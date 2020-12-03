Одесса задыхается, живые лежат вместе с мертвыми: жуткие кадры из больницы (видео)

00:30 04.12.2020

В Сети появились жуткие фотографии из одесской больницы №5, где пациенты умирают от нехватки кислорода, а тела мертвых часами лежат в одной палате с живыми.



На одном из украинских телеканалов вышел репортаж, свидетельствующий о критическом положении дел в медучреждениях Украины.



Журналисты рассказали об очередях из машин скорой помощи у Пятой горбольницы Одессы, куда доставляют больных с подтвержденным коронавирусом.



Поток больных на госпитализацию очень большой, в сутки госпитализируют до 50 человек. Однако полноценного лечения и спасения медики предоставить не могут.



Именно в этой больнице волонтеры сняли шокирующие кадры с телами в палатах и коридорах, вызвавшие волну негодования в Сети.



"Фото очень ужасные, изображены мертвые люди, которые умерли от коронавируса и умерли не в реанимации, а просто в отделении, куда их доставили.



Меня больше всего напугало то, что говорится о том, что система медицины у нас готова к пандемии. Я вам скажу - это ложь. На сегодня этого нет", - комментирует фото житель украинской столицы Иван Кудрявский.



Он также описал ситуацию с госпитализацией задыхавшихся родителей, когда пришлось обращаться к волонтерам за спасительным оборудованием, которого не нашлось в больнице.







Руководитель благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова подтверждает информацию о критическом положении в медучреждениях.



"Они задыхаются там, там не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород.



Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди", - поделилась своими впечатлениями она.



В 5–й горбольнице Одессы подлинность фотографий с трупами подтвердили. По словам сотрудников, больница только на прошлой неделе открылась как сортировочное медучреждение и всего за двое суток новое коронавирусное отделение на 90 коек было полностью заполнено, а из-за нехватки персонала мертвых не успевали забирать из общих палат.



При этом заместитель директора по медицинским вопросам больницы № 5 Людмила Бирюкова обещает, что вскоре ситуация исправится.



"Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда успеваем это вовремя сделать, но уже работа налаживается и добавляем мы людей, добавляем мы персонал", - пояснила ситуацию замдиректора.



Одесса уже попросила привлечь медицинский персонал из области, чтобы избежать остановки работы больниц, однако решения для вопросов с нехваткой мест и недостаточного количества кислородных точек все еще нет.