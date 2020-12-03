Кинувший "Нур-Отан" экс-депутат Альтаев создает новое каз-полит-движение El Tiregi

00:49 04.12.2020

Исключенный из партии Nur Otan Нуржан Альтаев: Можно сказать, мне развязали руки



Жанна Сагидуллакызы



Экс-депутат заявил, что уход из партии стал освобождением, и теперь он может открыто высказывать свое мнение, не согласовывая его с партийным руководством.



Экс-депутат мажилиса Нуржан Альтаев после исключения из партии Nur otan и лишения его депутатского мандата заявил, что большой проблемой в стране является коррупция на всех уровнях власти, а также отсутствие отчетности со стороны правительства перед народом страны, сообщает "Sputnik Казахстан".



"Я вызывал премьер-министра в парламент, чтобы он отчитался перед народом, но он не пришел, и его ответ был лишь отпиской, который не удовлетворил ни меня, ни избирателей. После всех событий летом я понял, что стране нужны серьезные политические реформы. Эти проблемы копились годами", – заявил депутат.



По его словам, после ухода из партии он может высказываться, не согласовывая свои заявления с партийным руководством.



"Я очень уважительно отношусь к партийной дисциплине, но с еще большим уважением я отношусь к народу Казахстана. Я не мог не обращать внимания на просьбы народа, иногда мои депутатские запросы были без согласований с фракцией. Триггером послужило лето этого года. Когда во время пандемии народ умирал, люди не могли получить медицинскую помощь, несмотря на огромные денежные средства, которые выделялись на борьбу с пандемией", – сказал Альтаев во время брифинга.



По мнению Нуржана Альтаева, партия Nur Otan не готова к критике. Бывший мажилисмен считает, что именно из-за его высказываний он был лишен депутатского мандата.



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"То, чем живет народ, чиновников волнует мало. У людей сильно упали доходы, просто сидеть и молчать об этом, рассказывать о программах и достижениях считаю неправильным. Я не считаю, что говоря о проблемах и фактах я нарушаю правила или законы. Нашей власти нужна критика. Проблемы нужно признать и решать всем вместе. Мы не противники страны, мы хотим решить проблемы, для этого нужно говорить правду. Партия Nur Otan, к сожалению, пока не готова к этой правде и критике. И, наверное, поэтому было принято решение об исключении депутата, озвучивающего проблемы людей. Я рад этому решению (исключению из партии. – Авт.). Можно сказать, мне развязали руки", – отметил Альтаев.



Инициативная группа партии El Tiregi, которую намерен создать Нуржан Альтаев, уже направила документы в Министерство юстиции для регистрации. После получения ответа от госоргана члены новой партии намерены провести съезд.



"Инициативная группа на прошлой неделе подала документы на регистрацию партии в Министерство юстиции. Пока не знаем, зарегистрируют ли нас. В случае отказа наши юристы проверят на правомерность это решение", – сообщил Альтаев.



По словам общественника, для создания партии требуется не менее одной тысячи человек из числа инициативной группы. На вопрос о финансировании партии Нуржан Альтаев ответил, что партия будет существовать за счет свободных пожертвований.