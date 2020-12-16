Подружка главной узбекской веселушки Гаянэ Умерова назначена генсеком Узбнацкомиссии по делам ЮНЕСКО

15:52 03.12.2020

Решением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 ноября т.г. Гаянэ Умерова назначена Генеральным секретарем Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам UNESCO.



Справочно: Председателем Национальной комиссии UNESCO является заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов. Постоянным представителем Узбекистана при UNESCO является Умид Шадиев, а Главой Представительства UNESCO в Узбекистане господин Ян Хладик.



С 2008 по 2017 год Гаянэ Умерова работала специалистом, ведущим специалистом Отдела выставок и фондов Галереи изобразительного искусства Узбекистана, с 2017 по 2020 гг. – начальником отдела управления финансами фонда развития искусства и культуры Министерства культуры, заместителем исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан. С 2020 года работает исполнительным директором Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.



Гаянэ Умерова в 2008 году окончила Международный Вестминстерский университет в Ташкенте (бакалавриат), в 2012 году окончила Институт искусств Sotheby’s и Манчестерский университет (магистратура). Проходила стажировку в Аукционном доме Sotheby’s, музее Victoria&Albert (Великобритания) и Центре Жоржа Помпиду (Франция). Владеет узбекским, английским и русским языками.



По поручению Президента Республики Узбекистан и правительства, Гаяне Умерова ответственна за реализацию таких крупных международных проектов в сфере искусства, как организация выставки культурного наследия Узбекистана в музее Лувра в 2022 году, реконструкция Государственного музея искусств Узбекистана, создание современного Центра реставрации Узбекистана, открытие музея Великого Шелкового пути в Самарканде, приуроченное к саммиту ШОС в 2022 году, организация выставки Узбекистана в Берлине в 2022 году, проведение международного благотворительного Самаркандского полумарафона.



Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 957 "О совершенствовании деятельности Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО" от 26 ноября 2018 года утверждены устав, структура и состав Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам UNESCO. Основной задачей деятельности Национальной комиссии является укрепление международного авторитета и роли Узбекистана в деятельности UNESCO и ICESCO, координация деятельности министерств и ведомств по разработке и реализации программ в сфере культуры, образования, науки, коммуникаций и информации.