Киргизия – удар по русскому языку. Кому оно надо, - В.Прохватилов

15:49 04.12.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.12.2020 |

Киргизия – удар предполагается нанести по русскому языку

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Пришедший к власти в Киргизии после октябрьских волнений и "байского переворота" Садыр Жапаров инициировал конституционную реформу.



26 ноября член Конституционного совещания Садирдин Торалиев заявил, что нужно оставить государственным языком один киргизский. "У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", – сказал Торалиев, предложивший лишить русский язык статуса официального.



Новый проект Конституции Кыргызстана писался за закрытыми дверями. Инициаторами проекта выступили 80 депутатов Жогорку Кенеша (парламента) от поддерживающей Жапарова партии "Мекенчил", которые предлагают сменить форму правления в стране с парламентско-президентской на президентскую.



Предложение лишить русский язык статуса официального вызвало резкое общественное недовольство. "В южных областях Кыргызстана оставшиеся русскоязычные классы переполнены. В каждом таком классе учатся 60-70 детей. Родители сами приводят детей учить русский язык, и запрос на это в регионах хорошо чувствуется", – заявил политолог из Киргизии Игорь Шестаков в интервью порталу StanRadar.com. Во многом это связано с тем, что молодежи, которая уезжает на заработки в Россию, русский язык необходим. Изучение русского языка – запрос большинства населения республики. "Люди учат язык сегодня, чтобы завтра обеспечить будущее своей семьи в Кыргызстане".



В республике очень мало учебной литературы на киргизском. "Возьмем медицину, как молодые специалисты будут учиться, если на киргизском языке нет пособий и учебников?" – говорит Шестаков. Нет и научно-технической литературы на киргизском, обучение научных и инженерных кадров на этом языке невозможно.



Вся мировая литература в библиотеках республики – на русском языке. Перевести ее на язык "титульной" нации – задача неподъемная, никто заниматься этим не будет. Лишение русского языка статуса официального станет началом погружения Киргизии в невежество.



Известный киргизский политтехнолог Марс Сариев считает, что в ситуации глубокого политического и экономического кризиса предложение исключить из Конституции русский язык не удастся, а саму эту идею он называет "откровенно глупой".



Инициатором и разработчиком поправок к Конституции был один из лидеров националистического движения "Кыргыз Чоролору" Максат Чакиев. Он удовлетворенно воспринимает тот факт, что, как он пишет, "практически со всех регионов Кыргызской Республики успешно уходят русский язык и советская система образования; их места успешно заполняют религиозные (ислам), западные, турецкие и кыргызские школы". Чакиев призывает "развивать национальный язык, национальные костюмы, национальные традиции", а также английский язык как "инструмент коммуникации, формирующий конкурентоспособность нации и государства".



Еще один ярый сторонник вытеснения русского языка – тоже член "Кыргыз Чоролору", публицист и писатель Замирбек Осоров не устает вдалбливать в головы молодежи националистическую максиму: "Кыргызский язык – национальный. Aнглийский, русский, турецкий… учить на выбор".



"Многие мои товарищи обижаются на меня за то, что я так много критикую политику сближения Кыргызстана с Россией, – пишет Осоров. – Но Кыргызстан должен стать полностью независимым и свободным от России… А плыть по течению и делать все, что хотят нынешняя Россия и ее власти, – это значит предавать интересы и кыргызского, и русского народов".



Живущая в Праге журналист-фрилансер Баян Джумагулова, много лет проработавшая на "Радио Свобода", аргументирует необходимость лишения русского языка статуса официального следующим образом: "Любой документ в госорганы, заявления, анкеты, формуляры, да любую деловую бумагу в компаниях и фирмах госорганах есть возможность заполнить на русском. И именно эта "русская лазейка" мешает продвижению кыргызского языка к полнокровному использованию как государственного. Возможность использовать везде в госорганах русский язык сводит на нет необходимость изучения кыргызского вообще. Зачем учить госязык, если можно прекрасно обойтись русским? Необходимости в изучении и знании госязыка просто объективно не возникает и не возникнет при наличии статуса официального у русского языка!"



Ситуацию оперативно отрефлексировали в посольстве США в Бишкеке.



Посол Дональд Лу – политический выдвиженец Барака Обамы. В Киргизии Лу уже отметился как "сильный человек", инициировав отмену виз для въезда в США для ряда категорий граждан республик из-за того, что, как он сказал, Киргизия не выдает гражданам электронные биометрические паспорта.



Когда стало ясно, что лишение русского языка статуса официального большинство населения республики встретило в штыки, Дональд Лу выпустил 28 ноября посольский пресс-релиз, в котором заявлено, что референдум о принятии поправок к Конституции, намеченный на 10 января, следует перенести на более позднее время​.



В унисон с американцами выступила Human Rights Watch. "Спешка с внесением кардинальных поправок в Конституцию Кыргызстана до выборов нового парламента ставит под угрозу основополагающие права человека и демократический процесс", – заявил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.



После этого, как и следовало ожидать, новые власти Киргизии отложили референдум на неопределенное время, а Садыр Жапаров даже поспешил отказаться от им же инициированной дискриминации русского языка.



В посольстве США полагают, что послушный их указаниям Жапаров победит на президентских выборах, но на всякий случай готовят киргизскую Тихановскую. На ее роль назначена бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда, лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова; ее сейчас раскручивает "Радио Азаттык" ("Свобода"). Схема повторяется; другой схемы окружения РФ кольцом антироссийских режимов американцы не придумали.