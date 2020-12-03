Обама, Клинтон и Буш вакцинируются от коронавируса публично (друг в дружку?)

16:30 04.12.2020

Экс-президенты США надеются, что кампания по укреплению уверенности в безопасности и эффективности вакцины даст мощный сигнал общественности.



Три бывших президента США заявили, что готовы получить вакцину от коронавируса публично, чтобы доказать ее безопасность, передает zakon.kz.



Некоторые люди высказывают свое беспокойство по поводу быстрой разработки и одобрения вакцин.



Тем не менее, Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон готовы поставить ее себе.



Обама заявил, что если главный американский эксперт по инфекционным заболеваниям скажет ему, что вакцина безопасна, то он будет счастлив получить ее.



Таким людям, как Энтони Фаучи, которого я знаю и с которым работал, я полностью доверяю. Если он скажет мне, что эта вакцина безопасна, я ее приму. В конечном итоге можно показать это по телевизору, чтобы люди знали, что я доверяю науке, - сказал он.

Его поддержал предшественник Джордж Буш. 43-й президент США обратился к властям, чтобы узнать, чем он может помочь.



Глава администрации Буша Фредди Форд заявил, что экс-президент готов сделать все возможное, чтобы помочь согражданам получить прививку.



Президент Буш встанет в очередь за своей вакциной и с удовольствием получит укол перед камерой, - заявил Форд CNN.

О своей готовности присоединиться заявил также и Билл Клинтон.



Билл Клинтон обязательно получит вакцину, как только она станет доступна. Он сделает это публично, если это поможет убедить всех американцев сделать то же самое, - заявил телеканалу пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена.

Экс-президенты США надеются, что кампания по укреплению уверенности в безопасности и эффективности вакцины даст мощный сигнал общественности.