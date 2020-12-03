 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Альянс Зеленского и Порошенко или, Как обманывать избирателей, - Св.Князев
00:01 04.12.2020

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 03.12.2020

Лозунг Зе-команды "Кто угодно, только не Порох" был обычным мошенничеством

Местные выборы в областные и районные советы, проходившие на Украине 25 октября, стали примером того, как обманывать избирателей демократическими процедурами.

2 декабря, в день открытия сессии Одесского городского совета, сайт партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) сообщил, что представители партий "Европейская солидарность" Порошенко и "Слуга народа" Зеленского в городском совете объединились: "Они спешат… организовать большинство и поделить руководящие должности… Их цели – продажа земли, дерибан собственности, безнаказанность радикалов и коррупционеров, продолжение противостояния в обществе".

Владимир Зеленский

Опрос, проводившийся с свое время Киевским международным институтом социологии, показывал, что ОПЗЖ уверенно лидирует на выборах на юге и востоке, но результаты волеизъявления были искажены мэрами крупных городов, организовавших под избирательную кампанию блоки маленьких партий-аутсайдеров, специально выкупленных у их хозяев. В большинстве таких случаев мэры-ловкачи имитировали оппозиционность по отношению к Киеву и лояльность к русским жителям.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о намерении вернуть проспекту "Небесной сотни" его историческое название – проспект Маршала Жукова. Чуть раньше тот же трюк проделал мэр Харькова Геннадий Кернес: пообещал переименовать в честь советского полководца один из харьковских проспектов. А люди помнят, что еще недавно тот же Кернес изгонял депутатов за ношение георгиевской ленточки, Труханов же, как писала Страна.UA, всегда "двигался в русле постмайданной власти, поддерживая сначала Порошенко, а сейчас Зеленского".

Мэр Одессы Геннадий Труханов до сотрудничества с киевским режимом. Фото: 24-го канала

Мэр Одессы Геннадий Труханов до сотрудничества с киевским режимом. Фото 24-го канала

В итоге сочетание известных избирателям фамилий с фальшивой риторикой позволило "именным блокам" мэров занять первые – вторые места во многих крупных городах юго-востока. Эти "именные блоки" должны были образовать в городских советах партнерские фракции Зе-команды. Однако "слуги народа" к тому времени все провалили. Голосовать за тех, кто поддерживает запрет русского языка, снос памятников советской эпохи и поливает грязью Россию, люди не захотели. Сейчас в большинстве областей юго-востока даже объединенных голосов "слуг" и мини-партий мэров-ловкачей не хватает для формирования устойчивого большинства в советах.

Одной из первых с этим столкнулась Одесса. Там в городской совет прошли 20 депутатов от партии "Доверяй делам" мэра Труханова, 18 – от ОПЗЖ, по 10 – от "слуг" и "Европейской солидарности" Порошенко и 6 – от Партии Шария. Голосов людей Труханова и "слуг" не хватило даже для кворума, не говоря о принятии каких-то решений.

И тут появилась информация о создании шокирующего альянса, который выстраивается Геннадием Трухановым, сделавшим выбор "в пользу партий президентов – бывшего и нынешнего", пишет политический эксперт Алексей Курпас. По его словам, "возможно, примирение нынешнего и бывшего президентов начнется именно с Одессы". Однако Порошенко и Зеленский и не ссорились – просто разыгрывали сцены на публику. Изображали, так сказать, политическую конкуренцию.

То же самое говорят в ОПЗЖ: "Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете сразу после выборов, несмотря на демонстрируемый обществу показной антагонизм. Еще вчера они лили друг на друга грязь, обвиняли в коррупции и предательстве и чертили "красные линии". После выборов они превратились в партнеров, строящих политическую семью. Эта новая "политическая семья" вместе с коррупционером Трухановым занимается в Одессе продвижением своих бизнес-интересов, дележом городского бюджета и выполнением антинародных правительственных директив".

На сессии городского совета 2 декабря все обнаружилось. "Ситуация в Одесском городском совете еще раз доказывает, что никаким предвыборным обещаниям Порошенко и Зеленского верить нельзя", – заявили в ОПЗЖ. Конечно, нельзя! Только если вы все понимаете, почему не донесли свое понимание до людей заблаговременно?

Короче, фракции "слуг народа" (Зеленский), "Европейской солидарности" (Порошенко) и "Доверяй делам" (Труханов) по всем вопросам проголосовали в Одесском городском совете в унисон. Дружно поделили места секретаря горсовета, руководителей строительной, земельной, бюджетной, транспортной комиссий и комиссии по собственности. Все довольны. Коалиция Зеленского, Порошенко и мэра-ловкача Труханова состоялась.

Мэр Харькова Геннадий Кернес на митинге в 2014 году.

Мэр Харькова Геннадий Кернес на митинге в 2014 году. Фото: kharkov.politeka.net

В ближайшее время ситуация в Одессе будет спроецирована на все остальные крупные города юго-востока Украины. Например, в Харькове общие силы блока мэра Кернеса "Успешный Харьков" и "слуг народа" дают в сумме перевес всего в один голос. Заболей один депутат, эта коалиция станет нежизнеспособной, и тогда на подкрепление ей придут люди Порошенко. Похожие альянсы могут возникнуть в Запорожье, Днепропетровске (Днепре), Херсоне, Николаеве.

И конечно, новая любовь Порошенко и Зеленского не ограничится уровнем местной власти, она проявится и в общеукраинском масштабе. Так что и "Оппозиционной платформе – За жизнь", и Партии Шария надо думать, много ли добьешься в политике, если идешь в хвосте событий.

Ну а использованный Зе-командой в 2019 году лозунг "Кто угодно, только не Порох" был просто-напросто обманом избирателя. Его обмануть демократическими выборами нетрудно.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607029260
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