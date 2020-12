"Историческое событие". Мирзиеев запустил построенный россиянами за $420 млн Ташкентский металлургический завод

09:26 05.12.2020 "Историческое событие". Шавкат Мирзиеев - о запуске ТМЗ

"Главная цель наших усилий - создать в ближайшие годы кластер с полным циклом производства готовой продукции из металла", - заявил Шавкат Мирзиеев на церемонии запуска Ташкентского металлургического завода.



Президент Шавкат Мирзиеев назвал "поистине историческим и незабываемым событием" запуск Ташкентского металлургического завода 4 декабря, передает корреспондент "Газеты.uz".



По его словам, современное промышленное "предприятие-гигант" имеет очень важное значение для экономики страны.



Глава государства отметил, что на строительство ТМЗ, первый камень которого был заложен в 2017 году, были затрачены средств в размере 420 млн долларов. Деятельность предприятия ориентирована прежде всего на обеспечение потребности национальной экономики в металлургической продукции, которая прежде в основном импортировалась.



"Здесь ежегодно будет производиться 500 тысяч тонн металлического листа c цинковым и полимерным покрытием… Имеются все основания полагать, что новый завод станет одним из локомотивов отечественной индустрии", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что по уровню технического и технологического оснащения завод войдет в число крупнейших промышленных комплексов мира. Здесь установлено оборудование, изготовленное в 27 странах, в том числе в Италии, Германии, России, Австрии, Швейцарии, Южной Корее. Внедрена четырехуровневая система автоматизации и контроля производственных, технологических процессов, планирования и управления производством.



Президент также указал, что завод является одним из самых "зеленых" предприятий, отвечает самым строгим экологическим требованиям.



"Теперь сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, на отечественных предприятиях ощутимо возрастет уровень локализации. К примеру, [при производстве] сэндвич-панелей и кровельных материалов доля первичной продукции, произведенной в нашей республике, вырастет с 50 до 90%. В случае систем вентиляции и кондиционирования воздуха этот показатель вырастет с 30 до 50%, а бытовой электротехники - с 35 до 50%", - отметил он.



По словам главы государства, запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты в 400 млн долларов ежегодно.



Шавкат Мирзиеев пообещал, что появятся благоприятные условия для расширения промышленной кооперации и создания в регионах новых конкурентоспособных предприятий на базе местного сырья, а также металлургического кластера.



"Главная цель наших усилий - создать в ближайшие годы кластер с полным циклом производства готовой продукции из металла. Именно поэтому с участием ведущих зарубежных компаний проведена геологическая разведка Тебинбулакского и других месторождений, запасы черных металлов в которых оцениваются в 2 миллиарда тонн, разрабатываются технико-экономические проекты для их освоения", - указал глава государства.



На первом этапе сырье будет поставляться из России (Магнитогорского металлургического комбината). По его словам, в ближайшее время новое предприятие наладит тесную кооперацию с металлургическим комбинатом в Бекабаде. Сейчас там стартовала реализация проекта стоимостью 800 млн долларов по строительству литейно-прокатного комплекса с производственной мощностью 1 миллион тонн продукции. которая послужит сырьем для Ташкентского металлургического завода.



"Новое предприятие начинает деятельность в недавно образованном Янгихаетском районе города Ташкента. Можно уверенно говорить, что Янгихаетский район - это пример комплексного подхода к развитию нового Узбекистана. Сегодня в районе одновременно ведется ускоренное строительство комфортабельных жилых домов, современных промышленных мощностей, новой транспортной инфраструктуры, в том числе надземного метро и дорожных развязок, а также социальных объектов", - сказал он.



Подобные районы планируется построить в Намангане, Андижане, Самарканде и других крупных городах страны, заявил Шавкат Мирзиеев.



-----------------------



Запущен Ташкентский металлургический завод по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями. Общая стоимость проекта - 420 млн долларов, мощность - до 750 тысяч тонн металлопроката в год.



В Янгихаетском районе столицы запущен Ташкентский металлургический завод по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями. Президент Шавкат Мирзиеев 4 декабря дал старт производству предприятия, нажав на символическую кнопку, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



Общая сумма капиталовложений в проект составила более 326,6 млн евро, из которых 226 млн евро - кредит Российского экспортно-импортного банка, 147 млн евро - собственные средства, 15,1 млн евро - кредит банка "Асака". Расчетный срок окупаемости составляет около 8,6 года.



