До 25% населения крупных городов Казахстана – скрытые бездомные

10:35 05.12.2020

4 Декабря 2020 Автор: Рустем ОМАРОВ | Нур-Султан



Почти четверть населения больших городов нашей страны является скрытыми бездомными. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития парламентаризма в Казахстане.



Речь идет не о "классических" бомжах, а о населении, которое проживает в ненадлежащих условиях. Например, на дачах, в гаражах или времянках. Кроме того, понятие "скрытые бездомные" охватывает людей, которые могут остаться на улице. Например, в случае потери работы, так как у них не будет возможности оплачивать аренду жилья.



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Это исследование мы начали в начале года, – говорит соавтор работы Алишер Кожагулов. – Проблема бездомности существовала долгие десятилетия, пандемия лишь обнажила ее.

В крупных городах Казахстана, таких как Нур-Султан и Алматы, к скрытым бездомным можно отнести до 25% населения.



Аналогичная ситуация во многих странах, которые признают жилье товаром, а не правом человека, – отмечает Кожагулов. – Но если принимать во внимание тех, кто проживает в арендном жилье и имеет накопления для оплаты проживания в нем хотя бы пару-тройку месяцев, то мы получим до 40% населения этих городов. К сожалению, государство не уделяет решению этой социальной проблемы соответствующего внимания. Во время пандемии немало людей просто остались на улице, лишившись работы и не имея возможности платить за аренду.

9 декабря эксперты намерены презентовать масштабное социальное исследование на данную тему. Проект поддержал Фонд "Сорос-Казахстан".