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Кнессет отрепетировал самороспуск. Израиль ждут новые досрочные парламентские выборы, - М.Беленькая
00:32 05.12.2020

"Коммерсантъ" от 02.12.2020,

Израильские депутаты большинством голосов поддержали законопроект о самороспуске Кнессета. Практически беспрецедентно, что за документ, следствием которого может стать развал правительства, проголосовали в том числе действующие министры. Законопроект принят пока в предварительном чтении. Впрочем, израильтяне не сомневаются: очередных досрочных выборов в парламент не избежать. Вопрос лишь в том, когда они пройдут и по чьему сценарию - премьер-министра Биньямина Нетаньяху или его оппонентов.

Законопроект о досрочном роспуске 120-местного Кнессета получил необходимое большинство голосов. 61 депутат проголосовал за, 54 - против. Документ принят в предварительном чтении, и ему еще нужно пройти дополнительные обсуждения и быть трижды вынесенным на голосование.

Идея законопроекта принадлежит израильской оппозиции, однако накануне парламентской дискуссии стало известно, что премьер-министр по ротации Бени Ганц, занимающий также пост министра обороны, и его блок "Кахоль-Лаван" поддержат роспуск Кнессета и, соответственно, развал кабинета министров. Израиль вновь вступил на путь досрочных выборов.

Выступая за день голосования перед журналистами, Бени Ганц заявил, что именно премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил разрушить правительство и "обманул граждан Израиля", в том числе приписывая себе все заслуги борьбы с коронавирусом.
"Миллионы граждан убиты горем, их жизни разрушены, семьи борются за свое существование, а у Государства Израиль нет бюджета",- сказал он. Со своей стороны, господин Нетаньяху за несколько минут до выступления господина Ганца опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором перевел стрелки на оппозицию, заявив, что именно она "втягивает Израиль в ненужные выборы" во время борьбы с коронавирусом, а "Кахоль-Лаван" безответственно идет у них на поводу. "Сейчас не время для выборов",- подчеркнул он.

Вечером в среду, уже после того, как стали известны результаты голосования в Кнессете, Биньямин Нетаньяху обратился к нации, рассказав о всех своих достижениях - борьбе с коронавирусом и налаживании связей с арабскими странами. "Народ Израиля хочет единства, а не избирательных участков. Вакцины, а не трансляции выборов",- сказал он. И добавил:

Если "Кахоль-Лаван" остановит процесс роспуска Кнессета, может быть единство. Единства не будет, если у них будет оппозиция внутри коалиции".

Напомним, что нынешнее правительство было приведено к присяге только в мае этого года - после третьих за 11 месяцев выборов в Кнессет. Чтобы избежать четверых, партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца заключили трехлетнее коалиционное соглашение. Согласно ему, два политика по очереди должны возглавлять правительство - каждый по полтора года. Отведенный господину Нетаньяху срок истекает в ноябре следующего года. Одновременно должна состояться ротация нескольких других министров. Однако с самого начала работа внутри коалиции не заладилась. Биньямин Нетаньяху не ставил Бени Ганца и министра иностранных дел Габи Ашкенази, также входящего в "Кахоль-Лаван", в известность при принятии знаковых решений, касающихся внешней политики и безопасности (прежде всего решений относительно контактов с арабскими странами), не было согласия по кандидатуре генпрокурора, а также по ряду законодательных инициатив.

А главное, все чаще в высказываниях израильских политиков стали звучать сомнения в намерении Биньямина Нетаньяху уступить премьерское кресло своему партнеру-сопернику.
Самый верный путь не дать Бени Ганцу занять пост премьера - роспуск правительства и Кнессета по причине непринятого государственного бюджета и, соответственно, новые досрочные выборы. Биньямину Нетаньяху оставалось лишь решить вопрос о сроках их проведения, которые были бы выгодны ему и невыгодны его оппоненту. Израильские СМИ считают, что премьер заинтересован в выборах в июне, рассчитывая, что к этому моменту ситуация с коронавирусом, а соответственно, и в экономике изменится к лучшему. Это означает, что Кнессет должен быть распущен в марте, когда наступит крайний срок для принятия бюджета на 2021 год.

Однако при создании коалиции стороны договорились, что в этом году будет принято сразу два бюджета - на 2020 и 2021 годы. Это должно было произойти еще в августе, но к этому моменту основной финансовый документ страны согласовать не получалось. В результате принятых поправок срок принятия бюджета был перенесен на 23 декабря. Бени Ганц по-прежнему настаивает на голосовании за два бюджета одновременно, так как это снимет угрозу роспуска Кнессета в марте и он сможет занять пост премьер-министра. Хотя компромисс с его стороны не исключен, переговоры с "Ликудом" по бюджету уже намечены.

Для господина Ганца предварительное голосование по проекту о самороспуске Кнессета - еще один способ давления на Биньямина Нетаньяху.

Слишком невыгодны выборы лично господину Ганцу. Несмотря на продолжающийся судебный процесс по трем делам о коррупции и еженедельные протесты с призывами к отставке премьер-министра, опросы показывают, что в случае новых выборов "Ликуд" останется самой крупной партией в Кнессете. А вот "Кахоль-Лаван" потеряла значительную часть электората после того, как Бени Ганц пошел на коалиционную сделку. Часть блока ушла весной в оппозицию и бескомпромиссно требует отставки Биньямина Нетаньяху, напоминая о судебных делах против него по обвинению в коррупции и злоупотреблении доверием.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607117520
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