 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 04.12.2020
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    Узбекистан   | 
Узаконена "Ассоциация волонтеров Узбекистана"
13:24 05.12.2020

Создана Ассоциация волонтеров Узбекистана
В Минюсте зарегистрирована Ассоциация волонтеров Узбекистана, основной задачей которой определено поощрение и поддержка инициатив в организации волонтерской деятельности, защита прав и интересов волонтеров.

В Министерстве юстиции 4 декабря прошла государственную регистрацию Ассоциация волонтеров Узбекистана. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Минюста.

Основной задачей ассоциации определено поощрение и поддержка инициатив в организации волонтерской деятельности, защита прав и интересов волонтеров.

В Минюсте напомнили о принятом в 2019 году законе "О волонтерской деятельности", согласно которому волонтерство будет направлено на оказание помощи малообеспеченным, многодетным и бездомным семьям, а также больным, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В рамках волонтерской деятельности будет оказываться содействие в организации спортивных, культурных и других мероприятий, в том числе, благотворительных акций.

Напомним, в середине ноября на встрече с молодежью хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявлял, что необходимо определить понятие волонтерства.

Ранее колумнист Дильмурад Юсупов писал о трудностях регистрации общественных организаций на примере инициативной группы молодых волонтеров центра "Oltin qanot" ("Золотое крыло"), получившей 18 отказов в регистрации ННО.

Источник - gazeta.uz
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