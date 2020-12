Чертова дюжина: кто из списка Forbes Kazakhstan 2020 увеличил состояние в ковидный год

01:00 04.12.2020

За половину 2019 и 9 месяцев 2020-го свои капиталы нарастили инвесторы, ретейлеры, "строители" и "сырьевики"



Общее состояние "полусотни" участников рейтинга казахстанского Forbes за период с мая 2019 по октябрь 2020 сократилось на $3,62 млрд, отбросив их к уровню 2015-го. Но 13 членам списка удалось стать богаче, несмотря на падение цен на сырье, снижение покупательской способности, карантин и прочие неприятности.



Искусство продавать



Во главе чертовой дюжины идет Кенес Ракишев, поднявшийся всего на одну строчку, с 7 на 6 место, но при этом добавивший $280 млн к своему состоянию: было $610 млн, стало $890 млн. В активе Ракишева - 100% ТОО "Fincraft Group", куда в качестве взноса в уставный капитал были переданы 29% АО "БТА Банк" (68,8% ушли в доверительное управление без передачи прав собственности). Кроме того, в июле 2019 года Ракишев продал 22,5% российской золотодобывающей компании Petropavlovsk участнику российского списка Forbes Роману Троценко. Однако, по данным "Коммерсанта", казахстанский бизнесмен планирует вернуться в российскую золотодобычу и рассматривает возможность приобретения трех дальневосточных рудников.



К стану инвесторов принадлежит и №19 Нурали Алиев, владелец инвестиционного ТОО "Capital Holding", акционер и председатель совета директоров АО "Транстелеком", акционер Darmen Holding и венчурного фонда Nd Capital. Его состояние подросло с $219 млн до $269 млн. Несмотря на молодость (35 лет), Нурали Алиев является также участником рейтинга самых влиятельных бизнесменов, где на октябрь 2019 занимал 31 место.



Как построить прибыль



Строительство - одна из немногих отраслей, которые устояли в карантинное время. Неудивительно поэтому, что из 13 "счастливчиков" пятеро связаны со строительным бизнесом.



Александр и Павел Беловичи, объединенные в "семью", совместными усилиями существенно поднялись в нынешнем рейтинге. Белович-старший - с 12-го ($480 млн), а младший - с 34-го ($150 млн) на общее 7 место. Общее состояние девелоперов достигло $690 млн (с $630 млн). Владельцы Bazis-A управляют коммерческой недвижимостью общей площадью 77 000 кв. м в обеих столицах, а также имеют проекты в Узбекистане на сумму $207 млн. "Рулят" корпорацией отец и сын тоже вместе: Александр Белович как председатель совета директоров, Павел Белович – как председатель правления.



В марте Bazis-A объявили, что строят в столице целый "город в городе" под названием Soho: с многоэтажками, магазинами, бизнес-центрами, школами и детсадами, а также парком и озером.



Еще из новостей отметим, что на конец 2020 была запланирована сдача музея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане - объекта, подрядчиком строительства которого выступает Bazis-A. Но на сайте Samruk-Kazyna Constraction сказано, что музей площадью 3,4 тыс. кв. м уже принят в эксплуатацию 11 сентября 2020.



Состояние богатейших людей мира обновило максимум в условиях коронавируса



Столь же успешно дела идут и у строительного холдинга BI Group Айдына Рахимбаева, прибавившего $29 млн, с $485 до $514, и сохранившего свое 11 место. Его партнеры по бизнесу Бауыржан Исабаев (№33 списка, $164 млн) и Асхат Омаров (№40, $123 млн) вместе прибавили $26 млн, $15 млн и $11 млн соответственно.



В апреле 2020 года BI Group за 20 дней построила два "коронавирусных" стационара в Нур-Султане и Алматы, а затем, в июне, еще один - в Шымкенте. Всего на возведение трех госпиталей из государственного бюджета было выделено около 14 млрд тенге.



Группа также запускает несколько комплексов класса премиум в столице Казахстана и участвует в проектах в Ташкенте.



Во время карантина BI Group передала для медицинских нужд свой отель Hilton, а также пожертвовала 100 млн тенге медикам, работающим в обеих столицах. Айдын Рахимбаев переболел коронавирусом, о чем сообщил в соцсетях.



В сентябре 2020 Айдын Рахимбаев открыл частную школу-интернат для одаренных сельских учеников IQanat High School of Burabay. Обучение в школе будет трехъязычным и бесплатным. Проект Iqanat, объединивший усилия 47 бизнесменов страны, призван сделать высшее образование доступным для сельских ребят.



