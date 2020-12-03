 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Реанимация Дариги Назарбаевой
00:25 04.12.2020

Если надо - повторит

Виктор ВЕРК

Зачем в партсписок "НурОтана" включили Даригу Назарбаеву?

Самый простой, казалось бы, ответ – возвращение отца Дариги Нурсултановны к идее "династийной передачи власти". Именно на этом варианте строят свои умозаключения некоторые – преимущественно зарубежные политологи. Но такая версия не выдерживает испытания фактами. Вся политическая биография "наследницы" свидетельствует о ее неготовности к роли лидера страны. В противном случае она не стала бы даже пытаться открыто оппонировать второму президенту, неоднократно и публично поддержанному ее отцом, а предпочла бы просто набраться терпения.

Есть второй вариант, объясняющий ее появление в списке правящей партии – это просто "утешительный приз". Но факты (как, впрочем, и люди, хорошо знающие старшую дочь Елбасы) такую версию опровергают: не тот она человек, чтобы довольствоваться возможностью петь в хоре – слишком привыкла солировать.

С этой точки зрения, если Д.Н. попадет в окончательный список "партии победителей" после голосования 10 января, то несомненно станет ключевой фигурой в элите нуротановской фракции, уже неофициально окрещенной "Политбюро ЦК". И в этом случае вполне сможет претендовать на роль если не спикера, то уж точно вице-спикера нижней палаты. Составить ей конкуренцию в борьбе за эти номенклатурные высоты способны немногие среди "членов Политбюро". Среди них выделяются Аскар Мамин, Ахметжан Есимов и Бауыржан Байбек. Но первый и второй недостаточно харизматичны для председательского кресла. А третий слишком амбициозен и, к тому же, по слухам, не вызывает энтузиазма у президента Токаева.

Конечно, Даригу Нурсултановну и Касым-Жомарта Кемелевича тоже едва ли можно заподозрить во взаимных симпатиях. Но, учитывая ее фамилию, у хозяина Акорды не останется выбора…

С другой стороны, если верна гипотеза о скором превращении парламента в этакого "коллективного Назарбаева" - гаранта сохранения существующего межэлитного статус-кво, то возвращение старшей дочери Елбасы в большую политику – пусть даже через парламентский "задний двор" - грозит похоронить эту затею. Вплоть до того, что мажилис 7-го созыва будет распущен досрочно, чтобы не дать властолюбивой Дариге "перевербовать" палату.

Стоит вспомнить: что-то подобное в новейшей истории было. В далеком уже 2003 году Дарига буквально на ровном месте создала самый, пожалуй, перспективный за всю небогатую историю партийного строительства в Казахстане проект – партию "Асар". В кратчайшие сроки численность нового политобъединения достигла 200 тысяч "штыков" - в том числе, за счет перебежчиков из "Отана", не получившего еще именной префикс "Нур". Парламентская фракция "Асара" во главе с самой Д.Н. позволяла себе антивластную риторику похлеще, чем сегодняшние маргинализованные "лидеры оппозиции". А местные элиты одна за другой вставали под знамена "партии малых дел". В итоге только вмешательство всесильного тогда президента Назарбаева позволило подавить "бунт на корабле": уже ставшая именной партия власти отца поглотила дочернюю, а сама ее предводительница получила кресло зампреда "Нур Отана".

Теперь же, когда Нурсултан Абишевич оставил пост номер один, Дарига Нурсултановна вполне может повторить. Тем более, что, во-первых, у нее все еще достаточно для этого и ресурсов (не только материальных), и влияния, а во-вторых, на фоне экономического кризиса и стремительно беднеющего населения призыв к взаимопомощи по принципу "асар" (всем миром) звучит для обывательского уха привлекательнее, чем вроде бы подкрепленные "конкретными расчетами" обещания "пятилетки перемен" и "достойной жизни каждому" - правда, к 2025 году, до которого, как говорится, возможны любые варианты. Особенно если помнить, что президентский срок Токаева завершается на год раньше. К тому же, судя по его выступлению на ХХ съезде правящей партии, нуротановский "Путь перемен" - скорее, протокол намерений. Как их реализовать, в партии либо не знают, либо опасаются, что преждевременное обнародование этого знания может умножить народную скорбь.

К слову, обращает на себя внимание то, что на предвыборном съезде программную речь с изложением планов партии, озаглавленную "Путь перемен. Достойную жизнь – каждому" произнес не лидер партии и даже не ее первый зампред Бауыржан Байбек, а член бюро политсовета Касым-Жомарт Токаев. Тем самым президент – по собственной воле или нет – взял ответственность за социально-экономический курс не только по должности, но и "по партийной линии". В такой ситуации присутствие старшей дочери лидера "Нур Отана" и такого же, как и Токаев, "члена Политбюро" в руководстве мажилиса (представить, что она засидится в "простых" депутатах, довольно проблематично) может внести во взаимоотношения президента с "народными избранниками" дополнительную интригу. С учетом новых полномочий парламентариев (теперь они не просто "дают согласие" на назначение министров и премьера, но заслушивают и утверждают их программу действий) у исполнительной машины может существенно сузиться пространство для маневра. Не приходится сомневаться, что Дарига Нурсултановна приложит к этому руку.

Так что, не стоит спешить с выводами о скуке и предсказуемости будущего депутатского корпуса. Если все "Политбюро" правящей партии получит депутатские значки, то нижняя палата, наконец, перестанет напоминать аквариум с декоративными рыбками, открывающими рты только поняв, что их скоро "сольют".

В любом случае, у почтеннейшей публики появится хоть какой-то повод полюбоваться на парламент-шоу "За стеклом". Особенно на одну золотую рыбку, "слить" которую из мажилисовского "аквариума" будет посложней, чем в прошлом мае - из сенатского. Тем более, если она не назначена, а как бы избрана "владычицей морскою, а остальные "обитатели морских глубин" у нее на посылках.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607030700
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