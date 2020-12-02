 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.12.2020
16:12  Аральские Кызылкумы. Как живет народ в пустыне Казахстана?
16:09  Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? - К.Дворецкий
16:08  Русский язык в Кыргызстане: между спекуляциями и провокациями, - Д.Орлов
16:02  Исламский терроризм в России, - И.Надеждин
16:01  Деисламизация казахского языка и сознания (лингво-культурные барьеры в понимании наследия Абая) Ч. 1, - Н.Нуртазина
15:58  В Пуэрто-Рико рухнул легендарный 305-метровый телескоп Аресибо
15:52  Подружка главной узбекской веселушки Гаянэ Умерова назначена генсеком Узбнацкомиссии по делам ЮНЕСКО

15:48  Ненайденное революционное золото: загадка читинских слитков
15:45  В Казахстане появятся мастера спорта по компьютерным играм
15:00  На региональных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер Уунона
13:58  13 городов Казахстана могут стать селами. Обезлюдили
12:28  Умер знаток Кыргызстана политолог Сергей Масаулов
12:01  Мажут грязью. В СМИ и соцсетях чрезмерное очернение кандидатов в Кырпрезиденты, - депутат Зулпукаров
11:59  Чемодан компромата: Кыргызстан готовится выбрать нового президента
11:55  Бездомные в Туркменистане становятся жертвами трудового рабства
11:16  Задержан "за организацию незаконных поборов" глава кыргызского ГУ "Кадастр" Маматов
10:34  В Алматы открыли "казахстанско-индийский класс миротворческой подготовки"
10:26  Хабиб Нурмагомедов хочет открыть спортзалы в Казахстане
10:23  Отстрел иранских ученых-атомщиков продолжается, - Д.Седов
10:21  Придет ли к власти в Ливии Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи? Есть шанс, - А.Веселов
10:06  В своем имении тихо угас экс-президент Франции (в 1974-81) Валери Жискар д"Эстен
10:01  В Киеве начинается бизнес-майдан, - Т.Ивженко
09:42  В кыргызском Джалал-Абаде мучительно, но единогласно избрали новым мэром депутата-"мекенчиловца" Ормокова
09:37  Парламент Киргизии в революционном октябре оказывается заседал в... гараже, - мемуар депутата Абдылдаева
09:34  Сенат наделил КазПреза новыми полномочиями - "создавать районы и уточнять критерии"
08:34  Китай побеждает в "лунной гонке", - "СП"
08:23  На импорт хлопка из китайского Синьцзяна в США ввели запрет
08:19  Сакен и Омарбекова - новые члены ВерхСуда Казахстана
01:16  Формализм, трайбализм и национализм в вопросах защиты прав детей в Казахстане, - А.Мусабалинова
01:15  В Таджикистане объемы денежных переводов сокращаются, доходы граждан падают, цены растут
01:11  Если бы да ОДКБы, - репортаж А.Колесникова о потешном саммите
01:08  Как азербайджанцы возвращаются на покинутые армянами земли
00:56  Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС. Ташкент может слегка оживить стагнирующую организацию, - В.Панфилова
00:55  США после выборов – к приходу демократической зимы, - Ю.Загоскин
00:21  Казахстан против всего русского (видео)
Среда, 02.12.2020
21:42  Загадочный прохиндей Дюшекеев возглавил самый блатной отдел аппарата КырПрезидента
21:24  Умерла советская актриса Нина Иванова (учительница из "Весны на Заречной улицы")
20:44  Ученые рассказали, как и когда погибнет Солнечная система
20:40  Карабах завален многими тысячами тел: страшная правда о бойне от Армии России
20:02  Должна ли Россия заимствовать западные политические технологии влияния? - А.Халдей
19:46  Слово о патриоте Узекистана. Вспоминая Андрея Кубатина, - Б.Мусаев
19:45  Парламент Казахстана: выбор, которого нет
19:44  Командир иранского "Басидж" Голамреза Солеймани, - П.Густерин
19:32  Рост, который отставание. Чего достигли Украина, Белоруссия и Молдавия в сотрудничестве с Китаем, - М.Саморуков, Т.Умаров
19:29  Куда движется Кыргызстан после "октябрьской" революции?
19:27  Власть мертвецов. Дарвинизм через призму романа Джорджа Оруэлла "1984"
18:51  Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского железнодорожного коридора
18:47  ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС
16:36  Какое место займет Россия во внешней политике Байдена, - Д.Тренин
08:39  Рэй Брэдбери: в "умном доме" некому будет жить
08:37  Розовые ушанки. Женщины Джо Байдена, - Вл.Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На региональных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер Уунона
15:00 03.12.2020

В Намибии в выборах , принял участие политик Адольф Гитлер Уунона. Его назвали в честь лидера нацистской Германии.

Как сообщает Daily Mail, он получил место в списке правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) в региональном совете. Политик был избран 85 процентами голосов в бывшей немецкой колонии.

Как сказал сам Адольф, он вовсе не поддерживает идеи своего тезки. В интервью немецкому Bild он сказал, что так его назвал отец, который "вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер".

По его словам, обычно его называют Адольф Уунона. Тем не менее, наличие такого имени вовсе не значит, что он стремится к мировому господству.

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606996800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам дорожного движения
- Полная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК
- А. Мамин: наша задача - создать благоприятную среду для людей с инвалидностью
- Заседание Центризбиркома о регистрации партийного списка партии "Nur Otan", об аккредитации международных наблюдателей
- Инфляция в Республике Казахстан
- Постановление ЦИК РК 2 декабря 2020 года №43/367
- Постановление ЦИК РК от 30 ноября 2020 года №41/365
- "Ак жол" предлагает разработать закон о статусе врача и медработника, чтобы защитить профессиональное и человеческое достоинство людей в белых халатах
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  