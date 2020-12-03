Ментально непримиримые не хотят учить кыргызский язык, - С.Чериков

00:14 04.12.2020

Садырбек Чериков, журналист: Пора признать и выучить госязык страны, где живем

3 декабря 2020 -



Некоторыми гражданами выражается недовольство тем, что член Конституционного совещания Чолпонбек Абыкеев предлагает внести в обсуждаемый проект нового Основного закона статью об обязательном владении госслужащими государственным языком. Казалось бы, обычная закономерная процедура для суверенного государства.



Однако, судя по реакции, она не для отдельных кыргызстанцев, почему-то игнорирующих государственный кыргызский язык и не желающих его изучать и знать, как подобает истинным гражданам. Согласитесь, в других странах вопрос даже не обсуждается, поскольку там не только госслужащие, но и все желающие получить гражданство обязаны знать в нужном объеме язык страны, гражданами которой хотят стать.



В этой связи думается, пора отдельным категориям сограждан, которые, пользуясь толерантностью менталитета народа, давшее имя государству, продолжают нагнетать страсти на пустом месте и диктовать всем собственную ментальную неприязнь и пренебрежение к языку этого народа.



Всем известно, как я всегда квалифицированно и реально поддерживал, защищал, отстаивал интересы славян и русскоязычных, выступал против радикальных требований сородичей лишить русского языка статуса официального. По этой причине я у некоторых сородичей "заслужил" титула "орус кул" ("раб русских"). В чем меня только еще не обвиняют: будто я агент Кремля, пророссийский ватник и т.п.



Ладно уж, могу понять только начинающих учиться суверенно государствовать сородичей. Но в последнее время на меня стали косо смотреть и ворчать русскоязычные знакомые и друзья по мере того, как я стал критиковать уже твердолобость, неприязнь их сородичей ко всему кыргызскому и стране, в которой живут, благами которой пользуются, их явное нежелание изучать и знать государственный язык.



Ведь прошло больше 30 лет после принятия Закона о государственном языке. При добром желании и не враждебном (по-другому не могу назвать) отдельных соотечественников отношении к народу, давшему имя стране, можно было давно выучить и прекрасно владеть языком этого народа. Что и делают за намного короткое время побывавшие и живущие у нас иностранцы из дальнего зарубежья. Но у некоторых соотечественников почему-то иное отношение к вопросу, который, повторяю, в других странах даже не обсуждается.



Предвижу неоднократно и публично выражаемый контрдовод, мол, Кыргызстан не та страна, по законам которой следовало бы жить без вопросов. На что могут ответить, что "никто никого не держит в "не той стране".



В то же время в действующем Законе "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" есть статья о квалификационных требованиях к госслужащим, где прописано "обязательное владение государственным языком в объеме, необходимом для осуществления деятельности служащего в предусмотренных законодательством случаях". Казалось бы, следуй Закону и живи, делай по нему. И недаром говорят, что у нас в Кыргызстане хорошие законы, просто надо их выполнять.



Но, но. Ментально непримиримые находят в Главном законе – Конституции, лазейки и пробелы, где отдельные, острые, актуальные для подлинного суверенитета страны положения затушевываются, размыты и неконкретны.



Думаю, членами Конституционного совещания именно для устранения подобных конфликтогенных и токсичных недомолвок, умалчиваний и предлагаются назревшие нововведения в Основной закон.



Садырбек Чериков, журналист, публицист.