Проект строительства завода на площади 49,7 га выполнен российской группой "Метпром" "под ключ", то есть группа выступила проектировщиком и генподрядчиком проекта. Предприятие оснащено технологиями и автоматизированным оборудованием итальянской Danieli.



Управлением реализации проекта занималось иностранное предприятие SFI Management Group, которое полностью курировало все этапы строительства и его ввода, в том числе разработку проект, переговоры со всеми заинтересованными сторонами, привлечение инвестиций, кредитов, рекрутинг иностранных специалистов.



Авторы проекта отмечают, что завод относится к экологически чистому производству и полностью соответствует международным нормам и правилам в сфере охраны природы. Сообщается, что на предприятии практически не будут образовываться отходы - вода, используемая при производстве, будет очищаться специальными фильтрами и возвращаться обратно в технологический процесс, а не сбрасываться в окружающую среду. Атмосферные выбросы также будут очищаться и сводиться к минимуму.



Продукцию ТМЗ планируется использовать в строительной индустрии (производство металлочерепицы, воздуховодов, сэндвич панелей, гнутого профиля, легких стальных тонкостенных конструкций), в бытовой технике (изготовление корпуса) и машиностроении (производство деталей кузовов автомобилей).



Президент Шавкат Мирзиеев заявил, что теперь сформируется цепочка производства востребованной в Узбекистане металлургической продукции, на отечественных предприятиях ощутимо возрастет уровень локализации. К примеру, в себестоимости сэндвич-панелей и кровельных материалов доля первичной продукции, произведенной в нашей республике, вырастет с 50 до 90%, систем вентиляции и кондиционирования воздуха - с 30 до 50%, а бытовой электротехники - с 35 до 50%.



По словам главы государства, запуск завода на первом этапе позволит предотвратить отток валюты в 400 млн долларов ежегодно.



Ожидается, что в целом, вместе со смежными отраслями, будет создано 5000 новых рабочих мест (672 на заводе).



Изменения проекта

Изначально, согласно постановлению президента от 7 апреля 2017 года (ПП-2874), планировалось построить Ташкентский металлургический завод годовой мощностью 500 тысяч тонн холоднокатаного металлопроката и ввести его в эксплуатацию в августе 2019 года, а затем - в мае в 2020 года.



Однако, как объяснили представители "Метпром" на пресс-конференции в четверг, дата запуска ТМЗ переносилась дважды. В первый раз перенос был связан с внесением изменений в проект, направленных на расширение производственных мощностей до 750 тысяч тонн металлопроката в год. Это также привело к увеличению стоимости проекта до 326,6 млн евро.



Второй перенос был связан с пандемией коронавируса. На первом этапе, в течение 2021 года, ТМЗ должен выйти на производственную мощность до 500 тысяч тонн. Предполагаемый годовой объем экспорта составляет 100 тысяч тонн (в Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и другие страны).



В интервью с "Газетой.uz" директор отдела финансов ТМЗ Бобур Зияев сообщил, что в 2019 году Узбекистан импортировал 483 тысяч тонн металлопроката, примерно такой же объем ожидается по итогам 2020 года. Большая часть продукции завозится из Китая (50%), России (35%) и остальных стран (15%).



По его словам, предварительные переговоры с потенциальными покупателями в Узбекистане уже выявил спрос на 200 тысяч тонн металлопроката.



"Им будет выгодно покупать у нас. Они не будут зависеть от валюты, от поставки иностранных компаний. Потенциальными покупатели - это производители сэндвич-панелей, профнастила, у нас есть крупный проект с группой компаний Artel, мы будем поставлять им листы для бытовой техники", - сказал он.



Специалист также сообщил, что ТМЗ ведет переговоры с UzAuto Motors по поставке металлических листов для производства автомобилей. При этом автопроизводитель работает по стандарту General Motors, поэтому завод планирует получить сертификацию GM.



Ташкентский металлургический завод в первое время будет импортировать сырье из Магнитогорского металлургического комбината России. Однако в настоящее время также ведется строительство литейно-прокатного комплекса на АО "Узметкомбинат" (стоимость $800 млн). С его вводом в эксплуатацию вкупе с ТМЗ будет создан "металлугический кластер", что увеличит уровень локализации до 90%.



