 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.12.2020
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КазИнновации. Акцизные марки с 1/04/21 будут клеить на сигареты по-новому (не языком?)
10:18 04.12.2020

Изменения вводятся с 1 апреля 2021 года.

Министр финансов РК своим приказом от 30 ноября 2020 года внес изменения в Правила маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками, а также форм, содержания и элементов защиты акцизных и учетно-контрольных марок, передает zakon.kz.

В частности, изложен в новой редакции пункт, касающийся размещения акцизных марок.

Так, акцизная марка размещается следующим образом:
- на мягкой пачке сигарет с фильтром текст или рисунок на акцизной марке, закрывающей верхнюю плоскость пачки, ориентирован в том же направлении, что и передняя плоскость пачки, и располагается по центру (на равном расстоянии от правого и левого края, передней и задней стенки);
- на пачке сигарет с фильтром с откидной крышкой акцизная марка располагается на задней плоскости пачки, закрывает угол и переходит на боковую плоскость пачки;
на пачке сигарет без фильтра акцизная марка располагается на задней плоскости пачки вертикально на равном расстоянии от левого и правого края и пересекает место вскрытия пачки;
- на пачке для папирос текст или рисунок на акцизной марке, закрывающей верхнюю плоскость пачки, располагается по центру (на равном расстоянии от правого и левого края, передней и задней стенки) и ориентирован в том же направлении, что и передняя плоскость пачки;
- на пачке изделий с нагреваемым табаком акцизная марка располагается на задней плоскости пачки, закрывает угол и переходит на боковую плоскость пачки;
на пачке других табачных изделий акцизная марка располагается по центру задней поверхности пачки (на равном расстоянии от правого и левого края, передней и задней стенки).

Упаковка пачки табачных изделий целлофаном (если таковая предусмотрена) производится поверх наклеенной на пачку акцизной марки.
Как отмечается, акцизная марка на табачные изделия размещается таким образом, чтобы при вскрытии пачки акцизная марка повреждалась.

При наклеивании акцизных марок на табачные изделия используется клей, не позволяющий снять марку с товара без ее повреждения и повторно использовать акцизную марку.

Для наклеивания акцизных марок применяется клей устойчивый к высоким и низким температурам, различным уровням влажности для исключения его высыхания и отслоения от товара.

Изменения вводятся с 1 апреля 2021 года.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607066280
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