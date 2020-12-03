Консервативно-революционные смыслы информократии, - А.Елисеев

00:51 04.12.2020

Консервативно-революционные смыслы информократии

Альтернатива "цифровой тирании" - информократия, которая делает упор не на коммерческий, но на духовный аспект.



Александр Елисеев



Давно уже принято говорить о современном обществе, как об информационном. И, действительно, роль информационных потоков стремительно возрастает. А сама информация все больше и больше выступает в качестве некоего властного ресурса.



При этом, можно выделить два аспекта информократии. Один из них – коммерческий и, в настоящее время, он превалирует, отсюда и процесс цифровизации, тесно связанный с процессами финансиализации и глобализации. ("Цифровой Потоп и Ковчег реиндустриализации")



Огромную роль здесь играют крупные, Глобальные корпорации, перманентно усиливающие свои позиции в сфере производства и потребления информации. Исследователь Даниэль Эстулин, в своей книге "Трансэволюция. Эпоха разрушения человека", характеризует сложившуюся ситуацию следующим образом. Только за один день потребляется объем информации достаточный, чтобы заполнить 168 млн. DVD. Пользователи отправляют 294 млрд. электронных писем, они пишут 2 млн. постов в блогах. 172 млн. человек посещают Facebook, 40 млн. - Twitter, 20 млн. - Google+. 42 % американцев смотрят телевизор, в то время когда пользуются электронными девайсами. "Мобильный телефон стал продолжением нашего тела 24 часа в сутки 7 дней в неделю, что означает, что наше местонахождение известно в любой момент времени".



Также есть проект Skyhook, "самая быстрая, точная, надежная и гибкая система определения местоположения на рынке на сегодняшний день".



В Твиттере "обитают" 500 миллионов активных пользователей, посылающих 500 миллионов твитов каждый день. Через эту информацию приходят всевозможные данные и пользователи. Таким образом, интернет-корпорации знают о пользователях практически все.



Телефоны с операционной системой Андроид делают скриншоты – вне зависимости от желания пользователя. Эти скриншоты сохраняются в память.



Альтернативой такой "цифровой тирании" может быть такая информократия, которая делает основной упор не на коммерческий, но на духовный аспект. И речь здесь должна идти о производстве и потреблении концепций. Необходимо всестороннее повышение роли различных сообществ концептуалистов-аналитиков.



Данные сообщества, выстраивающие свое взаимодействие по сетевому принципу, могли бы встать на место громоздкого бюрократического аппарата. Его, к слову, сегодня очень легко минимизировать, используя те же самые цифровые технологии. (Столь любимые некоторыми чиновниками.) Власть указанных сообществ будет не директивной, но именно концептуальной. По сути, разговор идет об иноформократическом ордене и информократической аристократии. Безусловно, последняя должна быть не аристократией "привилегий", но аристократией служения. Иначе неизбежна существенная инверсия, связанная все с той же коммерциализацией. ("Орденская идея в ретроспективе")



Полибий, в свое время, утверждал, что наиболее эффективным является сочетание трех начал – монархического, аристократического и демократического. Второй уровень уже был затронут, теперь надо коснуться других. Начнем с демократии. Как неоднократно замечалось, реальная демократия возможна на небольших пространствах, где люди знают друг друга намного лучше. Таковыми пространствами могли бы выступить новые общины – территориальные и производственные. В территориальном плане община составила бы волость – самоуправляемое образование. Самоуправление волости – есть одна из форм информократии, это советская власть. Причем, под ней надо понимать не столько деятельность Советов как выборных органов, сколько власть всенародных общинных сходов. (Кстати, до революции общие крестьянские сходы часто так и назывались – "советы". Сами Советы, во время революции, изначально выбирались на собраниях трудовых коллективов, армейских частей и сельских общин.)



