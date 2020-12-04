Протестующие опять устроили погромы в Париже. Из-за ранее избитого негра-музыканта

19:00 05.12.2020

В Париже проходят акции протеста против закона о национальной безопасности. Часть демонстраций, по сообщению Reuters, переросла в столкновения с полицией. Протестующие поджигают автомобили, громят витрины магазинов.



Сотрудники полиции распылили слезоточивый газ после того, как протестующие выстрелили из фейерверка в их сторону. На некоторых улицах появились баррикады из подручных материалов. Протестующие направляются в стороны площади Республики в центре города.



Во время протестов в Париже были задержаны 22 человека, объявил глава французского МИДа Жеральд Дарманен в Twitter. Он поблагодарил полицейских, которые вышли "лицом к лицу с жестокими людьми".



Протесты во Франции начались после того, как в интернете появилось видео избиения полицейскими чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. В это же время в стране рассматривался проект закона "О глобальной безопасности", одно из положений которого запрещало "злонамеренно" распространять информацию о полицейских. Позднее авторы законопроекта пообещали убрать этот пункт из документа.