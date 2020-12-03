Вова+Толя... Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

00:01 05.12.2020

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба Кремля.



Указ о назначении господина Чубайса вступил в силу. Ранее не было официальных сведений о будущей деятельности бывшего главы "Роснано". Должность спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития вводится впервые. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил ТАСС, что господин Чубайс не будет при этом госслужащим или сотрудником администрации президента.



Цели устойчивого развития (ЦУР) были утверждены Генассамблеей ООН в 2015 году. Они предполагают ликвидацию нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, гендерного равенства, качественного образования и других благ. Россия и еще 192 страны, принявшие ЦУР, должны достичь их к 2030 году.



Господин Чубайс прокомментировал свою новую деятельность. "Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично",- написал он в Facebook.



Отметим, что с июня по август 1998 года, будучи председателем правления РАО "ЕЭС России", господин Чубайс также был спецпредставителем президента России по связям с международными финансовыми организациями.



2 декабря президент представил первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост главы "Роснано". 3 декабря совет директоров проголосовал за отставку Анатолия Чубайса и назначение Сергея Куликова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал смену главы "Роснано" естественной ротацией.