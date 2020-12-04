Какой тюркский народ самый древний?

01:00 05.12.2020

Крупнейшими из ныне живущих тюркских народов являются турки, узбеки, азербайджанцы, казахи, уйгуры, туркмены, татары, киргизы, башкиры, чуваши – численность каждого из них переваливает за миллион. Но есть и иные тюркские этносы, которых сравнительно немного. Так и ли иначе, все они являются потомками более древних племен и союзов, входивших в состав исторического государства, что являлось их родиной – Тюркского каганата.



Но современные нации, пусть их история и началась в далеком прошлом, зачастую сформировались намного позднее в результате нескольких поглощений и слияний, что весьма характерно для жителей степи. Поэтому на вопрос о времени их появления не может быть однозначного ответа, но зато есть некоторые критерии, которые нам помогут. Главными из них является время первого упоминания народа в письменных источниках и время его фактического формирования, как этноса.



Если говорить о первом, то старшинство, без всякого сомнения, принадлежит киргизам, поскольку их прародители, древние кыргызы, впервые появляются на страницах истории аж в 201-м году до нашей эры как союзники и вассалы хунну, жившие на востоке Тянь-Шаня. Второй раз о них пишет китайская летопись через добрых восемьсот лет, и застает кыргызов уже на Енисее, откуда они начинают создавать собственную великую империю. Проблема состоит в том, что позднее этот народ добровольно вошел в состав монгольской державы и в его состав принудительно были включены кочевники иного происхождения – как тюркского, так и монгольского. Их окончательное объединение в один народ произошло в 15-16-х веках.



Татары впервые упомянуты еще в 6-м столетии, да только в то время этим словом назывались не современные народы Российской Федерации, а тюркские и монгольские кочевники к северу от Великой китайской стены. Их союзы возникали и распадались, а само слово было принесено в Европу одним из племен, которое шло в авангарде западного похода монголов. По идее, в средние века татарами называлось все население Золотой Орды, но позднее те, кто жил по азиатскую сторону от Волги, стали носить имя казахов и узбеков. В любом случае, слияние монгольских и различных тюркских племен в современные народы случилось не ранее тех же 15-16-х веков.



Китайцы знают туркмен уже с 8-о века, но затем так стали звать всех тюрок-мусульман. Поскольку ближайшими к исламскому миру были племена огузов, за ними и закрепилось это имя. Еще в древности ими были ассимилировано скифское население к востоку от Каспия, но затем крупных этнических поглощений в этом регионе не имелось. Пока что это самые вероятные кандидаты на победу в нашем соревновании.



Уйгуры создали свою державу на обломках Тюркского каганата еще 8-м веке и смешивались в ту эпоху с самыми разными группами союзных кочевников. Но затем они были изгнаны из Монголии в Восточный Туркестан, т.е., на запад современного Китая. В это и последующее время в их состав вливались самые разные степные кланы, но более всего этот процесс усилился при Монгольской империи и государствах, что являлись ее наследниками. В целом, этот народ окончательно сформировался в тех же 15-16-х столетиях, но общее имя было принято намного позже.



Китайские авторы 7-о века рассказывают нам о том, что где-то далеко на западе живут племена, что являются потомками старых гуннов, которых Поднебесная несколькими столетиями ранее изгнала подальше от своих границ. Среди них упоминается и народ башукили, которых вполне надежно можно отождествить с башкирами. Тем белее, что через столетие-другое о башкирах начнут много писать арабские путешественники и точно укажут их место жительства. Так что, судя по всему, именно башкиры первыми приняли свое нынешнее имя и получили современный этнический облик.