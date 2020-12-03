Байден будет менее агрессивно бряцать американским оружием, - Сэмюэл Мойн

16:35 04.12.2020 The Guardian предупреждает, что новая команда Байдена из "своих людей" может совершить новые ошибки. "Сказка" демократов об их благотворной роли во внешней политике Америки остается сказкой. США навязали миру неолиберальный "драконовский" порядок, до сих пор уродующий международные отношения. Пафос Байдена по поводу изменений в политике США может закончиться ничем.



The Guardian (Великобритания): Байден говорит, что "Америка вернулась". Но не повторит ли он старые ошибки?



Сэмюэл Мойн (Samuel Moyn)



Желающие вернуться к прежнему положению дел забыли, что катастрофические провалы во внешней политике США проложили Трампу дорогу к власти.



К избранному президенту Джо Байдену, который в качестве лозунга избрал фразу "Отстроим лучше", есть вопрос. Что это будет: настоящее обновление или просто реставрация? После безумия Дональда Трампа американцам очень нужен крутой разворот. И нет никаких сомнений: когда Байден заберет у предшественника бразды правления, наступит большая перезагрузка. Но больше всего американской внешней политике грозит опасность расслабленной реставрации - ведь это та сфера, в которой у президента очень большие полномочия, даже в условиях законодательного тупика.



"Все должно измениться, чтобы все осталось как прежде", - говорит герой-аристократ из романа Джузеппе ди Лампедуза "Леопард", написанного в 1958году. Похоже, это лозунг сегодняшних элит, которые жаждут вывести годы Трампа за скобки во имя существовавшего ранее положения вещей.



После потрясений 2016 года вашингтонская внешнеполитическая элита, включая лишенных власти демократов и их республиканских союзников, скандирующих "Нет Трампу", придумала сказку о своей благотворной роли в мире. Сюжет этой сказки таков. США когда-то были изоляционистской страной, но после Второй мировой войны обязались возглавить "основанный на правилах международный порядок". Эта фраза все чаще встречается в оценках процесса передачи президентской власти. По сюжету сказки избрание Трампа было атавизмом и безнравственностью. Это был возврат к абсолютно правильно подавлявшемуся внутри страны и за рубежом национализму и шовинизму. И теперь надо восстановить авторитет Америки и ее лидерство как "незаменимой нации", а для этого необходимо снова взять на вооружение интернационализм.



Из-за хамских нападок Трампа на традиционное благочестие вашингтонские традиции естественно начинают казаться освежающим питьем с похмелья. Но здесь скрывается более мрачная правда. Ошибки во внешней политике были и до Трампа. Они спровоцировали его появление в Белом доме, где он продолжил эти ошибки совершать. Вашингтонские "мудрецы" подлизывались к диктаторам, занимались милитаризацией по всему миру, усугубляли экономическую несправедливость внутри страны и за рубежом. Все это давало прекрасную возможность для прихода к власти любому трампоподобному демагогу. Его восхождение к власти не было атавизмом. Скорее, это была реакция на ошибки, которые Америка постоянно совершала за рубежом.



Приход Трампа посрамил внешнеполитическую элиту США; но это она сделала возможным его появление. Нет сомнений, что Трамп во многом изменил политику национальной безопасности. Но заявления о том, что старый международный порядок основывался на правилах - это фикция, не выдерживающая никакой критики. В особенности это касается США, которые в годы холодной войны, страшась своего советского противника, неоднократно нарушали и изменяли эти правила. После 11 сентября США изобрели собственную версию международного порядка, подогнанную под американские интересы, что встретило сопротивление во многих странах мира. Такой порядок существовал при Джордже Буше и при Бараке Обаме.



Что касается экономики, то после 1945 года США в большей степени не формировали и не разрушали основанный на правилах порядок, а скорее переходили от одного набора правил к другому, который радикально отличался от прежнего. После Второй мировой войны эта система на протяжении десятилетий давала другим странам значительное пространство для маневра в их экономической политике. Но затем Соединенные Штаты навязали миру драконовский неолиберальный порядок, который сохраняется по сей день, действуя через международные финансовые институты, в которых он занимает господствующее положение.



Отношение Трампа к войне и миру было парадоксальным. В 2016 году он обошел своих соперников из Республиканской партии, шокирующим образом осудив войну в Ираке. Потом Трамп лживо утверждал, что все время занимал правильную позицию по отношению к войне. Клинтон он победил, апеллируя к ветеранам и остальным американцам, уставшим от безрезультатного глобального интервенционизма США. В результате и Байден вступил в кампанию с призывом "покончить с бесконечными войнами", потому что из-за Трампа это стало обязательным ритуалом.



