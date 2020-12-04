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|Рахмон радикально перетряхнул кадры своей Администрации и Минфина
00:10 05.12.2020
Произведены кадровые перестановки в министерстве финансов Таджикистана
Постановлениями правительства, подписанными сегодня Эмомали Рахмоном, от занимаемых должностей освобождены заместители министра финансов Абдурахмон Халимзода и Мехринамо Джонмамадова, сообщает пресс-служба президента РТ.
Кроме того, Зебонисо Султонзода освобождена от должности директора Государственного хранилища ценностей при министерстве финансов Таджикистана в связи с уходом на пенсию.
Сафарзода Рукмина Сафар назначена заместителем министра финансов Таджикистана, а Сафарализода Фаррух Махмаджон - директором Государственного хранилища ценностей при Минфине.
Сафарзода Рукмина Сафар, заместитель министра финансов Таджикистана
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Кроме того, постановлениями правительства освобождены:
Хаетзода Фирдавс Джурахон - от должности первого заместителя начальника Службы исполнения при правительстве республики в связи с переходом на другую работу.
Шамбиев Алишер Александрович - от должности первого заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия "Таджикаэронавигация" в связи с переходом на другую работу.
Авазов Усмон Бобоевич - от должности первого заместителя начальника Главного управления по защите государственных секретов при правительстве Таджикистана.
Саъдуллоев Хабибулло освобожден от должности директора Государственного учреждения "Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве" в связи со смертью.
Постановлениями правительства назначены:
Юсуфзода Абдуджаббор Гайратшох - директором Агентства лесного хозяйства при правительстве республики.
Юсуфзода Юсуфджони Сангахмад - первым заместителем начальника Службы исполнения при правительстве Республики Таджикистан.
Шодмонбекзода Даврон - первым заместителем генерального директора Государственного унитарного предприятия "Таджикаэронавигация".
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Распоряжения Президента Республики Таджикистан
Декабрь 4, 2020 16:30
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Кодирзода Саъди Сангинмурода от должности заместителя Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-10
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Хайруллоева Тохира Шералиевича от должности консультанта отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-11
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Мирзозода Суннатулло Сироджиддина от должности начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-12
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Юсуфзода Юсуфджони Сангахмада от должности старшего консультанта – начальника отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-13
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Сайдализода Фозила Сайдали от должности заместителя начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-14
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Азимзода Алимардона Шоимардона от должности заместителя начальника управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-15
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Саидзода Баходура Бобомурода от должности заместителя начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-16
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Олимзода Сухроба Ходжа от должности начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-17
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Хаетзода Фирдавса Джурахона первым заместителем Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-18
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Халимзода Абдурахмона Дости заместителем Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-19
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Карима Абдурахима советником аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-20
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Ганизода Шухрата Абдулмаджида начальником правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-21
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Давлатзода Парвиза начальником управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-22
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Сабурзода Мирзодавлата Абдоли начальником управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-23
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Амирзода Пайрава Хасана заместителем начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-24
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Холзода Каромиддина Камолиддина заместителем начальника управления сельского хозяйства и защита окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-25
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Гадоализода Парвиза заместителем начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-26
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Назначить Сайдализода Фозила Сайдали старшим консультантом – начальником отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
4 декабря 2020 года
№РП-27
https://khovar.tj/rus/2020/12/rasporyazheniya-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-25/