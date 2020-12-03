 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы мать-героиня застала мужа за развращением их 4-летней дочки
16:25 04.12.2020

Сейчас идет следствие.

Вопиющую историю рассказала лидер движения #НеМолчи Дина Смаилова - многодетного отца подозревают в педофилии, передает zakon.kz.

В Facebook Смаилова рассказала, что еще в апреле текущего года ей позвонила многодетная мать. Она просила совета: ее муж сильно избил их 4-летнюю дочку. И узнала она об этом случайно.

Она хоть и многодетная мать, но была единственным кормильцем в этой семье, муж тунеядец и любитель алкоголя, а она трудоголик, который любит детей, мечтала о большой семье и не боялась никогда никаких трудностей! Я поражалась ей, как она беременная с такой большой семьей еще и волонтерила, помогала многодетным семьям во время пандемии. Был тяжелый период для их семьи, она беременна седьмым ребенком, у них переезд, меняли съемную квартиру. Дочка собирала игрушки, играла между сумок и коробок, как вдруг, маечка задралась и она увидела огромную гематому на пояснице у ребенка. Когда сняла майку, увидела еще несколько небольших синяков на руках и спине. Стала все расспрашивать, откуда это, дочь сказала, что папа сильно побил, - рассказала Дина Смаилова.
К ситуации подключили полицию, дело ушло в суд, отца наказали штрафом, который выплатила его же жена.

Пара развелась, но потом они снова сошлись - он обещал больше никогда не бить детей.

А 5 ноября женщина ночью на whatsapp телефона горячей линии #НемолчиKZ отправила сообщения, в которых рассказала, что только что застала своего пьяного мужа за развращением той же, пострадавшей от него раньше, 4-летней дочки.

Смаилова сообщила, что идет следствие, подозреваемого взяли под стражу на время следствия.

После того как отца закрыли, дочка начала рассказывать маме о "секретиках", которые были у нее с папой. Это было не один раз и теперь только мать стала понимать, что к этой именно дочери у него было особенное отношение, он чаще других ее ругал, постоянно на ней срывался, она уже была его собственностью, "девочка-жена"… В тот день он пришел пьяный и, несмотря на то, что в доме полно детей, он забрал дочку в спальню, сказал сыну, что пошел спать и запретил ему заходить в комнату. Пока мать была занята грудничком, отец развращал 4-х летнюю дочь в спальне. Сын пришел и сказал маме, что папа взял сестренку и запретил заходить в спальню, ее словно током ударило, она ворвалась в комнату и включила свет… - пишет общественница.
Сейчас идет следствие. Родные мужа, по словам Смаиловой, предлагали деньги, чтобы она его простила. Но женщина отказывается. Семья в бедственном положении.

Источник - zakon.kz
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