Идущие не в ногу



"Миллиардный" триумф Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже не отразился в рейтинге, так как случился после его публикации, однако владелец 36% АО "Kaspi.kz" Вячеслав Ким и без этого переступил с 15 на 8 место и увеличил состояние с $415 млн до $639 млн. "IT-миллионер" Ким выделяется из шеренги успешных участников списка, в большинстве представляющих другие отрасли, как и следующий участник.



Forbes Kazakhstan представляет свой третий рейтинг "30 моложе 30"



Самый "разносторонний" предприниматель - №10 Кайрат Боранбаев ($519 млн, + $74 млн) занимается нефтехимией, гамбургерами, парковками, фитнес-клубами, торговыми центрами, фармацевтикой и минеральной водой. Главной новостью его "империи" в этом году стал вновь отложенный перезапуск подземного ТРЦ "Алмалы" на площади Республики в Алматы. Пока открыли только верхнюю часть: 16 тыс. кв. метров детских и спортивных площадок, цветников, кофеен и прочих мест для развлечений.



Нефть-кормилица



Сырьевой сектор по-прежнему занимает существенную долю в экономике, как и предприниматели этой сферы - в рейтинге.



Импорт нефтепродуктов, а также сети АЗС "КазМунайГаз", Sinooil, Prime case и АЗГС "Автогаз Трэйд" позволили Данияру Абулгазину сменить 14 место на более "счастливое"



13-е, прибавив $2 млн, с $430 млн до $432 млн.



Председатель правления и второй крупнейший акционер KAZ Minerals PLС с долей 7,65% Олег Новачук (№17) "потяжелел" на $38 млн (с $249 млн до $287 млн), несмотря на то что выручка группы за первое полугодия уменьшилась на 5,7%, составив $991 млн. Причина понятна - средняя цена на медь на Лондонской бирже металлов упала на 11%.



В конце апреля 2020 KAZ Minerals сообщила о сокращении затрат на проект Актогай II и переносе сроков запуска. "Причиной отсрочки является негативное влияние мер по предотвращению распространения COVID-19, принимаемых как в Казахстане, так и в мире. В результате предпринятых шагов пострадала цепочка поставок, снизилась доступность местных подрядчиков, а специалистам вспомогательных служб со стороны производителей оборудования для его установки не позволили въехать в страну", - сказано в сообщении компании. Капитальные затраты планируется сократить на 50-100 млн (с $400 млн до $300-350 млн), общий бюджет проекта остался прежним - $1,2 млрд.



Предусмотрительность плюс умение перестроиться



Алмас Султангазин, мажоритарный акционер торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники Sulpak и Alser, занял 32 строчку рейтинга с $165 млн (плюс $130 млн, минус 7 строк). И это несмотря на сокращение продаж (генеральный директор сети Sulpak Дмитрий Провкин оценил его в 10-15%), вынужденный переход в онлайн-продажи на время локдауна и открытие пунктов выдачи в супермаркетах. В планах компании при этом не закрывать офлайн-точки, а открывать новые - в пяти регионах.



Удобрения, ГСМ и вагоны. Как российский бизнес зарабатывает в Казахстане



Еще один ретейлер, Кайрат Мажибаев (№36) прибавил в свою "копилку" 56 млн (с $92 млн до $148 млн). После продажи доли в АО "Инвестиционный финансовый дом RESMI" Мажибаев увеличил свою долю в ТОО "RG Brands", имеющем дочерние компании в России, Кыргызстане и Узбекистане, с 62,04 до 96,7%.



По словам Мажибаева, компания "включила" кризисный сценарий еще в январе, когда стало ясно, что в Китае осложняется обстановка. "Отработали резервные варианты поставок, включая транспортные решения. Сформировали необходимые запасы сырья и материалов. К середине марта, когда коронавирус официально пришел в Казахстан, мы подготовились: создали "подушку безопасности", добавили 35–45 дополнительных дней поставок в нашу цепочку, чтобы обеспечить запас на складах", - говорил он в июне 2020.



Замыкает список удачливых № 41 Яков Клебанов, который в 2019 замыкал сам рейтинг 50 богатейших бизнесменов. На сегодня у сына Александра Клебанова (№15 рейтинга) доли в компаниях Circle Maritime Invest, Degevol UK LTD, Rixos Almaty, Prime Business, Global Advisers и "Теніз Star", в общей сложности на $119 млн. Полтора года назад Клебанов оценивался в 90 млн.



В заключение отметим, что средний возраст 13 предпринимателей - 48 лет, практически все они занимаются благотворительностью (у некоторых собственных фонды), а также входят в попечительские советы учебных, спортивных и медицинских учреждений.