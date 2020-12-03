"Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ – новое оружие империализма, - "СП"

08:20 04.12.2020

"Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ - новое оружие империализма

Возвращение к фундаментальному классическому образованию как единственный способ спасти страну

Дмитрий Кокко



3.12.2020



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Захар Прилепин Никита Михалков

Итоговое тестирование на базе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дистанционное обучение, которое повсеместно начало использоваться в отечественном образовании, не выдерживают никакой критики. Риски и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, можно понять, однако элементы цифровизации в образовании - в самом плохом смысле - начали внедряться задолго до начала эпидемии.



Политическая партия "ЗА ПРАВДУ" совместно с Общественным центром по защите традиционных семейных ценностей "Иван-чай", движением "Родители Москвы", Российским движением школьников и другими общественными организациями, выступающими против ЕГЭ и дистанционки, провела "Всероссийское родительское собрание", в ходе которого эксперты в области образования, а также известные российские общественные деятели и политики высказались за возвращение к фундаментальной отечественной системе образования.



Среди прочих к обсуждению о необходимости реформы в системе образования подключились российский режиссер и обладатель множества кинопремий (включая "Оскара" и "Золотого льва") Никита Михалков, публицистка и телеведущая Анна Шафран, лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин, актер и режиссер Иван Охлобыстин и многие другие.



Идеологи ЗА ПРАВДУ предложили программу "7 шагов - За правду в образовании", которая призвана решить задачу возвращения фундаментальности и высокого качества отечественного образования. Система ЕГЭ себя не оправдала и не справилась с вызовами времени, считают политики, а при помощи дистанционного обучения из образования уберут человека. Как объяснил Иван Охлобыстин, это именно те изменения, которые необходимы нашим детям и нашей стране.



Лидер ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин в начале своего выступления сказал о тождественности таких опасностей, как разрушение классического образования и традиционной семьи и уничтожение российской государственности и идентичности.



- Страшны не сами по себе ЕГЭ и дистанционка, - подчеркнул Прилепин, - а то, что огромному количеству людей это не кажется проблемой, они видят здесь навсегда установившийся порядок вещей. Мне это напоминает перестроечные заклинания - дескать, рынку альтернативы нет. Поэтому я очень благодарен всем собравшимся и счастлив, что мы может эти проблемы обсуждать. Проект, который мы подготовим - совместный, народный, национальный документ для навязывания государству. Мы будем ваши гонцы, передовой отряд по его продвижению на всех уровнях.



Телеведущая и публицистка Анна Шафран объяснила, почему родителей школьников беспокоят эксперименты с цифровизацией образования. Она связала опасности от дистанционных платформ с геополитикой и обратила внимание, что ковид только ускорил программы по цифровизации образования и роботизации сознания, которые были запланированы заранее. Отметим, министр просвещения Сергей Кравцов неоднократно подчеркивал, что дистанционное обучение - вынужденная мера.



- Дистанционка - мера не временная, - отмечает Шафран. - Все это было запланировано, ситуация с ковидом просто обнажила и ускорила программы цифровизации и роботизации сознания - все это давно прописано в открытых источниках, существует нормативная база по внедрению искусственного интеллекта. Что это будут за цифровые платформы и в чьих руках они будут находиться - вопрос серьезный. Речь по большей части об американских платформах, контролируемых Пентагоном и силовыми структурами США. То есть нашего основного геополитического противника, который называет Россию главным врагом.



Анна Шафран обращает внимание, что российским гражданам уже довелось увидеть проблемы электронного образования, и "взволнованным родителям" надо спешить, чтобы оно не стало повсеместным.



Режиссер Никита Михалков считает, что риск внедрения дистанционного обучения в обязательном порядке реален как никогда. А подстраивание отечественного образования под "глобалистские методички" грозит "национальной катастрофой".



- Живое общение с учителем, доверие ему становится редкостью, - напоминает Михалков. - Также как редкостью постепенно станет и право учителя на доверие ему. Убаюканные сладкозвучным пением тех, кто внедряет якобы прогрессивные системы в наше образование, мы рискуем потерять бдительность, а следом наше будущее. Попытка подогнать систему национального образования под методички глобалистов грозит нам национальной катастрофой.