Узаконена "Ассоциация волонтеров Узбекистана"

13:24 05.12.2020

Создана Ассоциация волонтеров Узбекистана

В Минюсте зарегистрирована Ассоциация волонтеров Узбекистана, основной задачей которой определено поощрение и поддержка инициатив в организации волонтерской деятельности, защита прав и интересов волонтеров.



В Министерстве юстиции 4 декабря прошла государственную регистрацию Ассоциация волонтеров Узбекистана. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Минюста.



Основной задачей ассоциации определено поощрение и поддержка инициатив в организации волонтерской деятельности, защита прав и интересов волонтеров.



В Минюсте напомнили о принятом в 2019 году законе "О волонтерской деятельности", согласно которому волонтерство будет направлено на оказание помощи малообеспеченным, многодетным и бездомным семьям, а также больным, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В рамках волонтерской деятельности будет оказываться содействие в организации спортивных, культурных и других мероприятий, в том числе, благотворительных акций.



Напомним, в середине ноября на встрече с молодежью хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявлял, что необходимо определить понятие волонтерства.



Ранее колумнист Дильмурад Юсупов писал о трудностях регистрации общественных организаций на примере инициативной группы молодых волонтеров центра "Oltin qanot" ("Золотое крыло"), получившей 18 отказов в регистрации ННО.