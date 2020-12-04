 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Загадочные объекты (железные монолиты) появляются и исчезают в США и Румынии
00:28 05.12.2020

Третий монолит объявился на горе в Калифорнии через день после пропажи в Румынии. Но тот ли это?

Ну, очень похож. Но теперь на горе в Калифорнии

Металлический столб непонятного происхождения вновь появился в новом месте - на этот раз на вершине горы Пайн неподалеку от калифорнийского города Атаскадеро.

В среду его обнаружил местный треккер Гэри Лайонс, который, по сообщению Sky News, бегает в этой местности каждый день и не видел этой структуры накануне.

Монолит впервые был замечен с воздуха в середине ноября в Красном каньоне штата Юта, но после того как до него добрались первые туристы, а местные власти начали расследование его появления, он исчез, после чего похожий объявился в Румынии. На этот раз рядом с известной исторической достопримечательностью, руинами дакской крепости Петродава.

Взволновавший публику столб в штате Юта пропал, но похожий объявился и тоже пропал в Румынии

Монолит в Юте вызвал огромный интерес у публики и приток туристов

Высота "румынского" столба была около 3-4 м, он был треугольной формы в разрезе, и сделан из блестящего металла, хоть не был его копией.

Третий по счету монолит в Атаскадеро появился через день после того, как пропал румынский.

Кто убрал столб в Румынии, пока неизвестно.

Загадочный столб в пустыне Юты исчез. Власти говорят, что они ни при чем

Однако, как сообщает издание Vice, установлено, что за исчезновением структуры в Юте стоит команда слэклайнеров (ходящих по стропе канатоходцев), которые в соцсетях объявили, что убрали столб, поскольку опасались, что нездоровый ажиотаж повредит структуре Красного каньона.

"Эта земля физически не предназначена для такого столпотворения (особенно в пандемию). Люди приезжают на машине, на автобусе, на фургоне, вертолете, самолете, поезде, мотоцикле, электровелосипедах, а парковки тут нет. Как нет и туалетов, а испражняться в пустыне - это нарушение", - написал в своем посте Сильван Кристенсен.

На опубликованном им видео видно, как озабоченные охраной природы энтузиасты под покровом ночи уносят этот столб.

Дальнейшее его местонахождение неизвестно.

Монолит в Румынии простоял недолго

Никто с достоверностью не знает, является ли столб в Атаскадеро и Юте тем же самым. Собравшиеся в среду столба в Атаскадеро треккеры попытались это установить.

Как и найденный в Юте, он имеет 3-3,5 м в высоту и по форме представляет собой треугольную призму. Однако, как пишет издание Atascadero News, вся конструкция кажется более хлипкой, возможно, из-за более тонкого металла.

Он не вкопан в землю, как это было в Юте, а просто поставлен на горный склон, и его, по всей видимости, легко опрокинуть, если сильно по нему ударить. По данным Atascadero News, весит он примерно 90 кг.

Кто устанавливает подобные столбы, пока так и остается невыясненным.

Ранее высказывались предположения о внеземном происхождении монолита в Юте, однако при ближайшем рассмотрении местные следопыты пришли к выводу, что это рукотворная структура.

Рассматривалась и версия о том, что это творение какого-то концептуального художника или поклонника фильма Стенли Кубрика "2001: Космическая одиссея", где схожие по форме, но черного цвета, монолиты оставляют пришельцы из космоса.

Однако до сих пор никто не указал на свое авторство и не объяснил причины появления этих структур.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607117280
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