Директор отдела финансов также подтвердил "Газете.uz" смену учредителей в ходе реализации проекта. Изначально учредителями совместного предприятия "Ташкентский металлургический завод" с уставным фондом в размере 197,8 млн евро стали Фонд реконструкции и развития Узбекистана (49,9% или 98,7 млн евро) и нидерландская компания Metallurgical Technology and Engineering B.V. (50,1%, 99,1 млн евро). Общая стоимость проекта оценивалась в 278,2 млн евро.



Компания SFI Management Group, управлявшая реализацией проекта, вышла с предложением стать участниками проекта.



"После одобрения со стороны государства в лице Фонда реконструкции и развития произошла реструктуризация состава учредителей. [SFI Management Group] внесли дополнительную долю", - сообщил Бобур Зияев.



Согласно открытым данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, реструктуризация состава учредителей произошла за счет снижения доли Metallurgical Technology and Engineering B.V. до 41,9%. SFI Management Group получила 8,2%.



Ранее российский предприниматель Алишер Усманов заявлял, что SFI Management Group, также управляющая "Узметкомбинатом", "Узвторцветметом", Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом и рядом других активов, принадлежит семье брата миллиардера Фаттоха Шодиева (Кабула Шодиева).



--------------------------



комменты:

15:28 05.12.2020 было дело | 213.230.103.208 [x]

Ну, что можно сказать про эту, очередную харипскую дурость?

Очень уж примитивный заводик построила Россия харипам в Ташкенте. Даже звучит дико и непривычно - металлургический комбинат, расположенный в столице страны - Ташкенте!

Ахринеть и усраться от удивления!))

Ни в одной столице мира ни один идиот НИКОГДА не строил, в черте горда, металлургические комбинаты!

Потому, что сама отрасль металлургии - очень токсичное и вредное, для здоровья людей, производство!

Но харипам законы не писаны, если и писаны, то не читаны, если читаны, то не слышаны, если и слышаны - то не поняты, а если и поняты, то - не так!))

Хотели - как лучше, а получилось - как всегда...

Так что, харипы - чемпионы мира по нанесению вреда здоровью своего населения в своей столице!)))

Во всем мире металлургические заводы работают в два этапа.

Первый - получение чугуна из железной руды.

Для этого в ДОМЕННЫЕ печи завода закладывают железную руду, нагревают до 1280 градусов, и из потом печи вытекает металл - чугун, который является сырьем для производства различных сортов стали в мартеновских печах.

Чугун вылиывается в специальные формы в виде болванок, которые используются для получения стали на втором этапе работы металлургического комбината.

На втором этапе работы чугунные чушки или болванки загружаются в МАРТЕНОВСКИЕ печи, в которых их расплавляют до температуры 1300-1400 градусов, и металл кипит, как шурпа в казане!)) Не зря операторов мартеновских печей называют "сталеварами", поскольку они именно ВАРЯТ сталь по особым рецептам, как повар варит шурпу!)) В мартеновских печах в кипящий чугун добавляют различные присадки в виде слитков или цинка, или хрома,или никеля, или меди, или вольфрама и других различных металлов!

В зависимости от того, КАКУЮ сталь хотят получить на выходе - оружейную, инструментальную, пружинную, танковую броню или кроватную сетку, или для других целей.

Ташкентский металлургический комбинат будет иметь только один цикл производства - второй! Потому, что в Харипстане не имеется месторождений железной руды! В результате этот комбинат, как и Бекабадский, будет работать на вторчермете или на металлоломе, собираемом по всем предприятиям и организациям для нужд этого комбината.

А на самом комбинате не будет даже одной доменной печи для выплавки металла из железной руды! Ну - нет железной рудвы в Харипстане - хоть усрись!

А везти туда руду из России - это уже будет железо совсем дорогое и совсем неконкурентноспособное!

Получается что Россия построила харипам этакий, вторчерметный заводик по переплавке железного мусора в листовую сталь и профильный прокат типа швеллеров и уголка.

По сути дела это предприятие металлургическим комбинатов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, поскольку будет работать на уже готовом сырье - стали различных сортов, собранной на всех помойках и мусорках Харипстана!

А что бы вы хотели за эти смешные 420 лимонов баксов?.. Источник - gazeta.uz

