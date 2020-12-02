На региональных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер Уунона

15:00 03.12.2020

В Намибии в выборах , принял участие политик Адольф Гитлер Уунона. Его назвали в честь лидера нацистской Германии.



Как сообщает Daily Mail, он получил место в списке правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) в региональном совете. Политик был избран 85 процентами голосов в бывшей немецкой колонии.



Как сказал сам Адольф, он вовсе не поддерживает идеи своего тезки. В интервью немецкому Bild он сказал, что так его назвал отец, который "вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер".



По его словам, обычно его называют Адольф Уунона. Тем не менее, наличие такого имени вовсе не значит, что он стремится к мировому господству.