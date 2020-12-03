 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.12.2020
12:17  Внесли залог и сдали листы. На пост президента Киргизии осталось всего 20 претендентов
10:18  КазИнновации. Акцизные марки с 1/04/21 будут клеить на сигареты по-новому (не языком?)
10:14  Какие города Казахстана могут стать селами. 13+4. Список
10:10  Китай и Америка определили траектории движения, - Юрий Тавровский
08:48  Год Металлического Быка. 2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги
08:43  Акционер, владелец недвижимости, король: как таиландский монарх обрел огромную финансовую мощь, - Handelsblatt
08:29  Колобок Кулибаева. Секретная схема вывода миллионов из трубопроводного мегапроекта в ЦА, - Financial Times

08:20  "Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ – новое оружие империализма, - "СП"
06:40  Турки терроризируют армян... в Германии, - Die Welt
01:00  Чертова дюжина: кто из списка Forbes Kazakhstan 2020 увеличил состояние в ковидный год
00:57  Иранский атом вошел в период полуразлада. Парламент и правительство решили поспорить друг с другом
00:55  ОПЕК+ скоротала квоты. Объемы нефтяной добычи будут пересматривать ежемесячно, - "Къ"
00:51  Консервативно-революционные смыслы информократии, - А.Елисеев
00:49  Кинувший "Нур-Отан" экс-депутат Альтаев создает новое каз-полит-движение El Tiregi
00:48  Как Китай использует коронавирус для своих планов по завоеванию мирового господства, - Леа Дойбер
00:47  Шышел-мышел. Посадят ли Каз-олигарха Утемуратова?
00:46  Тактическое повышение: как повлияет компромисс в ОПЕК+ на мировой рынок
00:43  Либерализм - это свобода… Но свобода не для всех, - Б.Кагарлицкий
00:40  Месть зомби-норок. Запад шизеет, - Кай Штриттматтер
00:38  Россия и Китай совместно отстаивают нашу общую историческую память, - В.Павленко
00:30  АДесса... Одесса задыхается, живые лежат вместе с мертвыми: жуткие кадры из больницы (видео)
00:25  Поднимите мне веки... Реанимация Дариги Назарбаевой
00:19  Эрдоган капитулирует перед командой Байдена. Турция идет на примирение с израильтянами и саудовцами, - "НГ"
00:14  Ментально непримиримые не хотят учить кыргызский язык, - С.Чериков
00:10  Катарский кризис вбил клин между Эр-Риядом и Абу-Даби, - И.Субботин
00:01  Альянс Зеленского и Порошенко или, Как обманывать избирателей, - Св.Князев
Четверг, 03.12.2020
16:12  Аральские Кызылкумы. Как живет народ в пустыне Казахстана?
16:09  Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? - К.Дворецкий
16:08  Русский язык в Кыргызстане: между спекуляциями и провокациями, - Д.Орлов
16:02  Исламский терроризм в России, - И.Надеждин
16:01  Деисламизация казахского языка и сознания (лингво-культурные барьеры в понимании наследия Абая) Ч. 1, - Н.Нуртазина
15:58  В Пуэрто-Рико рухнул легендарный 305-метровый телескоп Аресибо
15:52  Подружка главной узбекской веселушки Гаянэ Умерова назначена генсеком Узбнацкомиссии по делам ЮНЕСКО
15:48  Ненайденное революционное золото: загадка читинских слитков
15:45  В Казахстане появятся мастера спорта по компьютерным играм
15:00  На региональных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер Уунона
13:58  13 городов Казахстана могут стать селами. Обезлюдили
12:28  Умер знаток Кыргызстана политолог Сергей Масаулов
12:01  Мажут грязью. В СМИ и соцсетях чрезмерное очернение кандидатов в Кырпрезиденты, - депутат Зулпукаров
11:59  Чемодан компромата: Кыргызстан готовится выбрать нового президента
11:55  Бездомные в Туркменистане становятся жертвами трудового рабства
11:16  Задержан "за организацию незаконных поборов" глава кыргызского ГУ "Кадастр" Маматов
10:34  В Алматы открыли "казахстанско-индийский класс миротворческой подготовки"
10:26  Хабиб Нурмагомедов хочет открыть спортзалы в Казахстане
10:23  Отстрел иранских ученых-атомщиков продолжается, - Д.Седов
10:21  Придет ли к власти в Ливии Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи? Есть шанс, - А.Веселов
10:06  В своем имении тихо угас экс-президент Франции (в 1974-81) Валери Жискар д"Эстен
10:01  В Киеве начинается бизнес-майдан, - Т.Ивженко
09:42  В кыргызском Джалал-Абаде мучительно, но единогласно избрали новым мэром депутата-"мекенчиловца" Ормокова
09:37  Парламент Киргизии в революционном октябре оказывается заседал в... гараже, - мемуар депутата Абдылдаева
09:34  Сенат наделил КазПреза новыми полномочиями - "создавать районы и уточнять критерии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ – новое оружие империализма, - "СП"
08:20 04.12.2020

"Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ - новое оружие империализма
Возвращение к фундаментальному классическому образованию как единственный способ спасти страну
Дмитрий Кокко

3.12.2020

Материал комментируют:
Захар Прилепин Никита Михалков
Итоговое тестирование на базе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дистанционное обучение, которое повсеместно начало использоваться в отечественном образовании, не выдерживают никакой критики. Риски и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, можно понять, однако элементы цифровизации в образовании - в самом плохом смысле - начали внедряться задолго до начала эпидемии.

Политическая партия "ЗА ПРАВДУ" совместно с Общественным центром по защите традиционных семейных ценностей "Иван-чай", движением "Родители Москвы", Российским движением школьников и другими общественными организациями, выступающими против ЕГЭ и дистанционки, провела "Всероссийское родительское собрание", в ходе которого эксперты в области образования, а также известные российские общественные деятели и политики высказались за возвращение к фундаментальной отечественной системе образования.

Среди прочих к обсуждению о необходимости реформы в системе образования подключились российский режиссер и обладатель множества кинопремий (включая "Оскара" и "Золотого льва") Никита Михалков, публицистка и телеведущая Анна Шафран, лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин, актер и режиссер Иван Охлобыстин и многие другие.

Идеологи ЗА ПРАВДУ предложили программу "7 шагов - За правду в образовании", которая призвана решить задачу возвращения фундаментальности и высокого качества отечественного образования. Система ЕГЭ себя не оправдала и не справилась с вызовами времени, считают политики, а при помощи дистанционного обучения из образования уберут человека. Как объяснил Иван Охлобыстин, это именно те изменения, которые необходимы нашим детям и нашей стране.

Лидер ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин в начале своего выступления сказал о тождественности таких опасностей, как разрушение классического образования и традиционной семьи и уничтожение российской государственности и идентичности.

- Страшны не сами по себе ЕГЭ и дистанционка, - подчеркнул Прилепин, - а то, что огромному количеству людей это не кажется проблемой, они видят здесь навсегда установившийся порядок вещей. Мне это напоминает перестроечные заклинания - дескать, рынку альтернативы нет. Поэтому я очень благодарен всем собравшимся и счастлив, что мы может эти проблемы обсуждать. Проект, который мы подготовим - совместный, народный, национальный документ для навязывания государству. Мы будем ваши гонцы, передовой отряд по его продвижению на всех уровнях.

Телеведущая и публицистка Анна Шафран объяснила, почему родителей школьников беспокоят эксперименты с цифровизацией образования. Она связала опасности от дистанционных платформ с геополитикой и обратила внимание, что ковид только ускорил программы по цифровизации образования и роботизации сознания, которые были запланированы заранее. Отметим, министр просвещения Сергей Кравцов неоднократно подчеркивал, что дистанционное обучение - вынужденная мера.

- Дистанционка - мера не временная, - отмечает Шафран. - Все это было запланировано, ситуация с ковидом просто обнажила и ускорила программы цифровизации и роботизации сознания - все это давно прописано в открытых источниках, существует нормативная база по внедрению искусственного интеллекта. Что это будут за цифровые платформы и в чьих руках они будут находиться - вопрос серьезный. Речь по большей части об американских платформах, контролируемых Пентагоном и силовыми структурами США. То есть нашего основного геополитического противника, который называет Россию главным врагом.

Анна Шафран обращает внимание, что российским гражданам уже довелось увидеть проблемы электронного образования, и "взволнованным родителям" надо спешить, чтобы оно не стало повсеместным.

Режиссер Никита Михалков считает, что риск внедрения дистанционного обучения в обязательном порядке реален как никогда. А подстраивание отечественного образования под "глобалистские методички" грозит "национальной катастрофой".

- Живое общение с учителем, доверие ему становится редкостью, - напоминает Михалков. - Также как редкостью постепенно станет и право учителя на доверие ему. Убаюканные сладкозвучным пением тех, кто внедряет якобы прогрессивные системы в наше образование, мы рискуем потерять бдительность, а следом наше будущее. Попытка подогнать систему национального образования под методички глобалистов грозит нам национальной катастрофой.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607059200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №451
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №460
- Работников аутсорсинговых компаний уравняют в правах с основными сотрудниками
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года №792
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №801
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №802
- Кадровые перестановки
- Состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  