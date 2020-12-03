Катарский кризис вбил клин между Эр-Риядом и Абу-Даби, - И.Субботин

00:10 04.12.2020

Саудовские власти готовы восстановить отношения с Дохой



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

3.12.2020



Саудовская Аравия выразила готовность нормализовать отношения с Катаром, которому по инициативе четырех арабских стран несколько лет назад был объявлен дипломатический, экономический и транспортный бойкот. Несколько изданий со ссылкой на источники сообщили о согласовании двумя соседями взаимных уступок. От примирения с Катаром отказались другие участники блокады – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет. В расхождении мнений между ближайшими партнерами – Эр-Риядом и Абу-Даби – наблюдатели видят тревожные признаки.



О том, что Катар и Саудовская Аравия в полушаге от предварительной договоренности по урегулированию локального кризиса, первым сообщил катарский канал "Аль-Джазира".



Позже агентство Bloomberg выступило с уточнением, что это результат интенсификации дипломатических усилий Америки и Кувейта. Импульс процессу дал и первый помощник президента США Джаред Кушнер, который отправился накануне с визитом в страны Персидского залива. Международным посредникам, как сообщается, удалось добиться того, чтобы Эр-Рияд и Доха договорились открыть воздушное пространство и сухопутные границы, прекратили взаимные информационные войны и предприняли другие шаги по укреплению доверия в Персидском заливе.



Не исключено, что причиной, которая побудила Саудовскую Аравию пересмотреть свою политику по отношению к соседям, стали экономические трудности, вызванные "двойным шоком" – последствиями коронакризиса и начатой в это году "нефтяной войны", а также неспособность действующей администрации президента США обеспечить надежную защиту от Ирана и его сил в регионе. Так, совершенное недавно нападение лояльных Тегерану йеменских повстанцев-хуситов на инфраструктуру компании Saudi Aramco в Джидде показало сохраняющуюся уязвимость нефтяной промышленности королевства, несмотря на то что необходимость усиления мер безопасности возникла еще год назад – на фоне мощных атак на объекты той же компании в Хурайсе и Абкаике.



Именно тогда в Эр-Рияде могли осознать необходимость прекращения регионального кризиса, считают наблюдатели. Несколько лет назад по инициативе Эмиратов и Саудовской Аравии Катар стал объектом жесткого бойкота в отместку за самостоятельную внешнеполитическую повестку. "Антикатарский квартет" выдвинул Дохе целый список требований, которые касались не только внешней политики, но и медиасферы. Катарская сторона сочла его оскорбительным и решила компенсировать последствия блокады укреплением связей с Ираном и Турцией. Источник "НГ" в катарском дипломатическом корпусе утверждает, что за прошедшие несколько лет Доха доказала способность существовать автономно от своих соседей без какого-либо ущерба.



Однако реальность диверсификации катарской внешней политики намного сложнее. Запрет Саудовской Аравии и ОАЭ на заход катарской авиации в их воздушное пространство вынуждал эмират пользоваться иранским небом, что предполагало выплату соответствующих отчислений в государственный бюджет Исламской Республики. Администрация Дональда Трампа считала это большой проблемой для своей политики "максимального давления" на Тегеран. Помимо финансовой стороны беспокойство у американского руководства вызвал тот факт, что многие военнослужащие Вооруженных сил (ВС) США, которые служат на базе Аль-Удейд в Катаре и пользуются коммерческими рейсами, пролетают через иранское воздушное пространство.



"В наших интересах, чтобы у этих стран были гармоничные отношения, – заявил недавно, выступая по видеосвязи на Форуме по глобальной безопасности, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен. – Это создает противовес Ирану, открывает возможности для заключения мирных соглашений с Израилем, открывает экономические возможности по всему Ближнему Востоку". Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук в июле после состоявшейся в Дохе встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани отмечал: "Спор в Персидском заливе длится слишком долго и неизбежно вредит нашим общим интересам в сфере стабильности, процветания и безопасности".



Дипломатический источник "НГ" утверждает, что главным противником межаравийского урегулирования долгое время оставались власти Эмиратов. Не случайно, по данным агентства Bloomberg, ОАЭ, Бахрейн и Египет, заявившие несколько лет назад о разрыве отношений с Катаром, отказались от какой-либо мирной сделки со своим соседом, не поддержав позицию Саудовской Аравии. Подобная ситуация, по мнению наблюдателей, обнажает главным образом растущие противоречия между Эр-Риядом и Абу-Даби – ближайшими региональными союзниками. До настоящего времени их внешнеполитические разногласия были заметны только на фоне йеменского конфликта, в рамках которого Саудовская Аравия и ОАЭ поддержали противоположные стороны.