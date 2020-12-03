Акционер, владелец недвижимости, король: как таиландский монарх обрел огромную финансовую мощь, - Handelsblatt

08:43 04.12.2020

3 декабря 2020 г.

Матиас Пеер | Handelsblatt



"Имущество короля Таиланда составляет более одной десятой части всего ВВП страны. Его сограждане более не хотят мириться с этим на фоне жесткого коронакризиса", - пишет немецкое издание Handelsblatt.



"Противники правительства в Бангкоке больше не хотят иметь ничего общего с банком короля Махи Вачиралонгкорна. На импровизированной сцене перед главным зданием старейшего финансового института Таиланда один из активистов разорвал в клочья свои банковские документы - в знак протеста", - передает издание.



"(...)Протестующие хотят не только ограничить политическое влияние вызывающего споры монарха, но и его финансовую силу. Король Таиланда, который после своего вступления на престол четыре года назад проводил большую часть времени в Германии, бесспорно, является богатейшим человеком страны, - отмечает Handelsblatt. - Обладая миллиардным состоянием и огромными земельными владениями, 68-летний глава государства является одним из центральных экономических факторов королевства, а его расположения добиваются главы концернов".



"Однако в ходе продолжающихся несколько месяцев протестов, требующих реформы монархии, связи между королевским дворцом и экономикой тоже все больше подвергаются критике".



"Состояние короля оценивается более чем в 60 млрд долларов. Это соответствует более чем 1/10 части всего ВВП Таиланда. Обладая 23% акций, монарх является крупнейшим акционером банка Siam Commercial Bank и к тому же владеет 1/3 частью акций многопрофильного концерна Siam Cement Group, также реализующего акции на бирже".



Изначально акции принадлежали компании Crown Property Bureau, занимающейся управлением дворцового имущества. Однако затем, изменив закон, король получил полный контроль над организацией, после чего активы стали его личным имуществом, поясняет Handelsblatt.



"В последние десятилетия критические высказывания о королевском доме были в Таиланде табу - в том числе из-за строгого закона об оскорблении личности монарха, который допускает широкую трактовку и предусматривает в случае нарушений до 15 лет лишения свободы", - говорится в статье.



"Сегодня же протестное движение, которое возглавляют в основном студенты и школьники, больше не запугать угрозой больших наказаний. На протяжении нескольких месяцев активисты не только требуют на митингах отставки правительства, поддерживаемого армией, но и берут на прицел королевский дом, который они считают союзником правительства".



"На фоне текущего экономического кризиса активисты требуют среди прочего сократить расходы на королевский дворец из государственного бюджета. Кроме того, они хотят вернуть активы короля снова во владение государства".



"Король владеет в общей сложности 14 кв.км земли в столице, большая часть участков имеет наилучшее месторасположение, - отмечает издание. - (...) Значительная часть владений по социальным соображениям была отдана по низкой цене нуждающимся семьям. Но на королевских площадях также находятся самые известные торговые центры города, элитные отели и высотные жилые дома".



Стоимость земельных владений короля оценить трудно. По оценке одного из экономистов, в 2014 году она составляла 34 млрд долларов. Однако с тех пор цены на земельные участки в Бангкоке выросли больше чем на 2/3. К тому же королю принадлежит еще 50 кв.км земли за пределами Бангкока и вилла у озера Штарнбергер-Зе в Германии.



"Об этой недвижимости размышляют теперь и в Берлине. Оппозиция оказывает давление на правительство ФРГ с тем, чтобы оно больше не принимало вызывающего споры короля в качестве долгосрочного гостя в Баварии. Однако в правовом анализе научная служба бундестага пришла к выводу, что запрет на въезд - это сомнительная мера, не только из-за ожидаемого политического скандала, но и из-за того, что он фактически равнозначен "лишению владельца права собственности на виллу у Штарнбергер-Зе", - пишет Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt