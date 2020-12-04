 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.12.2020
00:54  В советы директоров Казнацкомпаний введут наблюдателей от народа
00:32  Кнессет отрепетировал самороспуск. Израиль ждут новые досрочные парламентские выборы, - М.Беленькая
00:10  Рахмон радикально перетряхнул кадры своей Администрации и Минфина
00:07  Поставили к стенке. В КНДР публично казнили нарушителя карантина
Пятница, 04.12.2020
18:47  Фаррух Хамрализода поехал послом Таджикистана в США, Госкоминвест возглавил Саади Кодирзода
18:33  Экс-МИД Казахстана К.Абдрахманов, после 6 месяцев интриг и торгов, стал верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств
18:03  Азербайджан доложил о своих "карабахских" трофеях - 315 орудий, 287 танков, 69 - БМП...

16:38  Аркадаг лично сжег в печке 123 кг нарко-"дури"
16:35  Байден будет менее агрессивно бряцать американским оружием, - Сэмюэл Мойн
16:30  Обама, Клинтон и Буш вакцинируются от коронавируса публично (друг в дружку?)
16:25  В Алматы мать-героиня застала мужа за развращением их 4-летней дочки
16:12  Легенды и мифы кыргызского парламентаризма, - А.Тузов
15:49  Киргизия – удар по русскому языку. Кому оно надо, - В.Прохватилов
12:17  Внесли залог и сдали листы. На пост президента Киргизии осталось всего 20 претендентов
10:18  КазИнновации. Акцизные марки с 1/04/21 будут клеить на сигареты по-новому (не языком?)
10:14  Какие города Казахстана могут стать селами. 13+4. Список
10:10  Китай и Америка определили траектории движения, - Юрий Тавровский
08:48  Год Металлического Быка. 2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги
08:43  Акционер, владелец недвижимости, король: как таиландский монарх обрел огромную финансовую мощь, - Handelsblatt
08:29  Колобок Кулибаева. Секретная схема вывода миллионов из трубопроводного мегапроекта в ЦА, - Financial Times
08:20  "Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ – новое оружие империализма, - "СП"
06:40  Турки терроризируют армян... в Германии, - Die Welt
01:00  Чертова дюжина: кто из списка Forbes Kazakhstan 2020 увеличил состояние в ковидный год
00:57  Иранский атом вошел в период полуразлада. Парламент и правительство решили поспорить друг с другом
00:55  ОПЕК+ скоротала квоты. Объемы нефтяной добычи будут пересматривать ежемесячно, - "Къ"
00:51  Консервативно-революционные смыслы информократии, - А.Елисеев
00:49  Кинувший "Нур-Отан" экс-депутат Альтаев создает новое каз-полит-движение El Tiregi
00:48  Как Китай использует коронавирус для своих планов по завоеванию мирового господства, - Леа Дойбер
00:47  Шышел-мышел. Посадят ли Каз-олигарха Утемуратова?
00:46  Тактическое повышение: как повлияет компромисс в ОПЕК+ на мировой рынок
00:43  Либерализм - это свобода… Но свобода не для всех, - Б.Кагарлицкий
00:40  Месть зомби-норок. Запад шизеет, - Кай Штриттматтер
00:38  Россия и Китай совместно отстаивают нашу общую историческую память, - В.Павленко
00:30  АДесса... Одесса задыхается, живые лежат вместе с мертвыми: жуткие кадры из больницы (видео)
00:25  Поднимите мне веки... Реанимация Дариги Назарбаевой
00:19  Эрдоган капитулирует перед командой Байдена. Турция идет на примирение с израильтянами и саудовцами, - "НГ"
00:14  Ментально непримиримые не хотят учить кыргызский язык, - С.Чериков
00:10  Катарский кризис вбил клин между Эр-Риядом и Абу-Даби, - И.Субботин
00:01  Альянс Зеленского и Порошенко или, Как обманывать избирателей, - Св.Князев
Четверг, 03.12.2020
16:12  Аральские Кызылкумы. Как живет народ в пустыне Казахстана?
16:09  Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? - К.Дворецкий
16:08  Русский язык в Кыргызстане: между спекуляциями и провокациями, - Д.Орлов
16:02  Исламский терроризм в России, - И.Надеждин
16:01  Деисламизация казахского языка и сознания (лингво-культурные барьеры в понимании наследия Абая) Ч. 1, - Н.Нуртазина
15:58  В Пуэрто-Рико рухнул легендарный 305-метровый телескоп Аресибо
15:52  Подружка главной узбекской веселушки Гаянэ Умерова назначена генсеком Узбнацкомиссии по делам ЮНЕСКО
15:48  Ненайденное революционное золото: загадка читинских слитков
15:45  В Казахстане появятся мастера спорта по компьютерным играм
15:00  На региональных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер Уунона
13:58  13 городов Казахстана могут стать селами. Обезлюдили
12:28  Умер знаток Кыргызстана политолог Сергей Масаулов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Рахмон радикально перетряхнул кадры своей Администрации и Минфина
00:10 05.12.2020

