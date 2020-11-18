Внесли залог и сдали листы. На пост президента Киргизии осталось всего 20 претендентов

12:17 04.12.2020

На пост президента Кыргызстана претендуют 20 человек

Проверять подписные листы комиссия будет 8 дней.



Завершился очередной этап выборной кампании в Кыргызстане, сообщает zakon.kz.



По информации Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, кандидаты на должность президента сдали подписные листы и оплатили избирательный залог.



В комиссию поступили подписные листы от 21 кандидата:



1. Б. Тольбаев – 58 029 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020;



2. С. Жапаров – 59 998 подписей, избирательный залог внесен 01.12.2020;



3. А. Касенов – 46 270 подписей, избирательный залог внесен 18.11.2020;



4. А. Абдылдаев – 47 998 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



5. Р. Джеенбеков – 39 874 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



6. К. Асанов – 43 864 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



7. Э. Абакиров – 43 630 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



8. А. Мадумаров - 39 856 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020;



9. А. Сегизбаев - 55 480 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



10. К. Чороев – 39 053 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;



11. Ж. Байгуттиев - 51 896 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



12. М. Арстанбек – 33 083 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



13. К. Сооронкулова – 33 458 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;



14. Р. Тагаев – 40 651 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



15. Б. Калмаматов – 35 300 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;



16. К. Иманалиев – 35 658 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;



17. И. Ташов – 39 493 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;



18. К. Токтосунов – 30 106 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020, зачислен 04.12.2020;



19. У. Кочкоров – 43 804 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;



20. К. Исаев – 38 987 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020.



Рабочая группа в ходе приема подписных листов обнаружила у кандидата на должность президента КР С. Ибраева - 15 033 подписей, а также не представлена справка о внесении избирательного залога. В связи с чем подписные листы возвращены уполномоченным представителям данного кандидата, - говорится в сообщении.

Рабочая группа должна проверить подписные листы за 8 календарных дней.