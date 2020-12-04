 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.12.2020
02:35  Казахстан пересчитает жертв политических репрессий, - Г.Дудина
01:31  В отношениях России и Киргизии все эволюционно. Мамытов летит за гум-халявой в Москву, - "Къ"
01:16  Как должен вести себя мусульманин в первую брачную ночь (ликбез)
00:54  В советы директоров Казнацкомпаний введут наблюдателей от народа
00:32  Кнессет отрепетировал самороспуск. Израиль ждут новые досрочные парламентские выборы, - М.Беленькая
00:15  В Казахстане уже 22/12 начнет работу завод по выпуску рос-вакцины Sputnik V
00:10  Рахмон радикально перетряхнул кадры своей Администрации и Минфина

00:09  Крик Арала, - Риза Хасанов
00:07  Поставили к стенке. В КНДР публично казнили нарушителя карантина
00:01  Вова+Толя... Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем
Пятница, 04.12.2020
18:47  Фаррух Хамрализода поехал послом Таджикистана в США, Госкоминвест возглавил Саади Кодирзода
18:33  Экс-МИД Казахстана К.Абдрахманов, после 6 месяцев интриг и торгов, стал верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств
18:03  Азербайджан доложил о своих "карабахских" трофеях - 315 орудий, 287 танков, 69 - БМП...
16:38  Аркадаг лично сжег в печке 123 кг нарко-"дури"
16:35  Байден будет менее агрессивно бряцать американским оружием, - Сэмюэл Мойн
16:30  Обама, Клинтон и Буш вакцинируются от коронавируса публично (друг в дружку?)
16:25  В Алматы мать-героиня застала мужа за развращением их 4-летней дочки
16:12  Легенды и мифы кыргызского парламентаризма, - А.Тузов
15:49  Киргизия – удар по русскому языку. Кому оно надо, - В.Прохватилов
12:17  Внесли залог и сдали листы. На пост президента Киргизии осталось всего 20 претендентов
10:18  КазИнновации. Акцизные марки с 1/04/21 будут клеить на сигареты по-новому (не языком?)
10:14  Какие города Казахстана могут стать селами. 13+4. Список
10:10  Китай и Америка определили траектории движения, - Юрий Тавровский
08:48  Год Металлического Быка. 2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги
08:43  Акционер, владелец недвижимости, король: как таиландский монарх обрел огромную финансовую мощь, - Handelsblatt
08:29  Колобок Кулибаева. Секретная схема вывода миллионов из трубопроводного мегапроекта в ЦА, - Financial Times
08:20  "Из образования убирают человека": Дистанционка и ЕГЭ – новое оружие империализма, - "СП"
06:40  Турки терроризируют армян... в Германии, - Die Welt
01:00  Чертова дюжина: кто из списка Forbes Kazakhstan 2020 увеличил состояние в ковидный год
00:57  Иранский атом вошел в период полуразлада. Парламент и правительство решили поспорить друг с другом
00:55  ОПЕК+ скоротала квоты. Объемы нефтяной добычи будут пересматривать ежемесячно, - "Къ"
00:51  Консервативно-революционные смыслы информократии, - А.Елисеев
00:49  Кинувший "Нур-Отан" экс-депутат Альтаев создает новое каз-полит-движение El Tiregi
00:48  Как Китай использует коронавирус для своих планов по завоеванию мирового господства, - Леа Дойбер
00:47  Шышел-мышел. Посадят ли Каз-олигарха Утемуратова?
00:46  Тактическое повышение: как повлияет компромисс в ОПЕК+ на мировой рынок
00:43  Либерализм - это свобода… Но свобода не для всех, - Б.Кагарлицкий
00:40  Месть зомби-норок. Запад шизеет, - Кай Штриттматтер
00:38  Россия и Китай совместно отстаивают нашу общую историческую память, - В.Павленко
00:30  АДесса... Одесса задыхается, живые лежат вместе с мертвыми: жуткие кадры из больницы (видео)
00:25  Поднимите мне веки... Реанимация Дариги Назарбаевой
00:19  Эрдоган капитулирует перед командой Байдена. Турция идет на примирение с израильтянами и саудовцами, - "НГ"
00:14  Ментально непримиримые не хотят учить кыргызский язык, - С.Чериков
00:10  Катарский кризис вбил клин между Эр-Риядом и Абу-Даби, - И.Субботин
00:01  Альянс Зеленского и Порошенко или, Как обманывать избирателей, - Св.Князев
Четверг, 03.12.2020
16:12  Аральские Кызылкумы. Как живет народ в пустыне Казахстана?
16:09  Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? - К.Дворецкий
16:08  Русский язык в Кыргызстане: между спекуляциями и провокациями, - Д.Орлов
16:02  Исламский терроризм в России, - И.Надеждин
16:01  Деисламизация казахского языка и сознания (лингво-культурные барьеры в понимании наследия Абая) Ч. 1, - Н.Нуртазина
15:58  В Пуэрто-Рико рухнул легендарный 305-метровый телескоп Аресибо
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В отношениях России и Киргизии все эволюционно. Мамытов летит за гум-халявой в Москву, - "Къ"
01:31 05.12.2020

