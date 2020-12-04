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|Мало воды, много людей: в Таджикистане объяснили перебои с электричеством
09:37 05.12.2020
Вице-премьер Таджикистана Усмонали Усмонзода назвал причины "введения" энерголимита в стране
ДУШАНБЕ, 3 дек - Sputnik. Заместитель премьер-министра страны Усмонали Усмонзода провел заседание республиканского комитета о состоянии подготовки энергетических сетей Хатлонской области к зиме, сообщает пресс-служба правительства региона.
В совещании также приняли участие председатель Хатлона Курбон Хакимзода, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумаев.
В ходе заседания Усмонзода назвал причины, по которым возникают проблемы с электроэнергией в Хатлонской области и в стране.
По словам вице-премьера Таджикистана, дефицит электроэнергии связан с нехваткой воды в водохранилищах ГЭС, ростом населения и чрезмерным потреблением электричества, в частности, на приусадебных территориях.
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В связи с этим Усмонзода призвал жителей Таджикистана по возможности экономить электричество.
"Каждый должен иметь культуру использования электроэнергии, не включать отопительное и световое оборудование без надобности. Также важно вовремя платить за электричество", - подчеркнул вице-премьер.
Жители Таджикистана жалуются в соцсетях на перебои электричества с конца октября. При этом власти республики опровергают официальное введение энерголимита в стране.