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В советы директоров Казнацкомпаний введут наблюдателей от народа
00:54 05.12.2020

В советы директоров нацкомпаний войдут представители гражданского сектора
Данный вопрос прорабатывается в настоящее время

В советы директоров национальных компаний войдут представители гражданского сектора. Данное предложение впервые прозвучало на заседании Национального совета общественного доверия. В частности, в целях повышения эффективности и прозрачности квазигосударственного сектора совместно с заинтересованными государственными органами определен перечень структур, в состав советов директоров которых будут введены представители гражданского общества. По данным МИОР в настоящее время определяются кандидатуры представителей для введения в составы СД на один год с дальнейшей возможностью продления их сроков полномочий.

Как рассказал член НСОД Асылбек Кожахметов, данное предложение он озвучил на одном из заседаний Национального совета общественного доверия.

Я предлагал, чтобы в состав "Самрук-Казына", дочерних предприятий "Самрук-Казына", социально-предпринимательских корпораций в регионах вошли представители гражданского сектора. Если там будут предъявляться какие-то требования, то мы подберем таких людей, которые соответствуют данным требованиям, - отметил Асылбек Кожахметов.
По его словам вхождение представителей гражданского сектора может серьезно повысить подотчетность и транспарентность этих структур. В свою очередь президент поддержал данное предложение - вопрос необходимости включения представителей гражданского сектора в советы попечителей, в советы директоров национальных компаний и квазигосударственного сектора. Данный вопрос прорабатывается правительством. Напомним, в НСОД вошли специалисты различных сфер, чтобы охватить каждый блок вопросов.

Сейчас хотелось бы посмотреть на список, который формируется. Как они будут отбирать представителей гражданского сектора - по принципу лояльности или по принципу объективности? Там тоже должна быть процедура прозрачности по отношению к людям, поскольку будет стоять вопрос об их профессионализме. Нельзя избрать непрофессиональных, но крикливых людей, которые не смогут обеспечить гражданский контроль над деятельностью национальных компаний. Важно, чтобы люди, которые войдут в советы директоров были профессиональны и беспристрастны, чтобы не получилось, что в одном-двух случаях они сработают непрофессионально и подорвут доверие к тренду, - резюмировал Асылбек Кожахметов.
Отметим, в Казахстане функционирует четыре национальных холдинга: АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". Кстати, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить холдинги "Байтерек" и "КазАгро" с сокращением штата на 50 процентов.

Теперь мы находимся в другой реальности, которая требует изменения институциональной структуры. Считаю целесообразным объединить эти две организации, создать единый институт развития с гораздо большими финансовыми возможностями,- сказал глава государства, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана.
Как известно, в настоящее время в соответствии с законодательством члены совета директоров избираются из числа: акционеров – физических лиц; лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров; физических лиц, которые не являются акционерами общества и представителями акционера.

Таким образом, можно резюмировать, что вопрос повышения эффективности советов директоров произойдет через активность гражданского сектора и диалог между НСОД и правительством идет поступательно.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607118840
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