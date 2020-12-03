Казахстан пересчитает жертв политических репрессий, - Г.Дудина

02:35 05.12.2020

Власти заявляют о намерении полностью их реабилитировать



Газета "Коммерсантъ" №223 от 04.12.2020, стр. 5

В Нур-Султане состоялось первое заседание комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, о создании которой президент Касым-Жомарт Токаев объявил в мае. Эту тему в республике увязывают с вопросом национального суверенитета и восстановлением исторической справедливости. В "Международном мемориале" "Ъ" напомнили, что составление полного перечня категорий жертв репрессий - "одна из существенных задач, которые не решены и в России".



В четверг в Нур-Султане под председательством госсекретаря республики Крымбека Кушербаева прошло первое заседание комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. "После всестороннего и комплексного изучения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осуществить полную юридическую, а в отношении отдельных категорий - политическую реабилитацию жертв репрессий",- заявил он. В состав комиссии вошли чиновники из администрации президента и правительства, парламентарии, общественники и ученые. Планируется, что для проработки вопросов реабилитации отдельных групп жертв будут созданы специальные рабочие группы.



"Репрессии - трагическая часть советской истории Казахстана,- напомнил "Ъ" сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.-



На территории Казахской АССР располагался один из крупнейших в СССР исправительно-трудовых лагерей - Карагандинский (Карлаг). Поэтому тема репрессий поднимается в Казахстане не впервые и, конечно, связана с более глобальным процессом декоммунизации".



Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" был принят в Казахстане еще в 1993 году. Спустя несколько лет 31 мая было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.



Еще в феврале 2016 года МВД Казахстана торжественно объявило о запуске на сайте ведомства онлайн-сервиса для поиска информации о жертвах репрессий 1930–1950-х годов и их реабилитации. "Эти сведения нужны тысячам людей для того, чтобы найти сведения о судьбах родственников. Они нужны ученым, историкам, журналистам, чтобы восстановить в полном объеме историческую информацию",- отмечали тогда в министерстве, сообщив, что открыт доступ к данным почти 110 тыс. репрессированных. Сейчас найти сервис по первоначальным ссылкам или по поиску на сайте министерства невозможно, но в начале 2020 года в ведомстве обещали перезапустить его на отдельном ресурсе.



Новый импульс процессу реабилитации жертв политических репрессий придал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Причем его подход свидетельствует о том, что вопросы исторической памяти в Нур-Султане плотно увязывают с идеей национального суверенитета. "Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость",- говорил президент. "Все мы помним, какой колоссальный урон нанес "большой террор" народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 млн человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тыс. казахстанцев, более 20 тыс. из которых были расстреляны",- заявил президент в специальном обращении 31 мая этого года.



Музей истории ГУЛАГа проводит в Казахстане операцию по спасению росписи времен сталинских репрессий

По его словам, с обретением независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв массовых репрессий 1920–1950-х годов. "Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий",- отметил президент. 24 ноября Касым-Жомарт Токаев подписал и сам указ о создании госкомиссии.



Примечательно, что в официальном дискурсе в один ряд с жертвами репрессий, по аналогии с голодомором на Украине, ставятся и погибшие от голода в 1920–1930-х годах.

"Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около 3 млн человек",- напомнил президент в той же речи.



Комиссия, первое заседание которой состоялось в четверг, должна завершить "работы по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий и незаконного преследования", а также определить "полный перечень категорий фактически не реабилитированных жертв политических репрессий в Казахстане, в том числе категории жертв, не охваченных действующим законодательством". Как пишут многие СМИ, провести полную реабилитацию жертв.



"Казахстан - одна из немногих постсоветских стран, в которой реабилитацией занимались давно и плотно. Там есть и большой государственный музей политических репрессий. В большинстве областей изданы Книги памяти, и вообще такая работа велась планомерно, может быть, потому, что сам бывший президент Нурсултан Назарбаев - из семьи, которую серьезно затронули репрессии",- говорит глава правления "Международного мемориала" Ян Рачинский.



По его словам, несмотря на издания Книг памяти и запуск электронного банка данных, до сих пор список репрессированных в Казахстане был неполным.

"Почему - говорится в решении о задачах комиссии, которая должна теперь составить полный перечень категорий жертв репрессий,- пояснил господин Рачинский "Ъ".- Это одна из существенных задач, которые не решены и в России. В России до сих пор жертвами репрессий признаются только те, кто был приговорен к смерти или к ссылке в лагеря либо в административном порядке подвергся репрессиям в виде раскулачивания или депортации. Но политические репрессии были гораздо шире, и до сих пор почти не реабилитируют целые категории репрессированных - например, лишенцев (лишенных политических прав) или жертв репрессий времен Гражданской войны, выступавших на стороне белых". По словам собеседника "Ъ", "эта тема - составление полного перечня - не осмыслена в должной степени, но в России этот вопрос до сих пор не поднимался, потому что речь идет о миллионах людей".



Галина Дудина