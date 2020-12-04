В отношениях России и Киргизии все эволюционно. Мамытов летит за гум-халявой в Москву, - "Къ"

01:31 05.12.2020

И. о. президента республики направляется в Москву на первые переговоры



"Коммерсантъ" от 04.12.2020,

Новые власти Киргизии намерены развивать стратегическое партнерство с Москвой. В этом "Ъ" заверил и. о. президента республики Талант Мамытов, который в воскресенье начинает свой первый визит в РФ. На повестке дня - вопрос получения Бишкеком кредита в $100 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития, который нужен Киргизии для преодоления последствий пандемии и октябрьской революции. Кроме того, своим визитом господин Мамытов может подготовить почву для дальнейшего сотрудничества с Москвой команды Садыра Жапарова - фаворита президентских выборов 10 января.



Сразу после своего вступления в должность 14 ноября Талант Мамытов пообещал, что Киргизия будет работать над "дальнейшим углублением партнерства" со странами ближнего и дальнего зарубежья. Возможность доказать это ему представится во время визита в Москву 6–8 декабря. Как заявил господин Мамытов "Ъ", "киргизско-российские отношения всегда имели и будут иметь характер стратегического партнерства и союзничества". "Взаимные визиты на высоком уровне, встречи в рамках международных и межпарламентских мероприятий - все это является подтверждением намерения обеих стран и в дальнейшем укреплять и развивать двустороннее сотрудничество",- добавил он.



В Бишкеке подчеркивают, что Талант Мамытов совершает поездку исключительно в роли спикера парламента. Именно поэтому и. о. президента проведет переговоры с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Также запланированы двусторонние встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.



Основной темой на всех переговорах, как утверждают собеседники "Ъ" в Бишкеке, станет возобновление в прежнем объеме торгово-экономического сотрудничества и получение кредита в $100 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Этот кредит лоббировал ушедший в отставку 14 октября президент Сооронбай Жээнбеков. Бишкек рассчитывал получить деньги еще в начале октября, но масштабные протесты, начавшиеся в Киргизии после парламентских выборов 4 октября, скорректировали график выделения финансовой помощи. В разгар тех волнений и в Кремле говорили о том, что приостановили финансовую помощь Киргизии, поскольку в республике тогда не было правительства. Теперь же оно действует в полноценном формате.



"Из-за пандемии и октябрьского переворота правительство Киргизии испытывает колоссальные трудности,- заявил "Ъ" сопредседатель регионального клуба экспертов "Пикир" ("Мнение") Игорь Шестаков.- Экономисты прогнозируют выпадение из бюджета как минимум $500 млн, что для киргизского правительства представляет огромную проблему. Залатать эту брешь иностранными грантами и займами достаточно сложно, поскольку западные партнеры Киргизии увязывают этот вопрос с проведением демократических реформ в их понимании".



Откат от парламентской формы правления и укрепление полномочий президента, по словам собеседника "Ъ", не устраивают западных партнеров Киргизии.

Для РФ же этот вопрос не принципиален.



Игорь Шестаков добавляет, что у визита есть и политический подтекст: поездку "нужно рассматривать прежде всего как презентацию команды Садыра Жапарова - фаворита президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года". "Талант Мамытов является одним из ближайших его соратников. Российской стороне интересны планы господина Жапарова по развитию киргизско-российских отношений в случае его победы на президентских выборах. Сам Садыр Жапаров во время короткого нахождения на посту и. о. президента (с 15 октября по 14 ноября.- "Ъ") успел направить Москве достаточно четкие посылы о том, что Киргизия остается союзником России и не собирается сворачивать двусторонние отношения",- напомнил эксперт.



Еще одной важной темой станет возможность увеличения числа авиарейсов между Бишкеком и Москвой.

Киргизия сегодня - это страна, активно экспортирующая в Россию свою рабочую силу. Проблемы с трудоустройством и перемещением мигрантов, возникшие в этом году из-за пандемии коронавируса, напрямую влияют на социально-экономическую ситуацию в республике. Соратники Садыра Жапарова надеются, что уже весной трудовые мигранты смогут спокойно выезжать на заработки в Россию.



Кабай Карабеков, Бишкек