И. о. президента республики направляется в Москву на первые переговоры

"Коммерсантъ" от 04.12.2020,
Новые власти Киргизии намерены развивать стратегическое партнерство с Москвой. В этом "Ъ" заверил и. о. президента республики Талант Мамытов, который в воскресенье начинает свой первый визит в РФ. На повестке дня - вопрос получения Бишкеком кредита в $100 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития, который нужен Киргизии для преодоления последствий пандемии и октябрьской революции. Кроме того, своим визитом господин Мамытов может подготовить почву для дальнейшего сотрудничества с Москвой команды Садыра Жапарова - фаворита президентских выборов 10 января.

Сразу после своего вступления в должность 14 ноября Талант Мамытов пообещал, что Киргизия будет работать над "дальнейшим углублением партнерства" со странами ближнего и дальнего зарубежья. Возможность доказать это ему представится во время визита в Москву 6–8 декабря. Как заявил господин Мамытов "Ъ", "киргизско-российские отношения всегда имели и будут иметь характер стратегического партнерства и союзничества". "Взаимные визиты на высоком уровне, встречи в рамках международных и межпарламентских мероприятий - все это является подтверждением намерения обеих стран и в дальнейшем укреплять и развивать двустороннее сотрудничество",- добавил он.

В Бишкеке подчеркивают, что Талант Мамытов совершает поездку исключительно в роли спикера парламента. Именно поэтому и. о. президента проведет переговоры с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Также запланированы двусторонние встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Основной темой на всех переговорах, как утверждают собеседники "Ъ" в Бишкеке, станет возобновление в прежнем объеме торгово-экономического сотрудничества и получение кредита в $100 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития.
Этот кредит лоббировал ушедший в отставку 14 октября президент Сооронбай Жээнбеков. Бишкек рассчитывал получить деньги еще в начале октября, но масштабные протесты, начавшиеся в Киргизии после парламентских выборов 4 октября, скорректировали график выделения финансовой помощи. В разгар тех волнений и в Кремле говорили о том, что приостановили финансовую помощь Киргизии, поскольку в республике тогда не было правительства. Теперь же оно действует в полноценном формате.

"Из-за пандемии и октябрьского переворота правительство Киргизии испытывает колоссальные трудности,- заявил "Ъ" сопредседатель регионального клуба экспертов "Пикир" ("Мнение") Игорь Шестаков.- Экономисты прогнозируют выпадение из бюджета как минимум $500 млн, что для киргизского правительства представляет огромную проблему. Залатать эту брешь иностранными грантами и займами достаточно сложно, поскольку западные партнеры Киргизии увязывают этот вопрос с проведением демократических реформ в их понимании".

Откат от парламентской формы правления и укрепление полномочий президента, по словам собеседника "Ъ", не устраивают западных партнеров Киргизии.
Для РФ же этот вопрос не принципиален.

Игорь Шестаков добавляет, что у визита есть и политический подтекст: поездку "нужно рассматривать прежде всего как презентацию команды Садыра Жапарова - фаворита президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года". "Талант Мамытов является одним из ближайших его соратников. Российской стороне интересны планы господина Жапарова по развитию киргизско-российских отношений в случае его победы на президентских выборах. Сам Садыр Жапаров во время короткого нахождения на посту и. о. президента (с 15 октября по 14 ноября.- "Ъ") успел направить Москве достаточно четкие посылы о том, что Киргизия остается союзником России и не собирается сворачивать двусторонние отношения",- напомнил эксперт.

Еще одной важной темой станет возможность увеличения числа авиарейсов между Бишкеком и Москвой.
Киргизия сегодня - это страна, активно экспортирующая в Россию свою рабочую силу. Проблемы с трудоустройством и перемещением мигрантов, возникшие в этом году из-за пандемии коронавируса, напрямую влияют на социально-экономическую ситуацию в республике. Соратники Садыра Жапарова надеются, что уже весной трудовые мигранты смогут спокойно выезжать на заработки в Россию.

Кабай Карабеков, Бишкек

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607121060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №451
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №460
- Работников аутсорсинговых компаний уравняют в правах с основными сотрудниками
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года №792
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №801
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №802
- Кадровые перестановки
- Состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  