В Казахстане уже 22/12 начнет работу завод по выпуску рос-вакцины Sputnik V

00:15 05.12.2020

В Казахстане скоро начнется производство российской вакцины



В Казахстане 22 декабря начнется производство российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам встречи главы республики Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром страны Аскаром Маминым.



"Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины Sputnik V", – говорится в сообщении.



Производство первой партии казахстанской вакцины от коронавируса в объеме 2 млн доз запустят в декабре.



Кроме того, пресс-служба Токаева сообщила, что в Казахстане с начала 2021 года планируется запуск массовой добровольной вакцинации населения страны. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.



В середине ноября Токаев заявлял о планах построить завод по производству российской вакцины от коронавируса. Кроме того, Казахстан и Россия ранее договорились о поставках вакцины Sputnik V. Российский фонд прямых инвестиций должен был выделить гарантированный объем вакцины после прохождения всех стадий испытаний.



Второго декабря президент России Владимир Путин поручил в течение ближайшей недели начать "масштабную вакцинацию" россиян от коронавируса.



"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции Sputnik V. Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска – это врачей и учителей", – отметил Путин.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке и поэтапно – с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата. При этом на вопрос о том, почему Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, Песков заявил, что глава государства не может использовать "несертифицированную вакцину".



По данным ВОЗ, сейчас в разработке находятся свыше сотни разнообразных препаратов от коронавируса. В организации отмечают, что вакцина должна пройти три фазы клинических испытаний, однако до третьей фазы испытаний дошли около десяти вакцин из разных стран.



В России без проведения третьей фазы клинических испытаний зарегистрировали две вакцины от коронавируса: вакцину Sputnik V Центра имени Гамалеи и вакцину "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор".