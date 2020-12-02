 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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13 городов Казахстана могут стать селами. Обезлюдили
13:58 03.12.2020

Теперь жители этих населенных пунктов будут иметь доступ к государственной и социальной поддержке.

13 населенных пунктов Казахстана перестанут быть городами, сообщает zakon.kz.

На заседании Сената Парламента были приняты поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", которые закрепляют возможность преобразовать города с численностью населения менее 10 тысяч человек в села.

По словам сенатора Нурлана Бекназарова, в настоящее время 13 из 48 городов районного значения страны не соответствуют статусу городов по численности населения. То есть в этих городах районного значения из-за малочисленности населения возникает необходимость изменения их статуса.

В тех 13 малонаселенных городах районного значения у нас проживает около 80 тысяч человек. Однако действующим законодательством не предусмотрено изменение статуса города районного значения на статус села. Поэтому в законопроект вносятся изменения, определяющие полномочия по реорганизации статусов городов районного значения. Одним из преимуществ поправки является то, что в случае изменения статуса города на село, проживающие там граждане будут иметь доступ к государственной и социальной поддержке, предусмотренной законодательством для сельского населения, - отметил сенатор.
По решению местных властей, заработная плата работников в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты может быть повышена не менее чем 25%.

Бюджетных служащих в 13 городах насчитывается около 5 171 человек. Кроме того, жители смогут пользоваться рядом льгот, связанных с коммунальными услугами, служебным жильем, налогами на землю и имущество. Также жители смогут пользоваться многими льготами по программе с дипломом в село, профессионально-техническим обучением по программе "Еңбек" и пользоваться льготами по поддержке сельского предпринимательства, - добавил он.

Источник - zakon.kz
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