook.



Евлашков отметил, что Масаулов любил Кыргызстан.



Сергею Масаулову было 56 лет. Он родился в Алтайском крае РФ, но большую часть жизни провел в Кыргызстане. Уехал в Россию на постоянное место жительство в 2017 году.

С 2018-го был председателем Ассоциации аналитиков и экспертов "Изыскания Срединной Азии". Часто высказывал мнение по ситуации в Кыргызстане в СМИ и на различных мероприятиях.



В Кыргызстане работал в представительствах международных организаций, возглавлял Институт стратегического анализа и оценки при президенте КР.