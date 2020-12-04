Миллионы детей мигрантов растут "сиротами"

00:52 05.12.2020

Мы решили начать рассказ об уникальном явлении в истории современной трудовой миграции. Странами, наиболее зависимыми от внешней трудовой миграции, оказались все без исключения страны СНГ, граждане которых скитаются в поисках лучшей жизни и порой даже выживания.



Безработица, нищета, революции, конфликты и войны заставляют их идти на крайнюю меру – покидать родную страну, может быть даже навсегда. Это Грузия, Киргизия, Украина, Молдова, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Некоторые из этих стран будто бы замерли в своем развитии.



С другой стороны, как ни горько констатировать, миграция так и не обрела за тридцать лет цивилизованный облик. До сих пор мы наблюдаем в отношении мигрантов ненависть, обман и хамство. Под прессом такого отношения мигранты живут одним днем.



Дети – наше будущее.



Как говорил В.И. Ленин: "Дети – наше будущее". Он точно и емко выразил, что без детей многие страны могли бы просто распасться. Вчерашние дети сегодня сами стали родителями, поколение сменилось в условиях капитализма. Это поколение выживает, покидая родной очаг, часто бросая своих детей и родственников. Этого раньше не было, чтобы дети оставались без внимания со стороны родителей.



Как рассказала kginfo.ru руководитель таджкского культурного центра в Москве Хуршеда Хамракулова, сегодня идет полная деградация семейных ценностей, миллионы детей при живых родителях остались в сущности сиротами, растут без родителей. Она не уверена, что каждая мать в таких трудностях вынесет тяготы современной жизни.



Семья – это святыня



История современной миграции в странах СНГ берет свое начало еще в конце прошлого века. Сначала мы все думали, что миграция – это ненадолго, и потом все встанет на свои места. Но нет, она стала глобальной проблемой, она пришла в каждую семью, разрушила семейные ценности.



У каждого мигранта дома остались как минимум двое, а чаще большей детей разного возраста. Их несколько миллионов, от трех месяцев до 20-21 года. Они почти ничего не видели, в том числе и ласки родителей. Страшно себе представить, что выросло целое поколение детей, воспитанных не своими родителями, а родственниками, и порой даже чужими для ребенка людьми. Но это вынужденно, поскольку часто семьи бросают своих детей, пропадают годами.



Дети, оставшиеся фактически без родительского присмотра, растут сами, не такими, как их родители. Потом они начинают трудиться сами, с мелких подработок на местных рынках, на строительстве или на полях, собирая хлопок.



Например, только в одном Кыргызстане таких детей около 500 тысяч человек.



Сложные судьбы



Оставленная своим мужем Айгуль рассказала, что она многодетная мать четверых детей. Младшему из них пять лет, она оставила его у родственников. Трое старших детей выросли без материнского воспитания. Один сын уже женился, старшая дочь заканчивает школу, еще один сын учится в третьем классе. Она сама работает в России уже десять лет. Раньше торговала на рынке, а теперь работает поваром в одном из ресторанов.



События в Кыргызстане ее очень беспокоят и она думает совсем перебраться в Россию, хотя получение российского гражданства требует много времени. Она очень жалеет, что у нее нет возможности достойно жить, с детьми она видится раз в несколько лет. Айгуль хотела бы, чтобы ее дети выросли образованными, но у нее нет возможности оплатить им обучение, для которого нужно много денег.



Как рассказала еще одна представительница Кыргызстана Чолпон, два года назад она приехала в Москву со своими детьми. Младшему четыре года, старшие сын и дочь уже работают. Средний сын учится в школе, в седьмом классе; он хочет быть военным и очень интересуется военным инженерным делом. Говорит, что в будущем станет военным инженером и вернется в Кыргызстан. У Чолпон была хорошая работа и у себя на родине, она экономист по образованию. В Кыргызстане она работала и одновременно занималась бизнесом.



Но, по ее словам, нет никакого стимула в развитии, хотя можно было заработать на жизнь. Город, в котором они жили, будто стоит на месте. Ей же хочется обучить детей, сделать капитал, увидеть другие страны. Чолпон и семья хотят уехать в США, там есть ее знакомая. Перед отъездом в Москву Чолпон развелась со своим мужем. Она рассказала, что в последнее время они не понимали друг друга, бывший муж не хотел работать и развиваться. Это и толкнуло ее на такое смелое решение. Она взяла детей их у них четверо уехала.



Дети – будущее Кыргызстана, которого может и не быть.



Сегодня Кыргызстан зависит от трудовой миграции. Более 30% ВВП республики поступает в виде денежных переводов мигрантов и еще 20% бюджета складывается из различной иностранной помощи.



Это удобно, поскольку государственным чиновниками не нужно прилагать усилий и что-то создавать. Они могут и не думать о гражданах, об их безопасности и благосостоянии. Все их мысли о том, как бы прийти к власти. Сегодня в республике подготовка к очередным выборам президента, на фоне того, что предшествующего президента фактически свергли силой и рейдерским захватом власти. Кто будет править страной, мы узнаем 10 января 2021 года.



Однако, если кыргызские дети вырастут без родителей, без семейных ценностей, без патриотизма и разъедутся по всему миру, туда, где жизнь получше, Кыргызстан может на этом и закончиться как независимое государство?…



Асилбек Эгембердиев, Москва