Алишер Усманов возглавил Госслужбу безопасности президента Узбекистана

14:17 05.12.2020

Назначен глава Госслужбы безопасности президента

Алишер Усманов, ранее работавший заместителем председателя СГБ, возглавил Государственную службу безопасности президента Узбекистана.



Алишер Аброрович Усманов стал председателем Государственной службы безопасности президента Узбекистана (ГСБП), сообщили "Газете.uz" несколько источников из правительства.



Ранее он работал заместителем председателя Службы государственной безопасности (СГБ). В 2007 году был награжден орденом "Шон-шараф" II степени.



Напомним, в октябре "Газета.uz" выяснила, что Баходир Ташматов, с марта работавший председателем Государственной службы безопасности президента Узбекистана, назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте.