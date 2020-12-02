 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган капитулирует перед командой Байдена. Турция идет на примирение с израильтянами и саудовцами, - "НГ"
00:19 04.12.2020

2.12.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турция демонстрирует готовность примириться со своими региональными соперниками – Саудовской Аравией и Израилем. Вслед за признаками оживления дипломатических контактов с Эр-Риядом появились данные об открытии специального канала обратной связи с израильскими официальными лицами. Эксперты называют эти шаги Турции попыткой умиротворить будущую администрацию Джозефа Байдена, однако есть серьезные сомнения в том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган готов следовать подобному курсу долгое время.
О том, что глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан приступил к секретным переговорам с израильскими чиновниками, сообщил портал Al-Monitor. Источник американского издания сообщил, что это признак сдвига в отношениях. Фидан уже имеет опыт обсуждения ливийского и сирийского конфликтов с израильской стороной, однако недавние контакты касались именно двусторонней повестки: Анкара выступила за улучшение дипломатических связей с еврейским государством. В 2018 году на фоне вспышки в Газе турецкое руководство объявило о временной высылке израильского посла. МИД республики также обратился к генконсулу Израиля в Стамбуле с призывом на некоторое время покинуть территорию страны.

Один из западных дипломатов рассказал Al-Monitor, что улучшение двусторонних отношений с Израилем может дать Анкаре возможность навести мосты с будущей администрацией Байдена. Тем не менее другой собеседник издания отнесся скептически к перспективам полноценной дипломатической "перезагрузки" между странами, указав на то, что Турция "остается глобальной штаб-квартирой" палестинской организации ХАМАС. Страна не только позиционировала себя как адвокат сохранения статуса Иерусалима и защиты прав палестинского народа, но и, по данным британских газет, предоставляла свою территорию боевому крылу ХАМАС для организации нападений и диверсий против еврейского государства.

Такой же курс турецкая сторона взяла в отношении другого регионального конкурента – Саудовской Аравии. Об этом свидетельствует недавняя встреча между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом в Нигере. "Прочное партнерство между Турцией и Саудовской Аравией выгодно не только нашим странам, но всему региону", – написал турецкий министр в Twitter. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара дорожит отношениями с королевством. Встреча произошла через неделю после того, как Эрдоган привел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом для обсуждения вопросов вокруг проведения саммита "большой двадцатки".

В этом году сообщалось, что Эр-Рияд инициировал негласный, но жесткий запрет на ввоз в королевство произведенных в Турции товаров. Британская газета Financial Times со ссылкой на целый ряд ретейлеров сообщала, что Саудовская Аравия заблокировала практически "весь импорт продукции" из республики. Глава Стамбульской ассоциации импортеров одежды Мустафа Гультепе отмечал, что речь идет "обо всех мировых брендах, у которых есть магазины в Саудовской Аравии и производство в Турции". Интересно, что о существовании ограничительных мер турецкие экспортеры поняли по факту – после задержки своих товаров на саудовской границе. Сам Эр-Рияд отрицал существование санкций в отношении турецкой экономики.

Сейчас ситуацию меняет приход новой администрации в Вашингтоне. "После победы Байдена на выборах правительство Эрдогана выбрало более примирительный тон по отношению не только к США и Европейскому союзу, но и к региональным соперникам Турции – Израилю и Саудовской Аравии, – заявил в разговоре с "НГ" старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир, занимавший в прошлом место депутата в турецком парламенте. – Это изменение в риторике служит свидетельством обеспокоенности Эрдогана тем, что Байден не станет попустительствовать его агрессивной внешней политике и мерам в сфере безопасности и может ввести санкции в координации с Европейским союзом".

Как предполагает бывший депутат, турецкий президент также может рассчитывать, что улучшение отношений с Израилем и Саудовской Аравией остановит тенденцию на растущую изоляцию Турции на Ближнем Востоке и улучшит ее имидж в Вашингтоне и Брюсселе. "По большому счету эти шаги являются попыткой залакировать действительность и не отражают каких-либо реальных изменений во внешней политике и политике безопасности правительства Эрдогана, – подчеркивает Эрдемир. – Прозвучавшие в прошлом месяце обещания президента Турции организовать правовые и демократические реформы у себя дома оказались пустыми, потому что позже он усилил свои репрессии в отношении оппозиции". Нет причин ожидать, что турецкий лидер выполнит свои обещания и на международном уровне, хотя можно ожидать, что его примирительный тон будет звучать еще некоторое время, заключил аналитик.

Источник - ng.ru
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