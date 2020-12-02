В Казахстане появятся мастера спорта по компьютерным играм

15:45 03.12.2020

Для киберспортсменов важна практика через регулярные соревнования.



В Федерации киберспорта Казахстана QCF рассказали о планах на ближайшие годы, в их числе увеличение проводимых турниров на всех уровнях, "взращивание талантов", а также создание электронной базы киберспортсменов, судей и тренеров. Кроме этого, киберспортсменам будут присваивать разрядность, как в традиционных видах спорта, передает zakon.kz.



Так, в 2021 году планируется проведение Кубка Республики Казахстан. Победа в этом турнире позволит казахстанцам получить звание мастеров спорта. Турнир станет площадкой для формирования национальных сборных, которые будут представлять нашу страну на международных турнирах. Помимо этого, в планах федерации есть работа по подготовке профессиональных менеджеров, тренеров и судей в сфере киберспорта.



Индустрию делают кадры. Очень важно создание условий для функицонирования киберспортивной академии в Казахстане. Через год хотелось бы видеть несколько заведений, чтобы дети могли приходить к профессиональным тренерам. То же самое касается и менеджмента. Нам нужны люди, которые могут профессионально работать в сфере. У нас много дисциплин, и много ребят, которые хотели бы стать тренерами и судьями. Поэтому мы планируем запустить сертификацию и обучение на эти должности, - заявил вице-президент федерации Евгений Богатырев.



По его словам, для киберспортсменов важна практика через регулярные соревнования, где каждый желающий будет иметь возможность попробовать свои силы. Для этих целей предполагается ранжирование турниров и создание школьных, студенческих и корпоративных лиг.



Глава QCF Куанышбек Есекеев отметил, что за два года существования была проделана большая работа. В этом году федерация получила сертификат признания от Национального Олимпийского Комитета, также она стала членом Глобальной федерации киберспорта GEF, а еще раньше влилась в ряды Азиатской федерации киберспорта AESF и Международной федерации киберспорта IeSF. Сотрудничество с зарубежными федерациями привело к тому, что Казахстан становился площадкой для континентальных и мировых чемпионатов.



С сентября 2018 года по октябрь 2020 годов прошло более 140 турниров по 17 кибердисциплинам. В этих соревнованиях приняли участие 7900 команд и 40 тысяч человек. Киберспорт пока до конца неосвоенная, но быстрорастущая индустрия. И нашей основной целью является ее вывод в массы, - сказал Есекеев.



Чтобы решить проблему популяризации, федерация работает с талантливой молодежью из разных регионов страны, подчеркнул директор по развитию QCF Бауыржан Садиев.



Многие из них не из Астаны или Алматы. Они из Шымкента, Караганды, Павлодара, поселков Южного Казахстана. Молодые таланты делают контент на казахском языке, у них тысячи подписчиков. Благодаря этому они обеспечивают себя и свою семью. Наша задача - развить казахоязычный контент, он востребован, - отметил он.



По словам Бауыржана Садиева, помимо прочих направлений, федерация сосредоточится на создании промо-видео для популяризации киберcпорта в Казахстане.



К слову, буквально через пару месяцев в Израиле стартует финальная часть IeSF World Championship, в которой впервые в истории примет участие казахстанская команда по дисциплине Dota 2. Нашим соотечественникам удалось выиграть сильных соперников - сборные России, Украины и Беларуси.