Произведены кадровые перестановки в министерстве финансов Таджикистана

Постановлениями правительства, подписанными сегодня Эмомали Рахмоном, от занимаемых должностей освобождены заместители министра финансов Абдурахмон Халимзода и Мехринамо Джонмамадова, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, Зебонисо Султонзода освобождена от должности директора Государственного хранилища ценностей при министерстве финансов Таджикистана в связи с уходом на пенсию.

Сафарзода Рукмина Сафар назначена заместителем министра финансов Таджикистана, а Сафарализода Фаррух Махмаджон - директором Государственного хранилища ценностей при Минфине.

Сафарзода Рукмина Сафар, заместитель министра финансов Таджикистана
соцсети

Кроме того, постановлениями правительства освобождены:

Хаетзода Фирдавс Джурахон - от должности первого заместителя начальника Службы исполнения при правительстве республики в связи с переходом на другую работу.

Шамбиев Алишер Александрович - от должности первого заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия "Таджикаэронавигация" в связи с переходом на другую работу.

Авазов Усмон Бобоевич - от должности первого заместителя начальника Главного управления по защите государственных секретов при правительстве Таджикистана.

Саъдуллоев Хабибулло освобожден от должности директора Государственного учреждения "Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве" в связи со смертью.

Постановлениями правительства назначены:

Юсуфзода Абдуджаббор Гайратшох - директором Агентства лесного хозяйства при правительстве республики.

Юсуфзода Юсуфджони Сангахмад - первым заместителем начальника Службы исполнения при правительстве Республики Таджикистан.

Шодмонбекзода Даврон - первым заместителем генерального директора Государственного унитарного предприятия "Таджикаэронавигация".

-----------------------------

Распоряжения Президента Республики Таджикистан
Декабрь 4, 2020 16:30

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Кодирзода Саъди Сангинмурода от должности заместителя Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-10

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Хайруллоева Тохира Шералиевича от должности консультанта отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-11

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Мирзозода Суннатулло Сироджиддина от должности начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-12

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Юсуфзода Юсуфджони Сангахмада от должности старшего консультанта – начальника отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-13

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Сайдализода Фозила Сайдали от должности заместителя начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-14

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Азимзода Алимардона Шоимардона от должности заместителя начальника управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-15

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Саидзода Баходура Бобомурода от должности заместителя начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-16

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Олимзода Сухроба Ходжа от должности начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-17

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Хаетзода Фирдавса Джурахона первым заместителем Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-18

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Халимзода Абдурахмона Дости заместителем Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-19

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Карима Абдурахима советником аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-20

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Ганизода Шухрата Абдулмаджида начальником правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-21

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Давлатзода Парвиза начальником управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-22

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Сабурзода Мирзодавлата Абдоли начальником управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-23

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Амирзода Пайрава Хасана заместителем начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-24

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Холзода Каромиддина Камолиддина заместителем начальника управления сельского хозяйства и защита окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-25

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Гадоализода Парвиза заместителем начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-26

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Назначить Сайдализода Фозила Сайдали старшим консультантом – начальником отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-27

https://khovar.tj/rus/2020/12/rasporyazheniya-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-25/

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607116200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №451
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №460
- Работников аутсорсинговых компаний уравняют в правах с основными сотрудниками
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года №792
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №801
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №802
- Кадровые перестановки
- Состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  