Находясь у власти, Трамп, как и его предшественники, включая Обаму, осуждал "бестолковые" американские войны. В то же время, он укреплял вооруженные силы, приказывал осуществлять еще больше ударов с беспилотников и проводил операции с участием спецназа. Однако Трамп не только отказался от вторжений на африканский континент, которыми отличился Обама, но и продолжил свою политику отхода от активных войн в сторону режима малого военного присутствия или полного отсутствия такового в странах Центральной Азии и Ближнего Востока. При этом он натолкнулся на сопротивление военных, когда в последние дни попытался вывести войска из Афганистана и Ирака.



Байден восстановит иранскую сделку, если сможет, и будет прав. А еще он снова вступит в Парижское соглашение по климату. Он со своими помощниками будет больше говорить о важности стандартных составляющих прежней американской внешней политики, начиная с прав человека и принципа многосторонних отношений, и кончая НАТО и ООН. Он будет демонстрировать меньше поддержки израильскому руководителю-консерватору Биньямину Нетаньяху и саудовскому принцу Мухаммеду ибн Салману (хотя это все равно будет довольно сильная поддержка).



Но на этом преобразования могут закончиться, поскольку Байден вряд ли понимает необходимость расстаться с традициями американской воинственности. Да, Байден кое-чему научился с тех пор, как поддержал катастрофическую войну в Ираке. Будучи вице-президентом Обамы, он высказывался против некоторых интервенций, и был прав. Таким образом, он будет менее агрессивно бряцать американским оружием. Нужно потребовать, чтобы он сдержал слово и прекратил американскую поддержку злополучной саудовской войны в Йемене, которой Обама попустительствовал, и которую Трамп активно продолжал. Но к сожалению, более осторожный подход к американской военной мощи возможен только взамен возрождения вражды с Россией и продолжения холодной войны с Китаем, которую развязал Трамп.



Шансы на то, что Байден положит конец непродуманной "войне с террором", ничтожно малы, и это относится не только к Афганистану и Ираку. Энтони Блинкен, которого Байден решил сделать госсекретарем, нивелирует большую часть ущерба, причиненного Трампом американской дипломатической службе и международной репутации. Но Байден недавно объяснил в своем подкасте, что новая администрация откажется от инициированной Бушем и Обамой крупномасштабной и заметной стратегии в пользу стратегии микроскопической и невидимой, как будто проблема заключается только в том, что Трамп осуществлял ее с большим энтузиазмом.



Эврил Хэйнс, которую Байден выдвинул на пост директора национальной разведки, помогала одновременно и разрабатывать, и ограничивать заказные убийства во время работы в ЦРУ. Непрекращающаяся военная кампания с применением боевых дронов и спецназа - это не выполнение обещания "покончить с бесконечными войнами". Байден просто присвоил этот лозунг ради преемственности.



Кадровая преемственность, примером чему является Блинкен, работавший помощником у Байдена, когда тот голосовал за вторжение в Ирак, это практическое проявление реставрации. Бывший советник по национальной безопасности при Обаме Сьюзан Райс, едва не ставшая кандидатом в вице- президенты Байдена, высокопарно написала, что Байден приведет с собой "многочисленную когорту высококвалифицированных и толковых экспертов". Но в меньшей степени ясно, усвоила ли эта интервенционистская гвардия, пообещавшая отказаться от наследия Трампа, насколько умело он использовал их прискорбные ошибки, и как глупо продолжал их совершать.



Предсказать войны будущего трудно. Лучшим показателем намерений Байдена - решится он на обновление или ограничится реставрацией - станет его экономическая политика. Несмотря на предвыборные обещания восстановить производство в США, Байден давно уже выступает за свободную торговлю в международных отношениях Америки, является непоколебимым сторонником Североамериканского соглашения о свободной торговле НАФТА и Транстихоокеанского партнерства. Правда, от последнего он отошел, когда оно вызвало политический скандал, и теперь весьма уклончиво отвечает на вопросы о том, присоединится ли он к этому соглашению. Так или иначе, пока непонятно, как он будет искать равновесие между преимуществами свободной торговли и ее неутешительными результатами в виде неравенства и стагнации.



Системный крах, вызванный победой Трампа в 2016 году, а также его близость к победе в 2020-м говорят о том, что сейчас не время для самоуспокоенности и благодушия. Но если президентство Байдена будет означать не более чем ностальгию по утраченной внешней политике, он не просто упустит историческую возможность для перезагрузки в США. Повторение прежних ошибок приведет к тому, что в Вашингтон проберется какой-нибудь новый грубый монстр, пообещав спасти Америку от этих ошибок. Источник - ИноСМИ

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