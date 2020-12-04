Рахмон радикально перетряхнул кадры своей Администрации и Минфина

00:10 05.12.2020

Произведены кадровые перестановки в министерстве финансов Таджикистана



Постановлениями правительства, подписанными сегодня Эмомали Рахмоном, от занимаемых должностей освобождены заместители министра финансов Абдурахмон Халимзода и Мехринамо Джонмамадова, сообщает пресс-служба президента РТ.



Кроме того, Зебонисо Султонзода освобождена от должности директора Государственного хранилища ценностей при министерстве финансов Таджикистана в связи с уходом на пенсию.



Сафарзода Рукмина Сафар назначена заместителем министра финансов Таджикистана, а Сафарализода Фаррух Махмаджон - директором Государственного хранилища ценностей при Минфине.



Сафарзода Рукмина Сафар, заместитель министра финансов Таджикистана

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Кроме того, постановлениями правительства освобождены:



Хаетзода Фирдавс Джурахон - от должности первого заместителя начальника Службы исполнения при правительстве республики в связи с переходом на другую работу.



Шамбиев Алишер Александрович - от должности первого заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия "Таджикаэронавигация" в связи с переходом на другую работу.



Авазов Усмон Бобоевич - от должности первого заместителя начальника Главного управления по защите государственных секретов при правительстве Таджикистана.



Саъдуллоев Хабибулло освобожден от должности директора Государственного учреждения "Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве" в связи со смертью.



Постановлениями правительства назначены:



Юсуфзода Абдуджаббор Гайратшох - директором Агентства лесного хозяйства при правительстве республики.



Юсуфзода Юсуфджони Сангахмад - первым заместителем начальника Службы исполнения при правительстве Республики Таджикистан.



Шодмонбекзода Даврон - первым заместителем генерального директора Государственного унитарного предприятия "Таджикаэронавигация".



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Распоряжения Президента Республики Таджикистан

Декабрь 4, 2020 16:30



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Кодирзода Саъди Сангинмурода от должности заместителя Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-10



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Хайруллоева Тохира Шералиевича от должности консультанта отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-11



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Мирзозода Суннатулло Сироджиддина от должности начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-12



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Юсуфзода Юсуфджони Сангахмада от должности старшего консультанта – начальника отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-13



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Сайдализода Фозила Сайдали от должности заместителя начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-14



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Азимзода Алимардона Шоимардона от должности заместителя начальника управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-15



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Саидзода Баходура Бобомурода от должности заместителя начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-16



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Олимзода Сухроба Ходжа от должности начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-17



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Хаетзода Фирдавса Джурахона первым заместителем Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-18



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Халимзода Абдурахмона Дости заместителем Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-19



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Карима Абдурахима советником аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-20



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Ганизода Шухрата Абдулмаджида начальником правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-21



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Давлатзода Парвиза начальником управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-22



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Сабурзода Мирзодавлата Абдоли начальником управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-23



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Амирзода Пайрава Хасана заместителем начальника управления зарубежных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-24



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Холзода Каромиддина Камолиддина заместителем начальника управления сельского хозяйства и защита окружающей среды Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-25



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Гадоализода Парвиза заместителем начальника правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-26



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Назначить Сайдализода Фозила Сайдали старшим консультантом – начальником отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

4 декабря 2020 года

№РП-27



https://khovar.tj/rus/2020/12/rasporyazheniya-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-25/