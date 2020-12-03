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Какие города Казахстана могут стать селами. 13+4. Список
10:14 04.12.2020

Стоит отметить, что численность населения менее 10 тысяч человек не предполагает однозначной смены статуса с города на село или другой населенный пункт.

13 городов Казахстана могут потерять статус и стать селами, передает zakon.kz.

3 декабря на заседании Сената Парламента РК были приняты поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве Казахстана", в которых предусматривается изменение статуса города районного значения на статус села.

Говоря о поправках, сенатор Нурлан Бекназаров обратил внимание на города районного значения. Согласно действующему закону, к ним относятся поселения с населением не менее 10 тысяч человек. В настоящее время, по его словам, более 10 из 48 городов районного значения не соответствуют этому требованию, и их статус может быть изменен из-за малочисленности населения.

В каких городах районного значения меньше 10 тысяч населения
Согласно Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по состоянию на 1 октября 2020 года в стране 14 городов районного значения имеют население менее 10 тысяч.

Это:

1. Город Степняк - административный центр района Биржан Сал Акмолинской области. На 2020 года в нем проживает 3 457 человек, численность населения медленно снижается.

2. Город Ерейментау - административный центр Ерейментауского района Акмолинской области. На 1 октября 2020 года в нем проживало 8 819 человек.

3. Город Державинск - районный центр Жаркаинского района Акмолинской области. На 2020 год в нем проживают 5 811 человек, население также снижается.

4. Город Темир - город в Темирском районе Актюбинской области, ан 1 октября там зафиксировано 2 135 человек. По открытым данным из Интернета, численность населения там снижается.

5. Город Жем - город в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана. По состоянию на 2019 год (данные из Википедии), там проживало 1 772 человека, численность населения падает.

6. Чарск (каз. Шар) - город в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. На 1 октября 2020 года там проживало 6 534 человека, население падает.

7. Город Серебрянск - город в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. На 2019 года там было зарегистрировано 8 429 человек.

8. Город Каркаралинск - административный центр Каркаралинского района Карагандинской области. 8 237 человек зарегистрировано там на 2020 год. Население растет.

9. Город Казалинск - город в Казалинском районе Кызылординской области. На октябрь 2020 года там проживало 5 540 человек, население падает.

10. Форт-Шевченко - город в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Мангышлак (мыс Тюб-Караган). На октябрь 2020 года там проживало 6 771 человек, население растет.

11. Город Сергеевка - административный центр района Шал акына Северо-Казахстанской области. На октябрь 2020 года там зарегистрировано 7 610 человек, население падает.

12. Город Булаево - административный центр района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области. На октябрь 2020 года там проживал 7 681 человек, население падает.

13. Город Мамлютка - административный центр Мамлютского района Северо-Казахстанской области. На октябрь 2020 года там проживало 6 769 человек, население падает.

По данным за 2019 год в городе Каражал (город областного подчинения в Карагандинской области) проживало 9 664 человек. В текущем году на 1 октября население составило 18 677 человек.

Какие еще города близки к смене статуса
Согласно статданным, близко к 10 тыс. человек население в следующих городах:

1. Есиль - административный центр Есильского района Акмолинской области. Население - 10 265 человек, падает.

2. Сарканд - центр Саркандского района Алматинской области, население - 10 521 человек, падает.

3. Тайынша - административный центр Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Население - 11 446 человек, падает.

4. Эмба - город в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана. Население - 11 808 человек.

Стоит отметить, что численность населения менее 10 тысяч человек не предполагает однозначной смены статуса с города на село или другой населенный пункт. Данное решение будет приниматься не сразу и после обсуждения на разных уровнях.
Одним из преимуществ поправки является то, что в случае изменения статуса города на село, проживающие там будут иметь доступ к государственной и социальной поддержке, предусмотренной законодательством для сельского населения. Также жители смогут пользоваться рядом льгот, связанных с коммунальными услугами, служебным жильем, налогами на землю и имущество и т.д.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607066040
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