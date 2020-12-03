 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Поставили к стенке. В КНДР публично казнили нарушителя карантина
00:07 05.12.2020

Северокорейские власти публично расстреляли гражданина, обвинив его в нарушении карантина и контрабанде из Китая.

В Северной Корее был публично казнен мужчина за нарушение "чрезвычайных карантинных мер". Это было сделано с целью запугать людей и заставить их строго соблюдать карантин из-за COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на RFA.

Несмотря на то, что власти утверждают, что на территории КНДР случаев заболевания коронавирусом нет, Центральный комитет Корейской рабочей партии усилил карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня". Об этом источнику издания рассказал житель провинции Северный Пхенан (Пхенан-Пукто) на границе с Китаем.

Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды, - рассказал источник.
Жертва, 50-летний мужчина, был обвинен в нарушении карантина и в, якобы, контрабанде из Китая. Его расстреляли 28 ноября.

Источник не был свидетелем публичной казни, но обсуждал ее с кем-то из присутствовавших на расстреле.

Всякий раз, когда люди жалуются на отсутствие средств к существованию, власти всегда пытаются заткнуть им рот, угрожая публичными казнями или отправляя их в лагеря для политических заключенных, - пишет издание, ссылаясь на своего инсайдера.

Источник - zakon.kz
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