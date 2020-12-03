Азербайджан доложил о своих "карабахских" трофеях - 315 орудий, 287 танков, 69 - БМП...

18:03 04.12.2020

Впервые озвучены практически полные потери Армении и НКР - они очень большие



В Азербайджане представили данные о потерях Армении и НКР в 45-дневной войне в Карабахе.



Министерство обороны Азербайджана впервые озвучило полные потери военной техники и вооружения ВС Армении и самопровозглашенной НКР, которые либо были уничтожены, либо успешно захвачены, пополнив тем самым войска Азербайджана.



Согласно представленным данным, наиболее крупные потери отмечаются среди артиллерии, в частности, по данным азербайджанской стороны, среди САУ захвачено 28 единиц, а еще 7 единиц были уничтожены; среди пушек и артиллерийских орудий различного калибра были захвачены 315 единиц и еще 37 были уничтожены; среди минометного вооружения 63 единицы были захвачены, а еще 62 были уничтожены в рамках прямых столкновений. Тем не менее, потери Армении на этом вовсе не ограничиваются, в частности, сообщается о захвате 10 специальных транспортных средств (93 были уничтожены), 287 танков (79 уничтожены), 69 БМП/БМД/БТР и пр. захвачены (47 были уничтожены), 252 армейских грузовика захвачены (270 уничтожены). Более того, Баку утверждает, что за полтора месяца конфликта были сбиты пять армянских штурмовиков Су-25 (без учета разбившегося в первые дни конфликта), что свидетельствует о почти полном разгроме армий НКР и Армении – общий ущерб для ВС Армении и НКР составил порядка 4 млрд. долларов.



Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что представленные цифры наверняка являются не окончательными, поскольку на сегодняшний день далеко не все районы НКР перешли под контроль Азербайджана, однако, из-за их удаленности, логично предположить, что здесь потери будут не столь существенными.