Для утверждения подлинной, реальной демократии в стране необходимо создать примерно пять тысяч волостных республик. Они возникли бы вокруг новых городов – небольших, но высокотехнологических и экологически чистых. ("Страна новых городов")



Что касается Мегаполисов, то они все больше становятся проводниками глобализации. ("Глобальный тоталитаризм Мегаполии")



Наряду с территориальными (волостными) общинами утверждаются и общины производственные. Вместе с ними утверждается реальная трудовая демократия (самоуправление), а также общественная (артельно-кооперативная) собственность трудовых коллективов. ("Альтернативный уклад. За народный социализм";



"Артель. Самая русская форма хозяйствования")



Существует один "убойный" аргумент против утверждения подобной собственности. Дескать, крупным коллективам будет очень трудно заниматься сложными вопросами управления современным предприятием. С подобными утверждениями можно поспорить – коллективная собственность развивается на практике в разных странах. Однако, самое главное здесь - вспомнить, что сегодня в мире разворачивается процесс автоматизации. Сверхсовременное, автоматизированное, "умное" предприятие как раз предполагает наличие небольшого производственного коллектива. И его работники будут, скорее, специалистами-операторами, управляющими автоматизированной системой. Понятно, что в условиях подобного предприятия утвердить собственность трудовых коллективов намного легче.



Тут необходимо сделать некое отступление. Автоматизация грозит превращением большинства работников в "армию лишних людей". Ее могут попытаться посадить на масштабный Вэлфер, что будет самой настоящей духовной смертью. Но возможен и иной путь, при котором "освобожденное" от труда большинство "распределятся" по сотням тысяч новых сверх-современных заводов. Там они становятся не только операторами, но и учеными, экспериментаторами, игроками и воинами – повелителями машин. ("Ковчег Труда")



Следующий уровень – монархический или автократический. Самодержавный Государь выступает в качестве верховного Арбитра и верховного Главнокомандующего. Как Арбитр - он регулирует отношения между различными общинами, вмешиваясь в действительно сложные (даже сложнейшие) конфликтные ситуации. Остальные внутренние вопросы решают сами общины. Постоянного управления Монархом и не нужно. Еще классик русского монархизма Л. А. Тихомиров, в работе "Монархическая государственность", замечал, что чем больше Верховная Власть сосредотачивается на управлении, тем больше она слабеет. Даже самый хороший Монарх не может решать задачи управления. В результате, его власть перехватывается и узурпируется бюрократией, выступающей от имени Автократора.



Как Верховный Главнокомандующий Государь защищает страну от внешних угроз, опираясь на немногочисленное, профессиональное и технологическое войско.



В обоих "ипостасях" Государь работает с информацией и вырабатывает концептуальные смыслы со своей стороны. Он регулярно и деятельно совещается с представителями общин. Но главная его информократическая миссия – выражать волю Абсолюта. Само рождение законного Государя, представителя сакрального Рода –это уже Слово, сказанное Сверху о судьбе Государства. И, сообщая свою волю, Государь сообщает информацию о воле Неба. Таким образом, монархию можно считать небесной, трансцендентной информократией.



Итак, перед нами три уровня информократии – трансцендентный, концептуальный и советский. Это может напоминать пресловутые три ветви власти Модерна, но сходство здесь весьма и весьма приблизительное. Концептуальная и советская власти – это уровни, которые содержатся как бы "внутри" власти трансцендентной. Но они, в то же время, достаточно "суверенны".



Выборные представители от общин и экспертных сообществ регулярно (или в связи с острой необходимостью) собираются на Земской Собор или/и Съезд Советов. Здесь они держат Совет с Государем. И важен именно данный обмен информацией, который не просто институализирован, но и освящен, сакрализирован – в силу транснцендентного характера монархической информократии.



В XIX веке славянофилы – идеологи русского революционного консерватизма – предложили формулу "Царю – силу Власти, Земле (Народу) – силу Мнения". Эта формула вызывала и вызывает пренебрежение прогрессистов всех мастей. Дескать, нужен реальный народный контроль, а не какое-то мнение. Однако, мы видим, что информация, то есть именно "мнение", становится все более и более важным фактором. А пресловутый контроль очень часто используется различными олигархиями для навязывания решений Верховной Власти. И не удивительно, что в условиях западной демократии, "волю Народа" "выражает" не сам народ, но его представители – из числа "профессиональных политиков". И вполне реальной народной силой может стать мнение, выраженное непосредственно Народом, организованным в самоуправляемые общины и трудовые коллективы.



Информократия, таким образом, выступает как Консервативная Революция, которая воспроизводит реалии мира Традиции на новом уровне.