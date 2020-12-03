Тактическое повышение: как повлияет компромисс в ОПЕК+ на мировой рынок

00:46 04.12.2020

Нефтяные котировки закрепятся в районе $46 в ближайшие месяцы, считают аналитики



Валерий Воронов



Решение стран ОПЕК+ ежемесячно увеличивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей с начала 2021 года стабилизирует нефтяные котировки. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты. Но в ближайшей перспективе аналитики ожидают краткосрочного снижения цен на нефть до $45 за баррель. С одной стороны, цены на мировом рынке удерживает оптимизм в связи с разработкой вакцин от коронавируса, с другой - все еще трудно предсказать, каким останется мировой спрос. В этом контексте решение ОПЕК+ - своего рода компромисс, ведь жесткие требования к сокращению добычи не были выгодны многим странам картеля, считают аналитики.



Пошли на компромисс



Новак назвал очень успешной встречу ОПЕК+



3 декабря прошла министерская встреча стран ОПЕК+, на которой было принято решение с января 2021 года ежемесячно увеличивать добычу на 0,5 млн баррелей в сутки в течение квартала. Нефтяной картель продолжит ежемесячный мониторинг ситуации, и в случае ее ухудшения решение может быть пересмотрено.



На фоне этих новостей цены на нефть незначительно выросли. На 12:00 мск 3 декабря баррель черного золота стоил $48,49, а к 21:30 мск котировки достигли $48,84.



Договориться картелю удалось не сразу. Встреча ОПЕК+ была перенесена с 1 на 3 декабря из-за разногласий по объемам добычи в следующем году. Как писали "Известия", Саудовская Аравия выступала за более жесткие меры - продление действующих ограничений сделки, но ряд стран надеялись на восстановление спроса в мире и не были склонны поддерживать такое решение. Россия рассматривала компромиссный вариант увеличения объемов добычи на 0,5 млн баррелей ежемесячно, говорил "Известиям" источник, близкий к Минэнерго.



Вторая волна коронавируса вызвала неопределенность на мировом рынке, поэтому мнения и сценарии участников нефтяного картеля по поводу перспектив 2021 года различались, отметила директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова.



Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече ОПЕК+ также не обошел вниманием этот вопрос, отметив, что факторы неопределенности остаются. Речь об ограничительных мерах из-за COVID-19 и снижении спроса на нефть зимой. Впрочем, результаты выборов президента США и создание вакцин от коронавирусной инфекции позитивно повлияли на котировки, отметил он.



Перерыв на ОПЕК: почему нефтяной картель столкнулся с противоречиями

Любое из решений организации будет приемлемым для российской экономики, считают эксперты



- С одной стороны, вторая волна коронавируса и увеличение объемов добычи со стороны Ливии создают риски дисбаланса. С другой, на рынке сейчас дефицит более 3 млн баррелей в сутки по состоянию на октябрь. Поэтому решение ОПЕК+ носит тактический характер, - подчеркнула Дарья Козлова.



Само по себе оно не окажет значительного влияния на рынок и сегодняшние цены, но демонстрирует намерения картеля дальше оперативно реагировать на развитие ситуации, добавила аналитик.



- Хорошо, что, с одной стороны, услышана позиция ОАЭ, России и Норвегии, которые предлагали оставить в силе прежние планы о повышении добычи с 1 января. С другой стороны, на рынок не поступит 1,5 млн баррелей "лишней" нефти. Этого для рынка, который не восстановился до уровня 2019 года, было бы много, - отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Решение будет иметь стабилизирующее влияние на нефтяные котировки, считает эксперт по товарным рынкам Шамиль Джазаев.



Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефти

В случае пролонгации ограничений стоимость черного золота может вырасти до $50 за баррель



- Можно ожидать краткосрочного снижения цен на нефть ввиду более-менее ожидаемых результатов встречи. Но оно не будет значительным, баррель нефти марки Brent будет стоить около $46–48 в конце 2020 - начале 2021 года, - отметил он.



Взвешенное решение



Страны ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти в середине апреля. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. Добычу немного нарастили с августа. Она была ниже, чем в октябре 2018-го, уже на 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. По условиям сделки с начала 2021-го добыча нефти должна была вырасти на 1,9 млн баррелей в сутки, сокращение относительно 2018 года должно было составить 5,8 млн баррелей и продлиться до конца апреля 2022-го. Теперь же в январе страны увеличат добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки.



- Решение ОПЕК+ стало компромиссом между двумя альтернативами - подвергнуть рынок риску дестабилизации на фоне слабого спроса или же сохранить действующую квоту и тем самым дать участникам сделки дополнительный стимул к тому, чтобы нарушать условия соглашения, - заявил директор инвестиционно-банковского департамента QBF Дмитрий Кипа.



По его словам, компромиссное решение вызовет на рынке умеренный оптимизм: рост цен, происходивший в последние недели на фоне новостей о вакцине против COVID-19, замедлится, но и обвала котировок не произойдет.



Нефте-брейк: почему страны ОПЕК+ оставили сделку неизменной

Участники картеля взяли дополнительное время для оценки ситуации на рынке, считают аналитики



Жесткие требования к сокращению добычи не были выгодны картелю, так как ОПЕК не хотела отдавать свои рынки сланцевой нефти США, отметил старший директор направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG Эдуард Данилов.



ОПЕК был вынужден принять такое решение - надо было идти навстречу разным странам, так как недовольных условиями сделки становится все больше и альянс на грани развала, отметил Артем Деев. Вероятнее всего, что это половинчатое решение снизит котировки до $43–45 за баррель, отметил он.



При этом для России решение ОПЕК+ выгодно. С одной стороны, цены все же остаются под контролем картеля, а с другой - постепенное увеличение добычи позволит получить дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет, заключила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.