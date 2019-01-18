 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как должен вести себя мусульманин в первую брачную ночь (ликбез)
01:16 05.12.2020

Первая брачная ночь у мусульман является венцом свадебной церемонии - никах, когда молодожены, наконец, остаются тет-а-тет. Но прежде чем вступить в близость, они должны соблюсти ряд традиционных правил шариата, которые закладывают фундамент богоугодной, безоблачной и благополучной семейной жизни.

Спальня

Оказавшись в спальне, где подготовлено любовное ложе из постельных принадлежностей и белья, принесенного невестой в качестве приданного, молодые должны убедиться, что в комнате нет посторонних людей и животных. Кроме того, стоит проверить, не храниться ли в ней Священный Коран, который необходимо либо вынести, либо накрыть тканью. Чтобы создать максимально романтичную обстановку освещение в спальне делают приглушенным.

Молитва

Для того чтобы совместная жизнь удалась, и их союз увенчался рождением детей, муж, оставшись наедине с благоверной, прежде всего, должен прочитать молитвенное прошение (дуа). Произнеся священную фразу "Бисмиллях" и приложив ладонь на лоб супруги, он обязан сказать следующие слова: "О, Аллах! Я прошу у Тебя ее блага, и блага ее естества. И я прибегаю к Твоей защите от ее зла и от зла ее естества" (Абу Давуд, Никях, 46).

После этого новобрачным следует совершить общий двухракаатный намаз, и, устремив помыслы к Создателю попросить его: "О Аллах, благослови меня в отношениях с моей женой (мужем) и ее (его) в отношениях со мной. О Аллах, утверди между нами благо и при разлуке разлучи нас по-доброму!". При этом мужчина руководит женой, что символизирует ее покорность и послушание.

Считается, что намаз оказывает на молодоженов успокаивающее психологическое воздействие, помогая им совладать с естественным волнением перед близостью.

А непосредственно перед интимной связью мужчинам рекомендуется прочитать дуа: "О Аллах, отдали от нас сатану, и отдали сатану от ребенка, которым Ты одаришь нас! (аль-Бухари).

Беседы

Поскольку в исламе не возбраняется играть свадьбу между малознакомыми женихом и невестой, в первую супружескую ночь у них появляется возможность для законного совместного времяпрепровождения. Оставшись наедине, они могут вести ознакомительную беседу, и если девушка, не сумев побороть стеснения перед неизвестным мужчиной, окажется не готовой к интимной близости, то согласно Корану, брачную ночь следует перенести на некоторое время, чтобы молодожены привыкли друг к другу.

Мужчина и женщина

По законам шариата мужчина в первую брачную ночь обязан быть максимально деликатным и нежным со своей избранницей, чтобы завоевать ее расположение и помочь довериться ему. Он должен окружить ее лаской и заботой, что смягчить ее смущение. А женщине в свою очередь не стоит демонстрировать холодность и равнодушие по отношению к мужу. Лишь веская причина - плохое самочувствие, физиологический цикл или недавнее знакомство с мужем, может оправдать отсрочку интимной близости.

Девичья честь

В некоторых мусульманских странах практикуется противоречащий Корану обычай стоять под дверью спальни, дабы убедиться в том, что невеста невинна. Эта некорректная привычка, как впрочем, и традиция демонстрации простыни со следами девичьей чести, в равной степени нарушает исламский этикет и не соответствует шариату.

Все, что касается вопросов связанных с непорочностью девушки, является личным делом молодых, и только муж может принимать решения относительно ее судьбы, в случае, выявления факта наличия у нее добрачной связи. В лучшем случае супруг простит жену, и никому не расскажет о случившемся, в худшем с позором вернет в родительский дом.

Если же в первую супружескую ночь невеста окажется целомудренной, то мужчина обязан будет разделить с ней ложе в течение семи последующих дней.

Омовение

После интимной близости новобрачным рекомендовано произвести ритуальное полное омовение тела именуемое "гусль". В случае если молодожены не успели искупаться перед сном, они обязаны сделать это перед чтением утреннего намаза.

Автор: Ашхен Аванесова | 2019-01-18

Источник - Кириллица
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607120160
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