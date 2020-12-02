 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.12.2020
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ОПЕК+ скоротала квоты. Объемы нефтяной добычи будут пересматривать ежемесячно, - "Къ"
00:55 04.12.2020

Страны ОПЕК+ после мучительных переговоров все-таки пришли к соглашению о размере квот на январь следующего года. Добыча стран объединения вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, хотя прежде Саудовская Аравия настаивала на сохранении текущих квот. Более того, ОПЕК+ решила в дальнейшем пересматривать квоты ежемесячно, но единовременный рост добычи не должен превышать 0,5 млн баррелей в сутки. В сущности, ОПЕК+ пошла на тактический компромисс в условиях внутренних разногласий и быстро меняющейся ситуации на рынке, констатируют аналитики.

Страны ОПЕК+, которые последнюю неделю провели в спорах об уровне новых квот на добычу в 2021 году, на встрече 3 декабря достигли кратковременного соглашения. Напомним, согласно одобренной в апреле сделке, ОПЕК, Россия и еще ряд крупных производителей нефти сокращают добычу, чтобы сбалансировать рынок, пострадавший от коронавируса. С 1 января общая квота должна была увеличиться на 2 млн баррелей в сутки (б/с), а совокупный объем сокращения - снизиться до 5,7 млн б/с. Однако из-за второй волны коронавируса Саудовская Аравия предложила сохранить действующие квоты и на первый квартал 2021 года. Именно такое решение казалось наиболее вероятным, и его рынок закладывал в свои оценки.

Однако, как писал "Ъ" 12 ноября, оптимизм, вызванный успешными испытаниями сразу нескольких вакцин от коронавируса, поднял нефтяные котировки до максимального уровня с марта, а также заставил некоторых участников ОПЕК+ переоценить ситуацию на рынке. В итоге в преддверии встречи ОПЕК+ 1 декабря, на которой должно было быть принято решение по квотам, консенсус не сложился - по данным "Ъ", Россия и ОАЭ настаивали на увеличении добычи. Одним из аргументов было то, что рост цен на нефть выше $50 за баррель позволит американским сланцевым компаниям финансово захеджировать часть добычи и ускорит их возвращение на рынок.

Дискуссии между членами ОПЕК+ 30 ноября были настолько жаркими, что сопредседатель мониторингового комитета, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман отказался вести следующие заседания. В итоге встречу 3 декабря модерировал другой сопредседатель - вице-премьер РФ Александр Новак.

В итоге ОПЕК+ решила повысить добычу, но только в январе и лишь на 0,5 млн б/с вместо согласованных ранее 2 млн б/с.

Неопределенность увеличивает то, что страны также договорились ежемесячно обсуждать повышение квот, но наращивать их единовременно не более чем на 0,5 млн б/с.
Таким образом, это компромиссный вариант, который тем не менее позволит выйти на общую квоту сокращения в 5,7 млн б/с не ранее апреля.

Это решение - уступка тем странам, кто выступал за рост добычи, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch. Однако, подчеркивает он, рост незначительный относительно тех объемов, которые появились бы на рынке, если бы страны придерживались квот, заложенных в апрельском соглашении. "Если не произойдет обвала спроса из-за дальнейшего ужесточения текущих карантинных мер, рынок, вероятно, останется в состоянии дефицита, это должно поддержать цены",- полагает он.

Точно оценить квоту России пока сложно, поскольку ей, возможно, придется компенсировать перепроизводство в 2020 году - но если этот факт не учитывать, в целом нарастить добычу с января можно будет примерно на 100 тыс. б/с, говорит аналитик.
"Сейчас очень много факторов неопределенности, которые могут повлиять как в ту, так и в другую сторону - вторая волна коронавируса, рост добычи в Ливии, появление вакцины",- говорит Дарья Козлова из Vygon Consulting. К тому же на рынке сохраняется дефицит - 3,4 млн б/с в октябре. Решение урезать прирост добычи в январе 2021 года до 500 тыс. б/с является тактическим - можно будет посмотреть, как будет развиваться ситуация и какой будет эффект от увеличения добычи со стороны ОПЕК+, объясняет эксперт. По оценкам Vygon Consulting, при пропорциональном распределении квот России по сравнению с апрельскими договоренностями придется пожертвовать минимум 1,5–2 млн тонн добычи - в зависимости от того, как будут компенсироваться недовыполненные объемы.

Юрий Барсуков, Дмитрий Козлов

Источник - kommersant.ru
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