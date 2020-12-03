Фаррух Хамрализода поехал послом Таджикистана в США, Госкоминвест возглавил Саади Кодирзода

18:47 04.12.2020

Таджикистан сменил посла в США



Эмомали Рахмон снял с должности главу Госкоминвеста и назначил его послом в США, а Госкоминвест возглавил бывший заместитель Озоды Рахмон



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил Фарруха Хамрализода от должности председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны, сообщает пресс-служба главы государства.



Фаррух Хамрализода назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в США вместо Фархода Салима. Он 4 декабря освобожден от должности посла с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".



Фарход Салим - сын известного таджикского политика и экс-посла Таджикистана в России Абдулмаджида Достиева, работал послом Таджикистана в США последние шесть лет: 21 мая 2014 года он в Белом Доме вручил Верительные грамоты тогдашнему президенту США Бараку Обаме.



Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом страны по указу президента возглавил Саъди Кодирзода, который до этого являлся заместителем главы исполнительного аппарата президента Таджикистана Озоды Рахмон.



Указы президента об освобождении и назначении главы Госкоминвеста направлены на утверждение парламента.



Напомним, в прошлом месяце свой пост лишился глава Нацбанка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода, его заменил Хоким Холикзода, работавший до этого замглавы НБТ страны.



18 ноября генерал-лейтенант Шерхон Салимзода был освобожден от должности главы Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.

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Кто он, новый посол Таджикистана в США?

18:00, сегодняАвтор: Asia-Plus

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Фаррух Хамрализода - новый посол РТ в США

Фото: с сайта Госкоминвеста Таджикистана

Президент Таджикистана 4 декабря подписал Указ, согласно которому новым послом Таджикистана в Соединенных Штатах Америки назначен Фаррух Хамрализода. На протяжение двух последних лет он возглавлял Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ.



Досье:



Фаррух Хамрализода родился в 1966 году в городе Душанбе. Владеет русским и английским языками.



В 1986-1988 годах служил в рядах Вооруженных Сил. В 1991 году окончил Московский Государственный Технический Университет им. Баумана.



Свою трудовую деятельность начал в 1991 году в Государственном комитете по экономике, Министерстве экономики. После он работал в министерстве экономики и финансов Таджикистана.



В 1999-2005 годах - специалист по закупкам, заместитель директора, директор Центра по реализации проектов в области образования.



В 2005-2007 годах - на ответственных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистан.



В 2007-2008 годах - заведующий Отделом экономических реформ и инвестиций Исполнительного аппарата Президента Таджикистана, одновременно руководитель Проекта по совершенствованию системы государственного управления.



В 2008-2009 годах - Председатель государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.



В 2009-2012 годах - Министр экономического развития и торговли Таджикистана.



В 2012-2017 годах - Государственный советник Президента Таджикистана по экономической политике, позднее - помощник президента по экономическим вопросам.



В 2017-2018 годах председатель Счетной Палаты Республики Таджикистан.



С января 2018 года указом президента был назначен на должность председателя государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.