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Ненайденное революционное золото: загадка читинских слитков
15:48 03.12.2020

Забайкальский край, Чита, 25 августа 1918 года - ранним утром совершено беспардонное крупнейшее в истории города (да и всего края) ограбление банка, из которого было вывезено золото, серебро и монеты с банкнотами.

Тот самый ограбленный банк в Чите

Но это не все сюрпризы, ожидавшие Читу. Уже на следующий день, 26 августа, в городе произошло еще более масштабное событие - смена власти. Почему советская власть ушла из города? Наверное, просто обиделась на грабителей, лишивших государство такой огромной прибыли. А если серьезно - то советская власть до конца своего существования неизменно интерпретировала факт кражи как умышленное злодеяние со стороны анархистов во главе с их местным лидером товарищем Пережогиным. То, что злодеяние было умышленным - сомнений не возникает, мешки с золотом случайно не унесешь, а вот кем именно было совершенно столь дерзкое преступление, и все ли золото было найдено?

По историческим данным группировка с краденым банковским добром была задержана, ценности отобраны, а Пережогин убит на месте. Это событие упоминалось в фильмах и книгах, не только в архивных документах, но почему тогда эта история считается загадкой?

Таинственный второй отряд

Есть сведения о том, что в ограблении участвовал еще один отряд, не относящийся к "анархистам Пережогина". Вот что говорил об этом Дмитрий Шилов, начальник штаба Красной Гвардии Забайкалья:

Разбираться детально с этой историей до завершения революции было некому, но в 1923 году архивы вновь были подняты, а расследование кражи получило "вторую жизнь".

Илья Резник, бывший редактор одной из краевых газет, высказывался по поводу этого дела довольно смело и открыто:

Так о каких воинских частях речь, и почему отрядов упоминалось два?Значит ли это, что ограбление совершили два противоборствующих отряда - анархистов и советских военных?

За несколько дней до описываемых событий в Читу из Иркутска приехала странная делегация - члены Сибирского военного комиссариата, да не простые служащие, а высокие чины со всеми надлежащими мандатами. После чего было обезоружено несколько крупных читинских отделений милиции. Не похоже ли это на некую подготовку к какому-то запланированному мероприятию?

К этой истории могли быть причастны две исторические личности: Половников и Гетоев, о них довольно много данных, из которых можно сделать такие выводы.

Павел Никанорович Половников был председателем военного комиссариата Центросибири.

Хаджиоман Ельбиздукович Гетоев - "профессиональный" революционер, анархист. Многократно арестовывался, столь же часто организовывал побеги из тюрем, а в августе 1918-го он стал начальником штаба Главковерха Центросибири. Именно эта компания предприняла неудачную попутку сбежать на запад с "золотым обозом", однако была задержана властями, Гетоев и Половников были убиты на месте, а все ценности перешли в руки белогвардейцев.

Такая версия была единой до момента появления одной интересной находки в 1968 году.

Ничем не примечательный пятиклассник Николай Писаренко из небольшого села Танга случайно нашел в земле слиток золота с пометками "Ирк. палата, 1918, Фун. - зол.".

Показал отцу находку, тот незамедлительно организовал раскопки, нашел еще три слитка и отправился с ними в местный сельсовет. Комиссия, вызванная из Читы, нашла еще один слиток. Тогда государству было сдано 3 килограмма золота. Зимой копать дальше не стали, а летом в село Танга была выслана археологическая экспедиция, однако ее участники в результате уехали с пустыми руками. Частные раскопки тоже не увенчались успехом. А вот журналистам удалось выяснить кое-какие подробности, которые собрал в дальнейшем воедино местный краевед Зырянов в своей статье для местной газеты. Вот какие показания ему удалось собрать от свидетелей тех давних событий, принимавших в них участие лично или косвенно.

Командир взвода 1-го Аргунского полка Лоншаков:

Зырянов утверждает, что именно тот отряд увозил золотой запас читинского банка. По дороге отряд неизменно преследовали желающие отобрать наживу. Обоз подвергался обстрелам и нападениям. Дойдя до села Танга, обоз взял проводника, который в результате оказался предателем, что и погубило глав отряда и многих его участников.

По словам еще одного читинского краеведа Тяжелова:

Золотая находка в окрестностях села неслучайна - некоторые красногвардейцы пытались сбежать с золотом, а поняв, что от преследования не уйти, припрятали клад по дороге.

А вот милицейский рапорт от 1918 года:

В еще одном рапорте того же сотрудника милиции значилось, что в апреле 1919 года старший милиционер Баранчук в селе Ново-Салийском под кучей навоза обнаружил один слиток 13 ? фунта золота.

Эти свидетельства говорят о том, что часть слитков и монет из "золотого обоза" "белым" все же не досталась, она до сих пор находится где-то в тайге в Улетовском районе или в одном из местных озер.

Источник - Людмила Малышевская
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606999680
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