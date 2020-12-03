Шышел-мышел. Посадят ли Каз-олигарха Утембаева?

00:47 04.12.2020

Кому так не угодил Булат Утемуратов



Ирина ГАЛКИНА



Почему его имя вдруг начало фигурировать в деле, связанном с БТА Банком?



Поздно вечером в воскресенье известный беглый банкир и олигарх Мухтар Аблязов разродился сенсацией, опубликовав пост под заголовком "Об аресте Болата Утемуратова". Умудрившись перепутать имя героя своей публикации (согласитесь, имя Болат и имя Булат – две больших разницы, это то же самое, как Мухтар и Мохтар), он сделал в тексте несколько предположений, пытаясь круто закрутить сюжет.



В самом начале он представляет, кто такой Болат Утемуратов: "кошелек Назарбаева", "подставной собственник различных активов Назарбаева на сумму не менее 5 млрд дол.".



Что произошло с Булатом Утемуратовым, Аблязову точно неизвестно. Но это нисколько не мешает ему выстраивать ряд версий: "Сейчас он или арестован Каримом Максимовым по поручению Назарбаева, или находится под домашним арестом, или запретом покидать Казахстан".



По мнению Аблязова, Назарбаев решил лишить Утемуратова его многомиллиардной собственности и не делиться с ним в соотношении 50/50, как они договорились ранее.



Сюжет такой. "Против Болата Утемуратова выдвинуты обвинения, что он якобы помогал скрывать активы мне, Мухтару Аблязову. Для Назарбаева это является тяжким преступлением. Поэтому Карим Масимов использует этот прием, чтобы уничтожить физически и финансово Утемуратова, своего давнего соперника и противника в борьбе за власть. При этом он как бы помогает Назарбаеву полностью завладеть собственностью Утемуратова".



Но в иске против Утемуратова, поданном в Англии, Масимов параллельно уничтожает Назарбаева, назвав его коррупционером, имущество которого оформлено скрытно и на Утемуратова.



Таким образом, Масимов, захватив собственность у Утемуратова, не дает переоформить эту собственность на Назарбаева и его ближайших родственников или доверенных лиц, а будет контролировать миллиарды долларов через своих доверенных лиц, лишая в будущем Назарбаева этой собственности. Украденные средства у народа Казахстана, не попадая в бюджет страны, попадут в личный карман Карима Масимова.



Используя такого рода судебный механизм, Карим Масимов намеревается захватить всю собственность Назарбаева, оформленных на Машкевича, Шодиева, Ибрагимова, Владимира Кима (Казахмыс) и других номинальных владельцев собственности Назарбаева.



По плану Масимова, все они будут обвинены в содействии сокрытия активов Мухтару Аблязову".



Начинающий детектив Мухтар Аблязов завершает свой трейлер с легкой эксцентрикой: "Я обращаюсь к знакомым и близким Утемуратова с просьбой сообщить мне об его аресте или ограничении свободы". Как же, центр принятия решений уже давно переместился из Акорды и Нур-Султана в голову господина Аблязова…



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В октябре этого года издание Forbes.kz опубликовало список 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Булат Утемуратов уступает пьедестал почета крупнейшему акционеру KAZ Minerals PLC Владимиру Киму (состояние $4,1 млрд.), а также дуэту Тимуру и Динаре Кулибаевым (по $2,9 млрд.). Сам же располагается у подножия, со своими $2,8 млрд.



Булат Утемуратов, не скрывая, рассказывает, как он достиг вершин финансового Олимпа. Удача всегда была на его стороне: он начал восхождение в начале 1990-х годов, почти случайно был "сослан" в Австрию, где налаживал контакты с европейскими компаниями, покупающими у Казахстана металл, чуть позже, вернувшись в страну, основал Алматинский торгово-финансовый банк (затем был переименован в АТФ). Наверное, ему везло, как никому другому – чем еще объяснить то, что, работая в правительстве, в Администрации Президента РК и даже послом в Швейцарии, он умудрился сколотить миллиардное состояние. Хотя он, конечно, отрицает, что использовал каким-либо образом высокий статус для продвижения своих бизнес-целей.



Настоящая, яркая звезда зажглась над его головой в 2007 году, когда мир уже стоял на пороге кризиса, а Булату Утемуратову удалось продать АТФ Банк европейской банковской группе UniCredit за $2 млрд. Пожалуй, эту сделку нужно включить во все мировые финансовые пособия как самый успешный кейс в мире, как пример очень удачного избавления от активов, которые впоследствии покупателям принесут катастрофические убытки, превышающие сумму сделки.



В этом, для всех не очень удачном году Булат Утемуратов осуществил еще одну феноменальную продажу – талант, однако! В августе 2020 года банк Kassa Nova, входивший в структуру ForteBank, был продан Freedom Holding Corp., примерно за $41 млн. Отдельно у Утемуратова выкуплены привилегированные акции этого финансового института за $2,4 млн.



Булат Утемуратов имеет очень диверсифицированные активы, его интересы присутствуют в транснациональной компании Glencore Plc., в инвестиционной группе "Верный Капитал", которая контролирует ведущих операторов связи в Казахстане и Кыргызстане. Ему принадлежит 65% в золотодобывающей компании RG Gold, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области (100%). Франшиза Burger King, девелоперская компания Global Development, доля в аэропорте "Сары-Арка" в Караганде, информационно-аналитический интернет-портал Informburo.kz, ТРК "31 канал" (80%) – это далеко не полный список собственности Булата Утемуратова.



Конечно, ходит много слухов вокруг персоны миллиардера и его бизнеса. Но он умудряется и баланс сохранять, и активы наращивать, что, конечно же, не дает покоя опальному олигарху Мухтару Аблязову.



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Впрочем, на этот раз одна деталь, указанная Аблязовым в своем посте, соответствовала действительности. То, что имя Утемуратова вдруг начало фигурировать в деле, связанном с БТА Банком.



Однако Группа Компаний "Верный Капитал" уже прокомментировала распространившиеся слухи.



"Данный иск был первоначально предъявлен АО "БТА Банк" к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру. Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО "БТА Банк" и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время", – говорится в заявлении "Верного Капитала".



Также сообщается, что в настоящее время Булат Утемуратов находится в Нур-Султане и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность.



…Так что ответ, пусть и из других источников, Муха получил.