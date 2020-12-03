 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.12.2020
12:17  Внесли залог и сдали листы. На пост президента Киргизии осталось всего 20 претендентов
10:18  КазИнновации. Акцизные марки с 1/04/21 будут клеить на сигареты по-новому (не языком?)
10:14  Какие города Казахстана могут стать селами. 13+4. Список
10:10  Китай и Америка определили траектории движения, - Юрий Тавровский
08:48  Год Металлического Быка. 2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги
08:43  Акционер, владелец недвижимости, король: как таиландский монарх обрел огромную финансовую мощь, - Handelsblatt
08:29  Колобок Кулибаева. Секретная схема вывода миллионов из трубопроводного мегапроекта в ЦА, - Financial Times

08:20  "Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ – новое оружие империализма, - "СП"
06:40  Турки терроризируют армян... в Германии, - Die Welt
01:00  Чертова дюжина: кто из списка Forbes Kazakhstan 2020 увеличил состояние в ковидный год
00:57  Иранский атом вошел в период полуразлада. Парламент и правительство решили поспорить друг с другом
00:55  ОПЕК+ скоротала квоты. Объемы нефтяной добычи будут пересматривать ежемесячно, - "Къ"
00:51  Консервативно-революционные смыслы информократии, - А.Елисеев
00:49  Кинувший "Нур-Отан" экс-депутат Альтаев создает новое каз-полит-движение El Tiregi
00:48  Как Китай использует коронавирус для своих планов по завоеванию мирового господства, - Леа Дойбер
00:47  Шышел-мышел. Посадят ли Каз-олигарха Утемуратова?
00:46  Тактическое повышение: как повлияет компромисс в ОПЕК+ на мировой рынок
00:43  Либерализм - это свобода… Но свобода не для всех, - Б.Кагарлицкий
00:40  Месть зомби-норок. Запад шизеет, - Кай Штриттматтер
00:38  Россия и Китай совместно отстаивают нашу общую историческую память, - В.Павленко
00:30  АДесса... Одесса задыхается, живые лежат вместе с мертвыми: жуткие кадры из больницы (видео)
00:25  Поднимите мне веки... Реанимация Дариги Назарбаевой
00:19  Эрдоган капитулирует перед командой Байдена. Турция идет на примирение с израильтянами и саудовцами, - "НГ"
00:14  Ментально непримиримые не хотят учить кыргызский язык, - С.Чериков
00:10  Катарский кризис вбил клин между Эр-Риядом и Абу-Даби, - И.Субботин
00:01  Альянс Зеленского и Порошенко или, Как обманывать избирателей, - Св.Князев
Четверг, 03.12.2020
16:12  Аральские Кызылкумы. Как живет народ в пустыне Казахстана?
16:09  Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? - К.Дворецкий
16:08  Русский язык в Кыргызстане: между спекуляциями и провокациями, - Д.Орлов
16:02  Исламский терроризм в России, - И.Надеждин
16:01  Деисламизация казахского языка и сознания (лингво-культурные барьеры в понимании наследия Абая) Ч. 1, - Н.Нуртазина
15:58  В Пуэрто-Рико рухнул легендарный 305-метровый телескоп Аресибо
15:52  Подружка главной узбекской веселушки Гаянэ Умерова назначена генсеком Узбнацкомиссии по делам ЮНЕСКО
15:48  Ненайденное революционное золото: загадка читинских слитков
15:45  В Казахстане появятся мастера спорта по компьютерным играм
15:00  На региональных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер Уунона
13:58  13 городов Казахстана могут стать селами. Обезлюдили
12:28  Умер знаток Кыргызстана политолог Сергей Масаулов
12:01  Мажут грязью. В СМИ и соцсетях чрезмерное очернение кандидатов в Кырпрезиденты, - депутат Зулпукаров
11:59  Чемодан компромата: Кыргызстан готовится выбрать нового президента
11:55  Бездомные в Туркменистане становятся жертвами трудового рабства
11:16  Задержан "за организацию незаконных поборов" глава кыргызского ГУ "Кадастр" Маматов
10:34  В Алматы открыли "казахстанско-индийский класс миротворческой подготовки"
10:26  Хабиб Нурмагомедов хочет открыть спортзалы в Казахстане
10:23  Отстрел иранских ученых-атомщиков продолжается, - Д.Седов
10:21  Придет ли к власти в Ливии Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи? Есть шанс, - А.Веселов
10:06  В своем имении тихо угас экс-президент Франции (в 1974-81) Валери Жискар д"Эстен
10:01  В Киеве начинается бизнес-майдан, - Т.Ивженко
09:42  В кыргызском Джалал-Абаде мучительно, но единогласно избрали новым мэром депутата-"мекенчиловца" Ормокова
09:37  Парламент Киргизии в революционном октябре оказывается заседал в... гараже, - мемуар депутата Абдылдаева
09:34  Сенат наделил КазПреза новыми полномочиями - "создавать районы и уточнять критерии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Год Металлического Быка. 2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги
08:48 04.12.2020

2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги
2021 год будет годом белого металлического Быка.

Фото : livejournal.com4 декабря 2020, 09:19
Люди во всем мире ждут от 2021 года завершения пандемии коронавируса и стабилизации политической обстановки в разных странах, а также решения своих частных проблем, сообщает zakon.kz со ссылкой на cheltv.ru.

2021 год будет годом белого металлического Быка. Давайте узнаем, что ждать от него.

Предсказания Нострадамуса на 2021 год
Нострадамус предупредил, что в 2021 году произойдет "большая битва на море и больше всего от огня потерпят животные".

Толкователи считают, что эти строки могут предсказывать будущие природные катаклизмы. Не исключены цунами, извержения вулканов и пожары.

Нострадамус упоминал и об открытии новых торговых возможностей. Предсказал популярность ремесленников. Возможно, речь идет о повсеместной торговле онлайн и спросе на продукцию ручного труда.

Доброта и отзывчивость станут главными для взаимоотношений. Нужно подавлять агрессию и конфликты. Людям предстоит слушать друг друга и договариваться. Менять место жительства без веской причины не рекомендуется.

Предсказания Ванги на 2021 год
Известная болгарская ясновидящая Ванга упоминала о том, что 2021 год может стать переломным: стихийные бедствия, кризисы и проблемы в некоторых странах.

Прибрежные города накроет большими волнами, люди будут жить в страхе. Увеличится сейсмическая и вулканическая активность.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607060880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №451
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №460
- Работников аутсорсинговых компаний уравняют в правах с основными сотрудниками
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года №792
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №801
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №802
- Кадровые перестановки
- Состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  