Банду Дональда - под суд. "Трамписто" в США будут гнобить как троцкистов в СССР, - "Къ"

01:04 05.12.2020

Команду уходящего президента США могут судить



Команда будущего президента США Джо Байдена намерена подвергнуть судебному преследованию ближайшее окружение уходящего президента Дональда Трампа и провести массовую зачистку федеральных органов от его сторонников. Старт новой кампании может дать начатое Минюстом США расследование коррупционной схемы получения президентских помилований в период правления господина Трампа, а также секретной лоббистской деятельности в Белом доме. Готовя почву для давления на "людей Трампа", соратники Джо Байдена рассчитывают снизить их противодействие будущей администрации, к которому продолжает призывать сам действующий глава Белого дома.



После ухода Дональда Трампа из Белого дома в январе будущего года его противостояние с оппонентами, судя по последним событиям, перейдет в фазу громких судебных процессов и юридических тяжб. Зеленый свет уголовному преследованию окружения Дональда Трампа дает начатое Минюстом США расследование подозрений в существовании преступной схемы, в которую могли быть вовлечены члены команды Белого дома.



Как следует из рассекреченных во вторник документов федерального суда, на которые ссылаются ведущие американские СМИ, предполагаемая коррупционная схема действовала по принципу "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Никакие имена пока не называются. Чтобы сохранить интригу и избежать фальстарта будущих громких процессов, попавшая в СМИ версия изначального 18-страничного документа оказалась вдвое меньше оригинала, причем конкретные фамилии не называются, а сама схема описана в самых общих чертах.



Тем не менее федеральные прокуроры в Вашингтоне настаивают, что у них уже есть доказательства наличия коррупционной схемы, которые, судя по всему, будут обнародованы позднее.



Эти доказательства были получены после того, как федеральные прокуроры получили доступ к электронным устройствам, позволяющим изучить обсуждение предполагаемыми фигурантами будущих уголовных дел реализации их схемы.



За время своего правления Дональд Трамп, пользуясь своими президентскими полномочиями, пересмотрел судебные решения в отношении 45 человек: 29 обвиненных он помиловал, еще 16 получили смягчение приговоров. Последним из помилованных на прошлой неделе стал бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который был осужден в начале президентского срока Дональда Трампа за дачу ложных показаний на допросах в ФБР.



Кроме того, согласно утечкам из федерального суда, на которые ссылаются американские СМИ, помимо истории сомнительных помилований прокуроры также расследуют "секретную лоббистскую схему", в которой два неназванных лица "действовали в качестве лоббистов высокопоставленных чиновников Белого дома, не соблюдая требования о регистрации, предъявляемые законом о раскрытии лоббистской информации".



Несмотря на то что теоретически Дональд Трамп еще сохраняет шансы переиграть итоги президентских выборов 3 ноября в свою пользу, дойдя до Верховного суда, рычагов для этого у него практически не осталось.



Новым ударом для команды президента стало прозвучавшее в понедельник заявление главы Минюста США Уильяма Барра о том, что после проведенных федеральными прокурорами и сотрудниками ФБР проверок возглавляемое господином Барром ведомство не нашло достаточных оснований для того, чтобы поставить под сомнение победу Джо Байдена.



В ответ юристы президента Руди Джулиани и Дженна Эллис сокрушенно заметили, что никакого реального расследования ведомство Уильяма Барра не проводило, поскольку, по их мнению, есть все основания говорить "о существенных нарушениях и доказательствах систематического мошенничества".



Между тем, по данным ведущих американских СМИ, ссылающихся на источники в Белом доме, сам господин Джулиани, опасающийся судебного преследования после прихода к власти администрации Джо Байдена, уже обсуждал с Дональдом Трампом возможность сыграть на опережение и добиться своего "досрочного помилования" уходящим президентом, чтобы избежать будущих судебных тяжб. По данным газеты The New York Times, господин Трамп также обсуждал со своими помощниками возможность такого помилования трех своих детей - дочери Иванки и сыновей Дональда-младшего и Эрика, а также своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера.



В американской юриспруденции есть такое понятие, как "досрочное помилование" (preemptive pardon). Оно прощает все преступления, которые могли быть совершены во время нахождения у власти того или иного президента. Тот, кто имеет подобную "охранную грамоту" главы государства, может воспользоваться этим правом в будущем в случае возбуждения против него уголовного дела.



Между тем члены ближайшего окружения Дональда Трампа потенциально могут стать фигурантами нескольких уголовных дел.



Так, федеральные прокуроры Манхэттена расследуют законность деятельности Руди Джулиани на Украине, включая его предполагаемую роль в отстранении бывшего посла США в Киеве Мари Йованович. Что касается старшего сына президента Дональда Трампа-младшего, то он уже попадал в поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера из-за его предполагаемых контактов с кем-то из России в попытках нарыть компромат на демократическую соперницу его отца на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Напомним, что никаких обвинений старшему сыну Дональда Трампа в итоге так и не было предъявлено.



Проблемы могут возникнуть и у зятя президента, ставшего его советником, Джареда Кушнера, который в свое время давал ложную информацию о своих зарубежных контактах федеральным властям, расследовавшим его допуск к секретной информации.



По данным газеты The New York Times, ссылающейся на осведомленные источники, Дональд Трамп уже якобы обсуждал со своими советниками вопрос о возможном досрочном помиловании членов своей семьи и себя самого, чтобы избежать возможного судебного преследования со стороны Минюста после прихода к власти Джо Байдена.



Утечки ведущих СМИ уже вызвали раздраженный комментарий команды Трампа, от имени которой ответил Руди Джулиани.



"Фейк-ньюc The New York Times снова лгут. Никогда не было обсуждения, о котором они ложно сообщают со ссылкой на анонимный источник. Трудно угнаться за всей их ложью",- написал господин Джулиани в Twitter, дав понять, что речь идет об очередной медийной атаке и бояться людям Трампа, включая его самого, якобы нечего.



Между тем мощным рычагом давления на сторонников Дональда Трампа, остающихся в федеральных органах власти, станет принятое во вторник решение главы Минюста Уильяма Барра повысить статус Джона Дарема, расследующего действия ФБР во время так называемого российского дела. Напомним, что господин Дарем проводит расследование в отношении штаба Дональда Трампа по делу о предполагаемом сговоре с РФ перед президентскими выборами 2016 года. Изменение статуса Джона Дарема продлевает его полномочия и позволит ему продолжить работу и после предстоящей смены власти в Белом доме.



