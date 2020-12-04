Елбасоведение. Где находится "духовный центр" Турана и тюркских народов", - А.Уваров

08:55 05.12.2020

АНДРЕЙ УВАРОВ | 04.12.2020

Перед выборами Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана



В первый день зимы Нурсултан Назарбаев решил лично развеять множественные домыслы об очередном переносе столицы. В фильме "Туркестан – мост между прошлым и будущим" на телеканале Qazaqstan первый президент страны заявил: "Оснований для этого нет".



Возникновение слухов Назарбаев объяснил тем, что приверженцы ислама "почитают это место [Туркестан – город на юге Казахстана. – Ред.], хотят увидеть его. Поэтому, наверное, и возникают мысли о переводе столицы… Весь Тюркский мир считает Туркестан центром". Созданная здесь специальная экономическая зона TURKISTAN имеет, прежде всего, туристический прицел.



Карта Казахстана



Очевидно, что свой "именной" город, свою личную гордость, единственную новую столицу на территории бывшего СССР Елбасы не сдаст. "Здесь каждое здание было построено под моим контролем и при моем участии. Поэтому мы и далее будем развивать город Нур-Султан", – заявил бывший президент.



Активное обсуждение возможности переноса столицы в Туркестан началось в конце сентября, когда в Ак-Орде заговорили о превращении города в духовную столицу РК после переноса туда в 2018 году областного центра из Чимкента и переименования Южно-Казахстанской области в Туркестанскую.



Поводы к формированию слухов давал сам Назарбаев. Год назад он сообщил, что планирует провести в Туркестане саммит глав стран Центральной Азии. А в пользу версии о переносе столицы стало и масштабное строительство с бюджетом на несколько миллиардов долларов. Кстати, строят город по схеме, аналогичной схеме строительства бывшей Астаны.



Был разработан план реконструкции духовно-культурного центра города, построены огромная больница, стадион, Конгресс-холл, отель Rixos.



Майданная русофобия Киева



Панорама Туркестана



1 декабря первый регулярный рейс принял новейший международный аэропорт Hazret Sultan Airport – первый аэропорт Казахстана, построенный с "нуля" турецкой компанией YDA и рассчитанный на 3 млн пассажиров в год. Пока он принимает самолеты из Нур-Султана и Алма-Аты, но в планах полеты в Москву, Дубаи, Стамбул, Баку, Самарканд. Турки обещают щедрые капиталовложения.



Аким области Умирзак Шукеев сообщил, что на территории 1450 гектаров планируют строительство административно-делового центра, а работы курирует лично премьер-министр Казахстана Аскар Мамин (под присмотром Назарбаева и Токаева), что подтверждает масштабы замысла.



Функционирующий в Туркестане Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави



Функционирующий в Туркестане Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави



Еще до появления идеи переноса столицы в Акмолу (Акмолинск, Целиноград) Назарбаев серьезно задумывался о Туркестане. Шли разговоры, что столицу назвали "Нур-Султан", чтобы отложить в загашник название "Астана" ("Столица") для будущего переименования. Как и с переносом столицы из Алма-Аты, эта история щедро украшена геополитическими орнаментами.



Прежде всего, это южный регион более исламизированный и патриархальный, чем север. При этом бедность региона делает его плацдармом потенциальных конфликтов, что подтвердил недавний Кордайский этнический конфликт в соседней Джамбульской области.



Нигде в Казахстане нет такого сосредоточения материальных исторических памятников, которые используются как доказательство "древней культуры Казахстана". Казахская сторона уже подала заявку в ЮНЕСКО на подготовку подтверждения, что Туркестану более 2000 лет.



Марка с указанием 1500-летия города



Марка с указанием 1500-летия города



Важнейшие местные достопримечательности – раскопки Отрара и уникальный мавзолей Ахмеда Яссави (или Хазрет Султан). Это поэт времен Караханидов, основатель суфийского ордена Ясавия, особо почитаемый святой у тюркских народов. Мавзолей ему построили по личному распоряжению Тимура.



Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави



Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави



Раскопки Отырара



Раскопки Отырара



Правда, "этническая принадлежность" всех памятников, к которым относятся мавзолей Ахмеда Ясави и Арыстанбаба, подземная мечеть Хильвет, священный колодец Укаша-ата, городище легендарного города-крепости Отырар, уничтоженного Чингиз-ханом, оспаривается историками Узбекистана и Киргизии. Новая Туркестанская область граничит с Узбекистаном: до Ташкента от Туркестана всего 3 часа на автобусе.



Не секрет, что с некоторых пор наметилась конкуренция Ташкента и Нур-Султана за лидерство в регионе. В Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы сказано: "На фоне усиления межгосударственной конкуренции за политическое и экономическое влияние, международные рынки и инвестиционные потоки Казахстану необходимо закрепить статус ответственного участника мирового сообщества, ключевого элемента системы геополитических и геоэкономических координат Евразийского континента, лидирующего государства в регионе Центральной Азии".



Если во времена Каримова международный и региональный авторитет Назарбаева и Казахстана был весьма высок, то активность Мерзиеева сократила разрыв. В этом отношении у Туркестана роль особая, стратегическая. Елбасы это почувствовал давно, потому сегодня идет речь об объявлении города "духовным центром Турана и тюркских народов". Решение даже подтвердили областной топонимикой – аулом Туран, хотя это не совсем удачная инициатива с учетом наличия Туранов в Туве, Бурятии, Вьетнаме и даже в Израиле.



Конкурировать с историей Узбекистана Казахстану по большому счету нечем, но зато у него есть Туркестан. Именно так называли большую часть нынешней Центральной Азии. Здесь находились Туркестанское генерал-губернаторство Российской империи, буржуазно-исламская Туркестанская автономия, Туркестанская Советская республика.



"Туркестанская инициатива" Казахстана, которая по деньгам обходится дорого, оправдывается геополитическими, культурными и экономическими интересами.



Выбранная тактика показательна в рамках "новой интеграции". Ак-Орда, резиденция президента Республики Казахстан и центр принятия решений, уходит от привязки Туркестана к определенной территории, говорит о городе с особым статусом "неформальной столицы" всей Центральной Азии, о базе международного Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия", о центре регионального "парка IT-стартапов".



Празднование Наурыза в Туркестане



Празднование Наурыза в Туркестане



И в Узбекистане хватает тех, кто поддерживает казахстанские инициативы, заявляя, что "это вклад в кооперацию региона". Даже уверяют, что те же идеи высказывал Ислам Каримов в книге "Туркестан – наш общий дом".



Однако такого рода интеграция не всем по душе. Например, казахстанской оппозиции и ее спонсорам. В партии "Ак жол" не раз выражали недовольство тем, что "переезд равен двум пожарам и Семья опять вбрасывает несметные средства в непонятные проекты". Нередко в сторону Ташкента летят обвинения в сознательном ограничении казахстанского экспорта. Находящийся в бегах на Западе бывший премьер-министр РК Акежан Кажегельдин уверен, что Елбасы пытается сохранить доминирование коррумпированного Казахстана над поднимающимся Узбекистаном. "Пройдет совсем немного времени и не мы, а соседний Узбекистан будет диктовать правила на рынке Центральной и Средней Азии", – пишет Кажегельдин.



Выражают недовольство и региональные элиты, что объяснимо, ведь бюджет Туркестанской области – самый крупный в стране. И эта же причина дает шанс оппозиции, которая говорит, что. мол, "папа" в очередной раз растрачивает деньги казахстанцев на "нью-васюковские проекты", перенос столицы затеял во время ковида". Ввиду предстоящих 10 января выборов повод для выдвижения претензий властям подходящий.



Появилась даже экзотическая версия о том, что правящий клан недоволен морозным севером и Елбасы захотел, чтобы его захоронили не в акмолинском Пантеоне, а по соседству со святыней. Мол, так удобнее самому превратиться в святого. Не менее странной стала версия, что перенести столицу на юг решили, опасаясь "вежливых людей с севера", хотя для Туркестана куда опасней "невежливые люди с юга".



Назарбаев слухи опроверг, хотя можно не сомневаться, что из них выжмут все возможное. А остряки уже запустили шутку, что неплохо бы менять столицу каждые 10 лет – для возрождения окраин.